Почти 10 лет государство, перенявшее банк Parex banka, пыталось взыскать с известной бизнесвумен Ларисы Свиридовой — точнее, ее фирмы DelfIns partneri — долги на десятки миллионов латов (затем евро), — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Процесс шел бурно, с разоблачениями судей и администраторов, с привлечением Управления по борьбе с экономическими преступлениями госполиции, с обвинениями в фиктивных сделках… И вот итог: Лариса Свиридова объявлена неплетежеспособной. Суд подтвердил, что она не может вернуть своим кредиторам более 40 млн. евро.

Некогда крупнейший дебитор Латвии (по данным Лато Лапсы, в 2010 году долги фирм Свиридовой достигали 132 млн. латов. Она обогнала даже легендарного Гатиса Сакнитиса) с осени прошлого года работает финансистом в фирме Dein Partner на ставке 3 евро в час. Что в месяц дает минималку — 380 евро.

Фирмы DelfIns partneri и Bussol, с которыми шли самые ожесточенные судебные бои, тоже давно разорились и ликвидированы.

«Взять нечего!»

Как сказано в решении суда, заявка была подана 22 декабря 2017 года.

Стандартная формулировка прошения гласит, что должница не в состоянии выплатить в срок требования, которые превышают 5000 евро. В решении также указано: у попавшей в трудное положение должницы нет достаточных доходов и накоплений, чтобы их покрыть.

Ну а дальше идет расшифровка требований, которые, мягко говоря, сильно превышают 5000 евро: 39 446 962,60 евро в пользу компании Gelvora, 477 343,46 евро в пользу судебного исполнителя Айнара Шустса; 104 387,34 евро для банка Luminor bank; судебному исполнителю Айе Калнине — 137 614,80 евро, судебному исполнителю СГД Элине Баласанайне — 5 343,11 евро; еще 3 448,64 евро — по сообщению Айнара Шустса; 160 315 евро — Регине Иванюк, 135 395 евро — Екатерине Газаровой и 97 365 — Инге Кокае.

Итого: 40 568 174,95 евро.

Одно радует: самый большой долг–подписание, 39 446 962,60 евро, — это больше не государственная головная боль. Напомним: шведская фирма Gelvora в 2016 году приобрела кредитный портфель бывшего Parex banka у компании Reverta.

В решении суда говорится, что Лариса Свиридова с 27 ноября 2017 года работает финансистом в фирме Dein Partner и получает зарплату в размере 380 евро в месяц. Ей не принадлежат недвижимость или транспортные средства, но она владеет долями капитала многих неплатежеспособных предприятий. У Свиридовой нет активных банковских счетов и отсутствуют денежные накопления.

Что существенно: у должницы имеется брачный договор, заключенный 13 апреля 2010 года (c бизнесменом Александром Рассохой. — Прим. ред.). Как пишет суд, согласно этому договору, все имущество, находившееся в собственности должницы до 11 июня 2012 года, — это отдельное имущество супруга. У должницы осталась только недвижимость на ул. Кр. Валдемара, 9b, в Юрмале. Зато мебель, предметы быта, техника, предметы интерьера перешли супругу. У самой должницы не осталось ценного движимого имущества.

Суд не забыл указать, что должнице удалось найти и уплатить 760 евро в качестве депозита для процесса неплатежеспособности.

В общем, никаких препятствий для объявления Свиридовой неплатежеспсобной суд не нашел. Администратор Андрис Нуренбергс может начинать работу.

Отметим также: Свиридова в 2009 уже подавала заявку на неплатежеспособность, но в 2010 году суд ее отклонил.

«И тут появились фиктивные кредиторы!»

Откуда же взялся этот огромный, по латвийским меркам, долг? Банки у нас ведь просто так деньги не раздают.

В 2005 году банк Parex (ныне — компания Reverta, тоже находящаяся в процессе ликвидации) и фирма DelfIns partneri договорились, что банк выдаст предприятию кредит в размере 26,1 миллиона латов на строительство здания на Рембатес, 4, в Юрмале. Но это уже было в канун кризиса «пузыря» недвижки, из–за которого дом так и не был достроен.

В итоге DelfIns partneri остался должен банку более 31 млн. латов, а также еще миллионы по процентам, штрафным санкциям и пр.

«В нормальной ситуации Parex banka продал бы с аукциона недвижимость, заявленную как обеспечение, и государство вернуло бы вложенные средства. При этом долги Свиридовой и ее предприятия погасились бы», — пояснял нам ранее глава Reverta Кристофер Гвильямс.

Однако, по его словам, в DelfIns partneri нашли способ уклониться от выплаты кредиты и компании Reverta пришлось возиться с фиктивными кредиторами и противоборством администратора.

Например, внезапно появилась компания Bussol, предъявила свое необеспеченное кредиторское требование, и суд Земгалського предместья Риги принял решение о взыскании в пользу Bussol 39 999 937 евро (28 112 116 латов). Позднее Reverta несколько раз пыталась это решение обжаловать.

Про судей, которые отправились в Стамбул

Как поясняла представитель Reverta Марита Озолиня, по мнению истца, в DelfIns partneri через процесс правовой защиты добились назначения желаемого для себя администратора. Дальше начался процесс неплатежеспособности, полностью контролируемый руководством фирмы. Еще в плане правовой защиты появились требования кредитора Real Alliance, которые составляли 9,379% от общего числа требований кредиторов, а также требования Bussol (45,51% от общей суммы требований).

По мнению истца, договор о строительных работах был фиктивным. Этот кредитор фактически работал на благо должника. Кстати, членом правления Bussol являлся сотрудник Delfins partneri Сергей Мураль. Что касается Real Alliance, то единственный участник фирмы — это офшорка Solflex LLP, истинным бенефициаром которой является Лариса Свиридова, единственная владелица DelfIns partneri.

По решению администратора Ивиты Баумане в мае 2011 года Bussol было выплачено 628 934 лата из возвращенных во время процесса неплатежеспособности средств. В то же время Reverta, необеспеченный кредитор, из возвращенных средств не получила ничего.

В какой–то момент баталий Reverta даже обратилась к правоохранительным структурам с просьбой проверить, нет ли коррупции в действиях трех судей, а также отстраненного администратора неплатежеспособной DelfIns partneri. Дело в том, что все четверо служителей Фемиды вместе съездили в Стамбул. За чей счет — непонятно, но подозрительно.

Промежуточный финиш

К наступившему 2018 году надежды на возврат каких–либо долгов растаяли окончательно. Лариса Свиридова — банкрот, Reverta ликвидируется, фирмы–ответчицы уже давно почили. В общем, Новый год — время для всех начинать новую жизнь.

Долги Плауде–Релингере тоже «растворились»

Как известно, 21 декабря 2016 года завершился другой громкий процесс личной неплатежеспособности — создательницы латвийской компании Kolonna Иевы Плауде–Релингере.

История получилась поучительная: известная бизнесвумен сумела избавиться от кредиторов. В разгар кризиса долги Плауде–Релингере достигали 7 млн. латов, а вместе со всеми поручительствами за предприятия группы Kolonna — 25 млн. латов.

Сейчас это уже все в прошлом, Плауде–Релингере занимает должности в нескольких фирмах.

В один момент Иева Плауде–Релингере из миллионерши превратилась в неплатежеспособную должницу, а ее империя красоты Kolonna, построенная «по кирпичику» за 20 лет, стала клубком малодоходных фирм. Со стороны казалось, что миллионы безвозвратно утеряны и для бизнесвумен, и для кредиторов. Но так ли это?

Журнал Ir в 2012 году провел небольшое расследование и открывал некие совпадения, которые наводят на мысли о схемах. По версии издания, хозяева Kolonna с помощью офшоров скрылись от кредиторов, а вовсе не потеряли контроль над бизнесом.

Всего в качестве кредиторов DK Holding заявку подали 11 предприятий и частных лиц. Среди них 4 требования на миллионные суммы были получены от Douglas Investment B.V. (3,5 млн. латов), Kirk Investments Limited (3,08 млн. латов), Domo Invest (2,08 млн. латов), Parex banka — затем Reverta (1,8 млн. латов).

Бизнесвумен Плауде–Релингере в телефонном разговоре с журналом Ir сначала признала, что кредитор Kirk Investment Limited и владелец должника (DK Holding) предприятие Kolonna Limited действительно принадлежат одним и тем же людям: группе частных инвесторов, в которой есть американские, немецкие и российские бизнесмены.

Однако в письменном ответе появилась другая версия, согласно которой самой Плауде–Релингере до 2010 года принадлежала Kolonna Limited (фирма–владелец DK Holding). С сентября 2010 года у бизнесвумен не было влияния на Kolonna Limited, так как, по иску Parex banka, суд острова Мэн назначил на предприятие управляющего капитала — Эндрю Паула Шимина.

Владельцем Kirk Investments Limited в письменном ответе был назван некий Иохим Баусс.

— Мне не принадлежат доли Kirk Investments, — подчеркнула Плауде–Релингере. Однако при этом признала, что дает консультации адвокату, нанятому владельцем компании, по процессам неплатежеспособности в Латвии.

Но, по данным Ir, Плауде–Релингере и Kirk Investments Limited связывало нечто большее, чем просто консультации. Так, в Регистре предприятий острова Мэн имеются копии документов о том, что должностными лицами в компании были и сама Плауде–Релингере (под девичьей фамилией Гайле), и ее экс–супруг Ласманис, и некая жительница Латвии Валентина Смирнова. Адрес последней (Рига, ул. Калькю) — это бывшая собственность Иевы Плауде–Релингере, о продаже которой сообщалось в рамках процесса неплатежеспособности.

Николай КУДРЯВЦЕВ.