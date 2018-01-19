Перед судом предстали совладельцы неплатежеспособного туристического бюро Relaks tūre певец шлягеров Хардийс Мадзулис и Эвита Гравите. Им вменяют присвоение более 220 000 евро, полученных у клиентов. Пострадавшими числятся 160 клиентов фирмы, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Никакого релакса

В 2016 году Relaks tūre был объявлен неплатежеспособным, но этому предшествовали многочисленные жалобы клиентов, которые заплатили деньги и никуда не поехали. Похоже, самый серьезный ущерб понесла пара, которая хотела посмотреть Австралию и Новую Зеландию. Супруги заплатили 11 700 евро. Поездку внезапно отменили, потому что у руководителя группы Харийса Мадзулиса внезапно не оказалось рабочей визы, чтобы попасть в Новую Зеландию. Деньги пострадавшие так и не получили, мало того, они даже не смогли встретиться с Мадзулисом, чтобы подписать документы о возврате.

Остальные кинутые — те, кто потеряли тысячи евро, — тоже, мягко говоря, расстроены.

Большая часть обманутых, понятное дело, хочет вернуть свои деньги. Прокурор настаивает, что в действиях руководителей фирмы есть признаки уголовного деяния. Как выяснило следствие, обвиняемые не прикарманили деньги. Они пытались погасить прежние долги и рассчитаться за хозяйственные нужды.

Сами обвиняемые вину не признают. Однако если их объявят виновными, им грозит заключение на срок до 10 лет. Следующее заседание запланировано на 22 января. Пока идут допросы потерпевших.

Отметим важное: еще около 30 человек опоздали с заявлением о статусе потерпевших в этом деле, поэтому их жалобы полиция рассматривает в отдельном уголовном процессе.

Фирма с 20–летней репутацией

Чем это дело примечательно. Когда начинаются проблемы, которые подпадают под категорию «туристический кидок», эксперты всех мастей начинают объяснять обманутым людям: а незачем было доверять очередной шарашкиной конторе. Ибо не секрет, что иногда туроператоры — это всего лишь финансовая пирамида. Какое–то время клиенты платят и все идет хорошо, а потом накапливаются долги и фирма лопается, сославшись на финансовые трудности.

Но скандал с Relaks tūre — это совсем другой случай. Ведь это была фирма с 20–летним опытом работы и хорошей репутацией. Судя по отзывам в соцсетях, клиенты с благодарностью вспоминают туры, которые покупали в Relaks tūre за несколько лет до скандала. Но все хорошее когда–нибудь кончается.

Пенсионерка Бирута рассказывает такую историю: она экономила каждый евроцент, чтобы накопить на путешествие с мужем в тур «Испания в цветах апельсина». Поскольку у пенсионеров денег не так много, выбрала самый дешевый вариант — поездку на автобусе (стоимость на одного человека 760 евро). В итоге Бирута заплатила 1300 евро — огромные для нее деньги.

— Поездка была назначена на 28 марта 2015 года. 25 марта было собрание, на котором нам объявили, что все в порядке. Но 26 марта позвонили и сказали, что поездки не будет, так ничего толком и не объяснив. Мы пришли в бюро, и там нам без эмоций сказали: «Так получилось, деньги мы вам тоже вернуть не можем, получите в порядке, установленном законом — в течение двух лет». Но накануне были люди, которые платили всю сумму за путешествие. Это значит, что они платили, когда компания уже знала, что поездка не состоится. Были те, кто был согласен, чтобы им заменили поездку на путевку в Грецию. Но в компании сказали, что это невозможно.

Руководитель Relaks tūre Хардийс Мадзулис дал такое публичное разъяснение: началась цепная реакция. Услышав о проблемах с компанией, люди стали отказываться от поездок. Отправлять же полупустые туры нерентабельно.

Однако Мадзулис уверял, что деньги люди обратно получат — бизнес застрахован. Как видим, прошло уже почти три года, но решить проблемы с кинутыми клиентами не удалось.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.