Дело Серебренникова: Минкультуры требует 133 млн рублей

Министерством культуры России заявлен иск о возмещении ущерба более чем на 133 млн рублей в рамках дела «Седьмой студии», обвиняемым по которому проходит художественный руководитель «Гоголь-цента», режиссер Кирилл Серебренников.

«Действительно, Минкультуры России признано потерпевшей стороной. В рамках уголовного дела подано исковое заявление о возмещении вреда в размере 133 237 920 рублей», — говорится в ответе пресс-службы Минкультуры.

Следствие считает, что режиссер Кирилл Серебренников, экс-глава «Гоголь-центра» Алексей Малобродский и гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин заработали 43 миллиона рублей на проекте «Платформа».

В ведомстве добавили, что иные подробности уголовного дела разглашать не могут.

Серебренникову, первому генпродюсеру автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» и экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, экс-гендиректору АНО Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, ранее возглавлявшей департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных из бюджета на реализацию проекта «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами расследования. Как стало известно 15 января, сумма ущерба по делу выросла с называвшихся ранее СКР 68 млн до 133 млн рублей.

В отдельное производство по этому же обвинению выделено дело экс-главбуха АНО Нины Маслявой.

Ещё одна фигурантка — экс-генпродюсер «Седьмой студии» и бывший исполнительный продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь», который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках «Платформы», но поставлен якобы не был, Екатерина Воронова — арестована заочно и объявлена в международный розыск. Ее дело также выделено в отдельное производство.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Все обвиняемые, кроме заключенного под стражу Малобродского и уехавшей из России Вороновой, находятся под домашним арестом.