Департамент полиции британского острова Гернси подтвердил: найденные 8 января в сгоревшей автомашине останки принадлежат гражданину Латвии Микусу Алпсу, который воевал в Донбассе в составе украинской добровольческой армии, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Причина смерти пока не установлена, хотя его товарищи с самого начала (еще до подтверждения личности погибшего) уверяли: над Микусом издевались. «Сожгли живьем», — выдвигалась и такая версия.

Смерть Микуса Алпса подтвердил и комбат 8–го отдельного батальона УДА «Аратта» Андрей Червень.

«У нас потери. Убили моего бойца в Англии. В центре Европы — в Гернси, на Британских островах, произошло убийство бойца 8–й отдельного батальона украинской добровольческой армии Мика (Mick Alps). Мик был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона. Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе — Мик вез машину, броник, термобелье. Убийство на островах, где население менее 70 000, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга, — это резонансное событие», — заявил он.

Пока полиция острова Гернси воздерживается от громких заявлений по этому поводу, лишь заявляя, что расследует обстоятельства исчезновения и гибели 33–летнего гражданина Латвии.

Кроме того, в полицию было передано письмо, якобы написанное Алпсом. Сейчас оно отправлено на графологическую экспертизу.

«Решил узнать, как тут у нас»

Друзья в последний раз видели Алпса 8 января, пишет focus.ua. Он сказал, что уезжает по делам, и пропал. Через некоторое время в полицию острова поступил сигнал о том, что в безлюдной местности горит легковой автомобиль. Когда приехали патрульные и пожарные, машина уже сгорела. Внутри были обнаружены человеческие останки.

Друг Алпса волонтер Олег Назаренко рассказал Фокусу о том, почему Микус помогал Украине и чем занимался в последнее время.

— Мы познакомились в прошлом году, весной. Мне кто–то написал о Мике, что нужно помочь, и мы с ним созвонились. Он бывал в Украине и до нашего знакомства, но воевал или нет, не знаю.

Мик решил приехать к нам, потому что не верил тому, что показывают по телевидению… Мик узнал через знакомых, что его соотечественники занимаются волонтерской деятельностью, и решил присоединиться.

Когда Мик в первый раз вернулся из Украины, он рассказал друзьям о том, что здесь видел. Среди них есть бывшие военные и автогонщики. Вместе они организовали помощь Украине. Отправляли нам джипы, тепловизоры, запчасти для машин, бронежилеты. Все, что необходимо.

— У Мика был довольно большой бизнес, связанный с подержанными автомобилями, — продолжает Олег. — Он отправлял запчасти в Латвию, Литву, Эстонию, Беларусь и Россию. Правда, какое–то время назад продал бизнес. Я уговаривал его не делать этого, но у него началась какая–то депрессия, апатия. Говорил, что все надоело и хочется начать новую жизнь. Насколько я понял, он хотел в Украину. Я скинул ему «Мир наизнанку» (украинская телепередача о путешествиях. — Фокус.ua) и уговаривал поехать посмотреть мир, развеяться. Говорил ему: «Дружище, потом приедешь ко мне, я буду пить коньяк и курить трубку, а ты — рассказывать, что видел в мире». Он тогда посмеялся, сказал, что подумает. А потом сообщил, что уже продал бизнес, оставил себе только 10% на пенсию.

После продажи бизнеса Мик занимался волонтерством. Я переживал, как бы он не просадил на это все деньги. Он рвался помогать, а я говорил: «Успокойся, тут есть помощники».

Начались угрозы

Летом Мик в первый раз сказал, что ему угрожают… Во время последних звонков у Мика был уже потухший голос, и ребята на фронте тоже говорили, что он переживает. Мы ждали его в Украине на днях. Он звонил, говорил, что приготовил машину и груз, оптику для снайперов.

Он умный человек и не мог поехать непонятно куда и непонятно с кем. Мне звонили ребята с острова, его друзья, присылали письма жители Гернси. СМИ пытаются представить случившееся как бандитскую разборку, но жители пишут, что у них такого не бывает, у них нет убийств. На острове началась паника.

Мне противно читать, когда про Мика пишут, что он алкоголик и наркоман, весь в воровских наколках. Он вообще не употребляет алкоголь, а наколки у него художественные. Он сделал их после расставания с девушкой, хотел так заглушить боль.

Если вдруг в той машине все же был Ник, это точно не связано с разборками. Я не буду утверждать, что его убили русские (об этом говорилось в сообщении 8–го батальона. — Прим. ред.). Тем более друзья Мика говорили мне, что место, в котором нашли его машину, знают только местные.

Скрипника проверяют эксперты

Другого латвийца сейчас судят за участие в конфликте на востоке Украины — уже с противоположной стороны: дело жителя Даугавпилса Артема Скрипника сейчас пересматривает Рижский окружной суд. Пока в этом деле назначена комплексная психологическая и психиатрическая экспертиза. Из–за этого процесс отложен на неопределенный срок.

Как сообщалось, обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник был задержан в мае 2015 года в России за незаконное пересечение границы. В начале 2016 года его задержали в Латвии.

Скрипник утверждал в суде, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в показаниях в ходе досудебного расследования оболгал себя, так как находился под психологическим давлением.

Суд первой инстанции его полностью оправдал. Однако 17 ноября 2017 года Полиция безопасности снова задержала парня по подозрению в попытке повторного противоправного участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

В интересах следствия ПБ более подробной информации не предоставляет.

В Луганске был скандал с авто Olainfarm

И еще одно неожиданное латвийско–украинское ЧП, о котором на днях стало известно. В прошлом году власти Луганской народной республики конфисковали автомобиль сотрудницы украинского филиала Olainfarm, пишет Jauns.lv. Только недавно предприятию удалось получить автомобиль назад.

Сведения об отъеме автомобиля появились на сайте «Вконтакте» — якобы его отняли, потому что у него не было хозяина. В сообщении было и описание авто: Skoda Fabia номер AA 39–62 HI.

Министерство новосозданной республики объявило, что раз машина не зарегистрирована в ЛНР, то владельца у нее нет.

Однако к делу подключились юристы Olainfarm. Во время переговоров им удалось доказать, что машина принадлежала не частному лицу, а предприятию. В ноябре Skoda отдали, она сейчас находится в Полтаве и используется для нужд Olainfarm.

Николай КУДРЯВЦЕВ.