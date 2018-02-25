День легионеров: в думу начали поступать заявки от организаторов мероприятий(35)

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Виталий Вавилкин
12:00 25.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Пока поданы две заявки на проведение в Риге мероприятий в день памяти легионеров 16 марта — общество «Даугавас ванаги» планирует провести шествие, а общество «В поддержку национальных воинов» — собрание, сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде.

Шествие «Даугавас ванаги», в котором примут участие около 100 человек, планируется в 11.00 от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы.

 

Общество «В поддержку национальных воинов» намерено провести собрание у памятника Свободы с 7 до 13 часов. Планируется, что в нем примут участие 20 человек.

 

Как сообщила Шмелде, самоуправление пока не рассматривало заявки.

 

Как правило, 16 марта в Риге проводят мероприятия и противники дня легионеров, но они пока своих заявок не подавали.

LETA / Фото
Комментарии (35)
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Странно 12:06 25:02:2018

Такой мороз, а ОНИ уже зашевелились .))))

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ИвАн 12:08 25:02:2018

Но ведь ваши старпёры тоже давичи покричать собирались.

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Наши " старпёры" ( и не только) 12:25 25:02:2018

выходили бороться за права своих детей и внуков . А эти что? Помянуть свое бесславное прошлое?

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ваня 12:56 25:02:2018

Вчера одни ублюдки выползали по хрюкать ..ничтожное отребье..

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Путин 17:57 25:02:2018

Сколько можно печатать фотографию этого старого педераста на 16 марта?

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Марис 20:36 25:02:2018

Все нормальные люди придут поддержать наших героев, уничтожавших коммунистическую заразу! Спасибо им за нашу свободу!

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ИвАн 12:07 25:02:2018

Слава борцам с кацапской инвазией! Героям слава!

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ваня 12:58 25:02:2018

Пойду обьязательно с цветами..героям надо отдать честь

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нина 15:13 25:02:2018

хорошо-бы отдать честь тухлыми яйцами !!!!

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Ваня 17:58 25:02:2018

Обязуюсь в16 марта обслужить какждого лигеонера -бесплатно!

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ИвАн-нина 18:47 25:02:2018

Вот и найдешь применение, только согласится ли муженек?

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Ivan 12:10 25:02:2018

Вселатышский национальный праздник ваффен сс 16 марта - нет ничего более омерзительного.

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Latviešu patriots 12:17 25:02:2018

Sveicieni Ivanam no Tvaika ielas! 6. palātā visi stāvus aplaudē! Galvenais ārsts atgādina, ja Ivans nedzers izrakstītās zāles, nāksies Ivanam atgriezties 6.palātā!

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ваня 12:43 25:02:2018

Более омерзителен сходняк животного мира 9 мая

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П у т и н 12:12 25:02:2018

А Хесина почему заявку не подаёт, вчера дряблую манду отморозила?

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Так 12:29 25:02:2018

Подтянутся, для наших "антифашистов" это тоже праздник, единственный случай, по которому они могут хоть как-то оправдать свое жалкое существование, "возрождение нацизма", которое длится паору часов, и потом исчезает до следущего раза.:))

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Путин 18:01 25:02:2018

Пусть приходит отогрею языком!

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ваня 12:14 25:02:2018

Слава и уважение легионерам..хорошо утилизировали красную нечисть

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Ахха 12:27 25:02:2018

Доутилизировались до оккупации.)))))

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Вася Пупкин 12:27 25:02:2018

Ты следующий.

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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