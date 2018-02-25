Шествие «Даугавас ванаги», в котором примут участие около 100 человек, планируется в 11.00 от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы.
Общество «В поддержку национальных воинов» намерено провести собрание у памятника Свободы с 7 до 13 часов. Планируется, что в нем примут участие 20 человек.
Как сообщила Шмелде, самоуправление пока не рассматривало заявки.
Как правило, 16 марта в Риге проводят мероприятия и противники дня легионеров, но они пока своих заявок не подавали.
Такой мороз, а ОНИ уже зашевелились .))))« ответить
Но ведь ваши старпёры тоже давичи покричать собирались.« ответить
выходили бороться за права своих детей и внуков . А эти что? Помянуть свое бесславное прошлое?« ответить
Вчера одни ублюдки выползали по хрюкать ..ничтожное отребье..« ответить
Сколько можно печатать фотографию этого старого педераста на 16 марта?« ответить
Все нормальные люди придут поддержать наших героев, уничтожавших коммунистическую заразу! Спасибо им за нашу свободу!« ответить
Слава борцам с кацапской инвазией! Героям слава!« ответить
Пойду обьязательно с цветами..героям надо отдать честь« ответить
хорошо-бы отдать честь тухлыми яйцами !!!!« ответить
Обязуюсь в16 марта обслужить какждого лигеонера -бесплатно!« ответить
Вот и найдешь применение, только согласится ли муженек?« ответить
Вселатышский национальный праздник ваффен сс 16 марта - нет ничего более омерзительного.« ответить
Sveicieni Ivanam no Tvaika ielas! 6. palātā visi stāvus aplaudē! Galvenais ārsts atgādina, ja Ivans nedzers izrakstītās zāles, nāksies Ivanam atgriezties 6.palātā!« ответить
Более омерзителен сходняк животного мира 9 мая« ответить
А Хесина почему заявку не подаёт, вчера дряблую манду отморозила?« ответить
Подтянутся, для наших "антифашистов" это тоже праздник, единственный случай, по которому они могут хоть как-то оправдать свое жалкое существование, "возрождение нацизма", которое длится паору часов, и потом исчезает до следущего раза.:))« ответить
Пусть приходит отогрею языком!« ответить
Слава и уважение легионерам..хорошо утилизировали красную нечисть« ответить
Доутилизировались до оккупации.)))))« ответить
Ты следующий.« ответить