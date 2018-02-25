Пока поданы две заявки на проведение в Риге мероприятий в день памяти легионеров 16 марта — общество «Даугавас ванаги» планирует провести шествие, а общество «В поддержку национальных воинов» — собрание, сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде.

Шествие «Даугавас ванаги», в котором примут участие около 100 человек, планируется в 11.00 от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы.

Общество «В поддержку национальных воинов» намерено провести собрание у памятника Свободы с 7 до 13 часов. Планируется, что в нем примут участие 20 человек.

Как сообщила Шмелде, самоуправление пока не рассматривало заявки.

Как правило, 16 марта в Риге проводят мероприятия и противники дня легионеров, но они пока своих заявок не подавали.