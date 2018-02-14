День святого Валентина: традиции и легенды

14 февраля – день, отмеченный сердечком в календаре влюбленных всего мира. Между тем, с именем святого Валентина связано столько противоречивых легенд, что некоторые исследователи даже сомневаются в его реальном существовании.

Тем не менее, в качестве наиболее распространенной версии принята история Валентина, епископа в городе Интермна (ныне — Терни), жившего в III веке и пострадавшего за веру: он был казнен как раз 14 февраля 269 года.

Епископ впал в немилость у императора Клавдия II Готского. Тот активно препятствовал возникновению брачных союзов – женатые солдаты не столь самоотверженно умирали за родину. А Валентин тайно венчал влюбленных до того дня, когда его настиг гнев императора.

В тюрьме Валентин увидел и полюбил слепую дочь стражника. Силой своей веры он вернул девушке зрение. Его прощальное письмо к ней заканчивалось словами, ставшими каноническими для любовных посланий-валентинок на все последующие века: «от вашего Валентина». Предсмертная записка стала первым, что смогла увидеть чудом прозревшая девушка.

Спустя два с лишним столетия, в 496 году папа римский Геласий объявил день казни епископа, 14 февраля, днем святого Валентина, и с тех пор все влюбленные в этот день посылают друг другу любовные записки — «валентинки». Есть поверье, что свадьбы, назначенные на этот день, — залог вечной чистой любви.

В православной церкви священномученик Валентин, епископ Интерамны поминается 30 июля по юлианскому календарю.

Италия. День сладкоежек

Итальянцы, надо отметить, называют 14 февраля еще и «Днем сладкоежек». И они знают толк в настойщей dolce vita. Печенье в форме сердца не пекут разве уж совсем закоренелые холостячки. А «аморе мио» отвечают им «сердечными» конфетами. Самый популярный вариант — фундук, покрытый шоколадом. В каждой конфетке находится записка с цитатой о любви.

Кстати, в Италии это особый день и для одиноких женщин! 14 февраля они могут узнать свою судьбу. Согласно обычаю, проснувшись до восхода солнца, девушке необходимо выглянуть в окно и поинтересоваться у первого же прохожего, женат он или нет. Если ответ положительный – печально, страстного романа в ближайший год ждать не приходится, зато, если тот свободен — в ближайшее время можно ждать перемен матримониального статуса! Немного похоже на наши святочные гадания, так что, почему бы не проверить и такой вариант?

США. Ты моя конфетка!

Еще одна вариация на тему «сладкого много не бывает!». В США День святого Валентина делает выручку домашним кондитерским и пекарням, специализирующимся на сладких признаниях в любви. Впрочем, дело тут не в недостатке фантазии, а в традиции, идущей из глубины веков. Тогда юноши дарили девушка алые марципановые угощения. Стоили они весьма дорого! Столь солидный в денежном эквиваленте презент свидетельствовал о серьезности намерений. В XIX веке место марципана заняли леденцы на палочке, на которых выцарапывали признания в любви.

Япония. Праздник для мужчин

В Стране восходящего солнца 14 февраля – мужской день. Удивлена? Мы тоже! Поздравления, внимание и забота — все только для сильной половины. Особую шоколадку «хонмэй» дарят самому любимому мужчине. Впрочем, в последнее время женщины стали покупать шоколадные конфеты в этот день и себе тоже. Новая тенденция получила название «дзибун‑чоко» — «шоколад самой себе». А ровно через месяц после «мужского праздника», 14 марта, наступает Белый «женский» день. Как понятно из названия, девушки принимают в дар предметы и сладости исключительно белого цвета.

А вот в Южной Корее люди без пары в День святого Валентина идут в ресторан для одиноких и едят там черную лапшу. Таким образом они оплакивают свое одиночество.

Германия. Все в порядке с головой?

Поразительно, но в Германии святой Валентин считается покровителем душевно больных! 14-го февраля верующие немцы посещают богослужения в храмах и даже психиатрические лечебницы. Впрочем, сладкими презентами возлюбленных тоже одаривают. Куда же без пряника с традиционным «Ich liebe dich!»

Голландия. Будь моим навсегда!

В Нидерландах 14 февраля особо ценят незамужние барышни. В этот день девушки имеют право попросить возлюбленного взять их в жены. Откажется? Невелика потеря – девушка все равно в выигрыше! Ведь по правилам, в случае отказа мужчина обязан подварить несостоявшейся невесте шелковое платье.

Великобритания. Родина «валентинок»

Прототипы сегодняшних любовных посланий появились в Средневековой Англии. Влюбленные парочки писали друг другу чувственные послания на цветной бумаге.

Англичане и сегодня обожают этот праздник. Причем до такой степени, что поздравляют с ним не только свою вторую половинку, но и друзей, коллег по работе и даже домашних любимцев: котиков и песиков. Лабрадор с брелоком-сердечком на ошейнике в этот день – обыденное явление. Кстати, плюшевые медвежата — еще один популярный английский подарок, именно благодаря Дню святого Валентина «Мишки Тедди» получили широкую известность.

В России аналогом Дня святого Валентина считается День семьи, любви и верности, отмечаемый 8 июля в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Они считаются покровителями семьи и брака.

Первая «валентинка»

Самой первой поздравительной открыткой-валентинкой в мире считается записка, отправленная из лондонского Тауэра в 1415 году Карлом, герцогом Орлеанским. Из тюремного заключения он передавал послание любви своей жене.

А самой известной «валентинкой», сохранившейся до наших дней, можно считать послание некой Маржери Брюс, девушки из мелкого дворянского рода в графстве Норфолк, к ее возлюбленному Джону Пастону. Она пишет, умоляя его не бросать ее, несмотря на то что ее родители не смогли дать большого наследства. Она обращается к любимому, называя его «воистину любимым Валентином» и обещает быть ему хорошей женой. Слова Маржери нашли отклик в сердце Джона, и они поженились. Их потомки дожили до наших дней и, между прочим, даже являются внебрачными потомками одного из английских королей. А письмо, написанное в 1477 году, сегодня хранится в Британской библиотеке.

Самая драгоценная «валентинка»

Послание любви было выполнено из золота, украшено изумрудами и бриллиантами. Упаковано – в норковую шубку! Таким роскошным способом признался в любви греческий миллиардер Аристотель Онассис, выразивший свои чувства к возлюбленной — оперной диве Марии Каллас.

Откуда появилась традиция вешать замок любви?

В День святого Валентина тысячи влюбленных устремляются к мостам, чтобы «украсить» ограждение «именным» замочком. Интересно, что мода на такой способ «увековечить» свою любовь появился не так давно, в 90-х годах прошлого века, после выхода в свет романа Федерико Моччиа «Три метра над небом».

По сюжету бестселлера, влюбленные обмотали фонарный столб на мосту цепью, а ключи от замка выбросили в воду в знак того, что никому и ничему их не разлучить. Легенда готова! Ее тут же подхватили поклонники книги (а затем и фильма!) по всему миру.