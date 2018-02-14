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В четверг, 14 февраля, в День Св. Валентина возле здания правительства Литвы в Вильнюсе планируется устроить шоу бракосочетания, во время которого робот «поженит» все пришедшие на мероприятие пары, включая гомосексуальные. Мероприятие в социальных сетях названо «свадьбой столетия», оно состоится за два дня до празднования столетия Литвы.