Организаторы мероприятия постараются призвать общество и политиков быть более открытыми в отношении сексуальных меньшинств.
Все желающие пары «поженит» переодетый в робота один из организаторов шоу Артурас Рудоманскис.
Либералы несколько раз вносили предложения легализовать в Литве законодательно бракосочетание гомосексуальных пар, однако эти инициативы в парламенте не нашли поддержки.
Лишь 7% жителей страны поддерживают заключение браков между гомосексуальными парами, сообщает «Обзор».
молодой на райвиса дзинтарса без очков похож.« ответить
Eto i estj - Pайвис дзинтарс« ответить
Это у них российские цвета в петлице?« ответить
быдло, это французские цвета флага« ответить
А чем цвета французского флага отличаются от российского? у них что, 50 оттенков имеется?« ответить
Фу чуть не вырвал ,два спеца по практологии .« ответить
надо пригласить в качестве свидетельницы и подруги заднеприводной невесты!« ответить
Гавнотолкатели . Тьфу .Блевать хочется видя этихёбнутых .« ответить