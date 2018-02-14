День святого Валентина в Литве отметят бракосочетанием геев(9)

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Виталий Вавилкин
15:15 14.02.2018
Lifenews / Интересно

В четверг, 14 февраля, в День Св. Валентина возле здания правительства Литвы в Вильнюсе планируется устроить шоу бракосочетания, во время которого робот «поженит» все пришедшие на мероприятие пары, включая гомосексуальные. Мероприятие в социальных сетях названо «свадьбой столетия», оно состоится за два дня до празднования столетия Литвы.

Организаторы мероприятия постараются призвать общество и политиков быть более открытыми в отношении сексуальных меньшинств.

 

Все желающие пары «поженит» переодетый в робота один из организаторов шоу Артурас Рудоманскис.

 

Либералы несколько раз вносили предложения легализовать в Литве законодательно бракосочетание гомосексуальных пар, однако эти инициативы в парламенте не нашли поддержки.

 

Лишь 7% жителей страны поддерживают заключение браков между гомосексуальными парами, сообщает «Обзор».

Kompravda.eu / Фото
Комментарии (9)
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клан сопрано 15:21 14:02:2018

молодой на райвиса дзинтарса без очков похож.

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123 15:45 14:02:2018

Eto i estj - Pайвис дзинтарс

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Саня™ 15:40 14:02:2018

Это у них российские цвета в петлице?

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ну ты и чмо 15:52 14:02:2018

быдло, это французские цвета флага

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slota2 17:46 14:02:2018

А чем цвета французского флага отличаются от российского? у них что, 50 оттенков имеется?

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Евгений 18:06 14:02:2018

Фу чуть не вырвал ,два спеца по практологии .

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А главную литовскую комсомолку 18:16 14:02:2018

надо пригласить в качестве свидетельницы и подруги заднеприводной невесты!

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сл 18:47 14:02:2018

Гавнотолкатели . Тьфу .Блевать хочется видя этихёбнутых .

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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