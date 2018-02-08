Деньги плати! Латвийцев хотят штрафовать за «пиратский» просмотр ТВ(7)

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LETA
Герман Бергер
22:35 07.02.2018
Наша Латвия / Социум

Если латвийцы не изменят отношение к потреблению нелегального аудиовизуального содержания, то в Латвии, возможно, придется предложить законодательные поправки, предусматривающие штрафы для потребителей.

Об этом заявила исполнительный директор общественной организации «За легальное содержание!» Даце Котзева.

Чтобы привлечь внимание общества проблеме нелегального телевещания, организация «За легальное содержание!» и Госполиция проведут совместную социальную кампанию «Не обманывай себя — ты воруешь!». В число учредителей организации «За легальное содержание!» входят компании Lattelecom, Baltcom, латвийский филиал Viasat и другие.

 

Котзева отметила, что к концу года можно будет оценить, насколько проведенная кампания и действия полиции смогли изменить отношения общества к нелегальному телевещанию. «Если нет, тогда придется рассматривать какие-то законодательные поправки, и переходить к штрафам для конечных потребителей, как во Франции, Германии и Великобритании. За границей существует трехуровневая система предупреждений. Если в первый раз констатировано использование нелегального содержания, то человеку присылают предупреждение, во второй раз уже накладывается денежный штраф, а в третий раз потребителю просто отключают интернет. Работает отлично. Мы в Латвии, если сравнивать со светофором, включаем желтый свет и пытаемся по-хорошему уговорить общество, поднять уровень сознательности. Если не получится, то будем думать, как действовать дальше», — заявила Даце Котзева.

 

Видимая часть айсберга» незаконного бизнеса в сфере аудиовизуального содержания уничтожена, но полиция продолжит уделять этой проблеме усиленное внимание, так как не стоит думать, что это явление перестанет существовать. Об этом сообщил начальник Государственной полиции Инт Кюзис.

 

В прошлом году Госполиция начала 19 уголовных процессов, в результате которых была прекращена нелегальная поставка телевизионных услуг примерно 20 тыс. пользователей.

 

Нарушение ограничения нелицензированного оборота аудиовизуального содержания было инкриминировано 12 лицам, один из них по решению суда арестован.

 

Начаты также два процесса о применении к юридическим лицам мер принудительного характера.

 

В прошлом году Госполиция провела 563 проверки легальности аудиовизуального содержания. Было начато 61 дело об административном нарушении и оформлено 23 протокола об административном нарушении.

 

Как подчеркнул Кюзис, проблема нелегального телевещания приобрела особую актуальность в Латвии несколько лет назад, а в контексте так называемой информационной войны стала угрожать национальной безопасности Латвии.

LETA / Фото
Комментарии (7)
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история из жизни 23:12 07:02:2018

Знаю одного местного миллионера, который настолько жадный, что поставив себе дома тарелку спутникового ТВ, вызвал мастера-хакра который ему сделал просмотр всех каналов бесплатный. Это нищие пенсионеры платят из последнего, а буржуи всег д а найдут лазейку, чтобы не платить.

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и что? 23:25 07:02:2018

ставь себе спутниковую тарелку, а можешь и 2-3, и смотри на здоровье около 60 - и каналов на русском, а если знаешь английский и арабский, немецкий, то бесплатно и без хакеров можешь смотреть более 2000 каналов!

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хуторянин. 23:23 07:02:2018

Начинайте тогда с собственных посольств.
Там тотальная нелегальщина.
Ещё один сильно национальноозабоченый имеет дома разветвлённую сеть
Фамилию знают все.
Вобжем, начинайте с себя.
А уж потом о народе "беспокойтесь" а всякие балткомы телекомы и нафиг не нужны.
Есть спутники.Там и интернет и всё остальное.

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787 23:25 07:02:2018

Гавно ваша европа ,и и половой ваш придаток гавно.Скорей бы все поменялось...похер,.. кто хоть арабы с урюками хоть русские татары хоть инопланетяне.

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Ринька 00:18 08:02:2018

Я не придаток, я его голова.

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гы-гы 00:13 08:02:2018

Срать я хотел на вас козлы вонючие!Мне на фиг не нужно ваши гнилые балт лат комы!Я уже 20 лет смотрю российские нтв и триколор и не имеете права мне запретить! А свою гнилую пропаганду доносите до своих лизоблюдов!Вна8ем государстве больше заняться нечем как затравливать свой народ!

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Latviešu patriots 00:20 08:02:2018

No smirdīgā āža dzirdu. Iebāz savu Krievijas TV sev pakaļā! Un ķer kaifu!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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