LETA

Если латвийцы не изменят отношение к потреблению нелегального аудиовизуального содержания, то в Латвии, возможно, придется предложить законодательные поправки, предусматривающие штрафы для потребителей.

Об этом заявила исполнительный директор общественной организации «За легальное содержание!» Даце Котзева.

Чтобы привлечь внимание общества проблеме нелегального телевещания, организация «За легальное содержание!» и Госполиция проведут совместную социальную кампанию «Не обманывай себя — ты воруешь!». В число учредителей организации «За легальное содержание!» входят компании Lattelecom, Baltcom, латвийский филиал Viasat и другие.

Котзева отметила, что к концу года можно будет оценить, насколько проведенная кампания и действия полиции смогли изменить отношения общества к нелегальному телевещанию. «Если нет, тогда придется рассматривать какие-то законодательные поправки, и переходить к штрафам для конечных потребителей, как во Франции, Германии и Великобритании. За границей существует трехуровневая система предупреждений. Если в первый раз констатировано использование нелегального содержания, то человеку присылают предупреждение, во второй раз уже накладывается денежный штраф, а в третий раз потребителю просто отключают интернет. Работает отлично. Мы в Латвии, если сравнивать со светофором, включаем желтый свет и пытаемся по-хорошему уговорить общество, поднять уровень сознательности. Если не получится, то будем думать, как действовать дальше», — заявила Даце Котзева.

Видимая часть айсберга» незаконного бизнеса в сфере аудиовизуального содержания уничтожена, но полиция продолжит уделять этой проблеме усиленное внимание, так как не стоит думать, что это явление перестанет существовать. Об этом сообщил начальник Государственной полиции Инт Кюзис.

В прошлом году Госполиция начала 19 уголовных процессов, в результате которых была прекращена нелегальная поставка телевизионных услуг примерно 20 тыс. пользователей.

Нарушение ограничения нелицензированного оборота аудиовизуального содержания было инкриминировано 12 лицам, один из них по решению суда арестован.

Начаты также два процесса о применении к юридическим лицам мер принудительного характера.

В прошлом году Госполиция провела 563 проверки легальности аудиовизуального содержания. Было начато 61 дело об административном нарушении и оформлено 23 протокола об административном нарушении.

Как подчеркнул Кюзис, проблема нелегального телевещания приобрела особую актуальность в Латвии несколько лет назад, а в контексте так называемой информационной войны стала угрожать национальной безопасности Латвии.