Деньги на идеи: конкурс для молодых бизнесменов

На днях департамент развития Рижской думы в сотрудничестве с АО Altum объявил очередной, ставший уже традиционным, конкурс на гранты для молодых предпринимателей по программе «Точка опоры» (Atspēriens). Заявки можно подаватьдо 3 апреля. Лауреаты получат деньги на реализацию своей бизнес-идеи.

Задача конкурса, который Рижская дума совместно с партнерами проводит с 2009 года, – помочь молодым предпринимать осуществить свои задумки. Участие в программе грантов уже дало путевку в жизнь десяткам новых предприятий. Организаторы советуют всем, кто недавно начал свой бизнес или собирается это сделать, использовать прекрасную возможность заявить о себе. Так, в прошлом году победители конкурса получили до 12 тысяч евро каждый. Из 10 претендентов достойными финансовой поддержки было признано 8.

На получение финансовой поддержки могут претендовать компании, созданные не более трех лет назад. Выделенные деньги теперь можно будет использовать и в качестве оборотных средств. Важно и то, что заявки можно подавать в электронном виде. По традиции, в оценке идей финалистов смогут принять участие все желающие, голосуя за них в социальных сетях.

Для претендентов на гранты проводятся занятия клуба менторов – более опытных участников программы «Точка опоры», а также семинар, посвященный правилам оформления документов. Помогут им и занятия, которые проводит фирма PIKU.LV, лауреат программы. Благодаря своевременной финансовой поддержке, компания сумела занять свое место на латвийском рынке интерьеров и дизайна. Ее владельцы предложили использовать объемные светящиеся буквы как выразительный элемент интерьера и научились их производить. Сейчас PIKU.LV – вполне успешная компания, у которой хватает клиентов.

Их пример – другим наука…

Вся информация о проекте – на www.atsperiens.lv

Следить за ходом конкурса можно также в социальных сетях :Twitter (@Atsperiens) u Facebook (Grantu programma „Atspēriens”).