Деньги на ветер: почему покупать зимнюю обувь невыгодно?

Практика показывает, что тратиться на зимние сапоги совсем не обязательно! Рассказываем, чем демисезонная обувь лучше.

Не успеет первый снег коснуться земли, как ты спешишь покупать теплую обувь. Мы решили немного поразмышлять на эту тему и рассказать, почему не стоит тратить на это деньги. Вот несколько причин.

1. Если ты работаешь в офисе и ездишь на работу в общественном транспорте, то чаще всего на улице проводишь совсем немного времени. Мы сомневаемся, что можно замерзнуть в утепленных осенних сапожках за десять-пятнадцать минут.

2. Увы, но большую часть времени мы проводим в транспорте или помещениях, таких как офис, торговые центры, кафе и многие другие. Если ты не носишь с собой сменную обувь, то в зимних сапогах тебе будет жарко.

3. Гулять в модельной обуви ты не будешь, для этих целей лучше приобрести удобные полуботинки или угги. А вот элегантные наряды в деловом или другом стиле гармоничнее будут смотреться с более легкой демисезонной обувью.

4. Покупать несколько пар зимней обуви ты вряд ли будешь, а единственные сапоги не всегда подойдут к тому или иному образу. Разве не разумнее приобрести несколько разных пар демисезонной обуви и чередовать их в зависимости от образа?

5. На специальные средства для ухода за зимней обувью можно прилично потратиться. Ведь кожа для изготовления зимней обуви используется плотная, поэтому сильнее страдает от противогололедных реагентов и плохо восстанавливается.

6. Зимняя обувь стоит в разы дороже, а портится быстрее и часто не дотягивает до следующего сезона. Или выглядит так, что ее просто не хочется носить. Вкладывать деньги в нее бессмысленно.

Но и не вся демисезонная обувь подходит для зимы — в гололед тебе вряд ли будет удобно на тонких шпильках. Мы рассмотрели самые удачные модели для нашего климата:

Ботильоны

На плоской подошве или устойчивом каблуке – идеально сочетаются с шубами и теплыми пальто.

Утепленные кеды и кроссовки

Незаменимы, если ты поклонница стиля спорт-шик. Какими сапогами дополнишь спортивные брюки или джинсы-бойфренды?

Сапоги на плоской подошве

Устойчивы и так красиво смотрятся с платьями, юбками и узкими джинсами.

Сапоги на толстом устойчивом каблуке

Подойдут к нарядам в женственном и деловом стиле. Носить можно с любой зимней верхней одеждой.

Грубые ботинки в рокерском стиле

Помогут создать дерзкий образ — сочетай с короткими пуховиками, шубами, пальто свободного кроя.

Ботфорты

Идеальны для стильных выходов. Хороши с узкими брюками и джинсами. А благодаря своей длине дополнительно греют твои ножки. Выбирай сапоги-ботфорты из кожи, в тканевых ты замерзнешь, а замшевые довольно быстро теряют вид.

А как же уггти?

Конечно, мы не призываем тебя полностью и бесповоротно отказываться от зимней обуви. Если много времени проводишь на свежем воздухе, смело выбирай устойчивые и утепленные сапожки. Она пригодятся для поездок за город, прогулок в парке и просто прогулок по городу.