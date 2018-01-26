Деньги на ветер: почему покупать зимнюю обувь невыгодно?

Не успеет первый снег коснуться земли, как ты спешишь покупать теплую обувь. Мы решили немного поразмышлять на эту тему и рассказать, почему не стоит тратить на это деньги. Вот несколько причин.
1. Если ты работаешь в офисе и ездишь на работу в общественном транспорте, то чаще всего на улице проводишь совсем немного времени. Мы сомневаемся, что можно замерзнуть в утепленных осенних сапожках за десять-пятнадцать минут.
2. Увы, но большую часть времени мы проводим в транспорте или помещениях, таких как офис, торговые центры, кафе и многие другие. Если ты не носишь с собой сменную обувь, то в зимних сапогах тебе будет жарко.
3. Гулять в модельной обуви ты не будешь, для этих целей лучше приобрести удобные полуботинки или угги. А вот элегантные наряды в деловом или другом стиле гармоничнее будут смотреться с более легкой демисезонной обувью.
4. Покупать несколько пар зимней обуви ты вряд ли будешь, а единственные сапоги не всегда подойдут к тому или иному образу. Разве не разумнее приобрести несколько разных пар демисезонной обуви и чередовать их в зависимости от образа?
5. На специальные средства для ухода за зимней обувью можно прилично потратиться. Ведь кожа для изготовления зимней обуви используется плотная, поэтому сильнее страдает от противогололедных реагентов и плохо восстанавливается.
6. Зимняя обувь стоит в разы дороже, а портится быстрее и часто не дотягивает до следующего сезона. Или выглядит так, что ее просто не хочется носить. Вкладывать деньги в нее бессмысленно.
Но и не вся демисезонная обувь подходит для зимы — в гололед тебе вряд ли будет удобно на тонких шпильках. Мы рассмотрели самые удачные модели для нашего климата:
Ботильоны
На плоской подошве или устойчивом каблуке – идеально сочетаются с шубами и теплыми пальто.
Утепленные кеды и кроссовки
Незаменимы, если ты поклонница стиля спорт-шик. Какими сапогами дополнишь спортивные брюки или джинсы-бойфренды?
Сапоги на плоской подошве
Устойчивы и так красиво смотрятся с платьями, юбками и узкими джинсами.
Сапоги на толстом устойчивом каблуке
Подойдут к нарядам в женственном и деловом стиле. Носить можно с любой зимней верхней одеждой.
Грубые ботинки в рокерском стиле
Помогут создать дерзкий образ — сочетай с короткими пуховиками, шубами, пальто свободного кроя.
Ботфорты
Идеальны для стильных выходов. Хороши с узкими брюками и джинсами. А благодаря своей длине дополнительно греют твои ножки. Выбирай сапоги-ботфорты из кожи, в тканевых ты замерзнешь, а замшевые довольно быстро теряют вид.
А как же уггти?
Конечно, мы не призываем тебя полностью и бесповоротно отказываться от зимней обуви. Если много времени проводишь на свежем воздухе, смело выбирай устойчивые и утепленные сапожки. Она пригодятся для поездок за город, прогулок в парке и просто прогулок по городу.
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