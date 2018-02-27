Европейский центральный банк (ЕЦБ) лишил Латвию статуса международного финансового центра. Регулятор объявил о ликвидации крупнейшего в стране банка ABLV, уличенного в незаконных операциях.

В ЕЦБ заявили, что латвийский ABLV Bank необходимо ликвидировать в соответствии с правилами Европейского банковского союза. Регулятор пришел к выводу, что спасение финансовой организации, причастной к отмыванию денег и финансированию северокорейских программ вооружения, не в интересах общества.

Обвинения были выдвинуты в середине февраля Минфином США. Одно из подразделений ведомства, управление FinCEN, занимающееся расследованиями преступлений в финсекторе, сообщило о махинациях в крупнейшем частном банке Латвии.

В заявлении FinCEN отмечается, что «руководители банка ABLV до 2017 года давали взятки должностным лицам в Латвии, стараясь предотвратить направленные против них правовые действия и ослабить угрозы своим действиям высокого риска».

Главу латвийского ЦБ Илмара Римшевича обвинили в коррупции. Он был задержан в субботу, 17 февраля, и позже отпущен под залог.

Эксперты назвали ситуацию беспрецедентной. По их мнению, репутация республики испорчена настолько, что у страны есть все шансы стать изгоем на рынке международных банковских услуг.

О неизбежности оттока денег из Латвии предупреждает и бывший зампред Банка России Константин Корищенко. По его словам, снижение объема средств на счетах нерезидентов продолжится.

«Причина — рост рисков как в связи с местным регулятором (скандал с руководителем Банка Латвии), так и с жесткостью ЕЦБ в отношении ABLV Bank», — пояснил собеседник.

После распада СССР Рига проделала долгий путь для того, чтобы обрести статус финансового центра. В настоящее время объем транзакций через банки Латвии достигает 1% от общего оборота долларов в мире.

Весной 2016 года компания Z/Yen Group включила Ригу в рейтинг крупнейших мировых финансовых центров Global Financial Centres Index (GFCI), поставив на 71-ю позицию. Через шесть месяцев столица Латвии поднялась на 52-е место.

В 2017-м среди самых ценных компаний республики большинство были именно из финансового сектора. Латвийские банки за год увеличили свою общую стоимость на 16%.

Казалось бы, все указывает на уверенное развитие финансовой системы. И в ближайшие годы, писали местные СМИ, число банков в стране может увеличиться с 22 до 100. Теперь об этих амбициях придется забыть, признают латвийские политики.

«Это большой удар по банковской системе. Это удар по экономике. Деньги уйдут из страны, и мы вернемся к трехлитровым банкам», — без обиняков заявил председатель парламентской фракции партии «Согласие» Янис Урбанович.

В Вашингтоне, с подачи которого, собственно, и разгорелся скандал, пытаются хотя бы морально поддержать союзника. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Науэрт в минувшую пятницу выразила уверенность в том, что правительство Латвии предпримет меры для обеспечения доверия к банковскому и финансовому секторам.

Для небольшой Латвии банковский сектор — системообразующий. По данным международной аудиторской компании KMPG, вклад латвийских банков, в которых трудятся около девяти тысяч человек, в ВВП республики превышает 4,5%. Для сравнения: доля сельского хозяйства (около 320 тысяч рабочих мест) — 3,3%.

Крушение мечты о превращении Риги в региональный финансовый центр — это прямые потери доходов латвийского бюджета. И заместить их весьма проблематично, учитывая, что доля реального сектора экономики в ВВП Латвии не превышает 20%.

После развала СССР Латвии в наследство досталась мощная портовая инфраструктура. Например, Вентспилский порт был рассчитан на перевалку 30-35 миллионов тонн нефтепродуктов, напоминает завкафедрой нефтегазового трейдинга и логистики РГУ нефти и газа имени Губкина Юрий Щербанин.

Долгие годы это было конкурентным преимуществом Латвии, позволявшим формировать до трети доходов за счет российского транзита. Но загрузка морских портов и железных дорог снижалась. Так, с 2012 по 2016 год грузооборот Вентспилса упал с 30,3 миллиона тонн до 18,8 миллиона. По словам Щербанина, это связано с появлением у России новых портов на Балтике — в Приморске и Усть-Луге.

На государственном уровне поставлена задача, чтобы с 2020 года все российские грузы, которые экспортируют через Балтику, переориентировать на свои морские порты. В Риге подсчитали, что из-за этого бюджет лишится почти 500 миллионов евро.

Согласно исследованию Всемирного банка, каждый десятый житель Риги занят в портовой сфере или смежных отраслях. В Вентспилсе — каждый пятый. Многие из них скоро пополнят ряды безработных. Причем это касается не только Латвии, но также Эстонии и Литвы.

«Востребованность портов прибалтийских государств для экспортно-импортной логистики в Россию и из нее снижается. Полагаю, в дальнейшем загрузка опустится до сбалансированных уровней, необходимых в основном для обеспечения собственных нужд этих государств», — говорит аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Туриндустрия также не выглядит спасением для республиканского бюджета. В советское время Рижское взморье было культовым местом, туда ежегодно приезжали почти 700 тысяч туристов со всех концов СССР. Сейчас поток туристов сократился в 20 раз. И вклад отрасли в ВВП Латвии не превышает двух процентов.

Но главное — деградирует реальный сектор латвийской экономики. Так, в ноябре 2017 года суд принял решение запустить процедуру банкротства знаменитого Рижского вагоностроительного завода (РВЗ). А в январе 2018-го ушел с молотка завод «Лиепайский металлург». Председатель совета Латвийской ассоциации машиностроения и металлообработки Вилнис Рантиньш в интервью Dienas Bizness назвал это концом металлургической отрасли Латвии.

Системные проблемы экономики страны усугубляются и финансовыми трудностями ЕС. Сейчас Рига перечисляет в общий котел 320 миллионов евро, а получает дотации в размере 1,1 миллиарда. Благодаря этому формируется до 18,1% экономики Латвии.

Однако в латвийском Минфине не исключают, что с 2021 года дотации по линии ЕС сократятся на 17%. Значит, компенсировать недобор доходов республиканского бюджета, к которому неизбежно приведет нынешний кризис банковской системы, за счет Брюсселя не получится.

Игорь Наумов