Depo вместо «Радиотехники»

Башню управления бывшего флагмана латвийской промышленности «Радиотехника» в Иманте, на проспекте Курземес 3, наконец снесли. На освободившемся месте владельцы собираются построить магазин Depo.

Многолетняя проблема одного из наиболее известных рижских памятников бесхозяйственности в этом году будет, наконец, решена – благодаря упорству Рижской думы, которая последовательно борется с развалинами. Демонтаж провела компания Velve.

— Мы уделяем очень большое внимание тем объектам, которые портят вид города и угрожают здоровью и, тем более, жизни людей, — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. — В прошлом году повышенным – 3-процентным – налогом было обложено 188 объектов. За счет этих средств городская казна пополнилась на два миллиона евро.

В прошлом году было снесено 205 трущоб. Это намного больше, чем в предыдущие годы, когда счет шел на десятки. Мы серьезно взялись за другой памятник бесхозяйственности хозяев – дом на углу ул. Марияс и Элизабетес. Боюсь, он доведен до такого состояния, что другого варианта, кроме сноса, не осталось.

Ужесточая меры по отношению к нерадивым собственникам, дума поддерживает тех, кто добросовестно относится к своим обязанностям и готов ремонтировать свои дома. Эффективным инструментом стала программа софинансирования реставрации фасадов, на которую из городского бюджета выделено 900 тысяч евро. Напомню, что источник этих денег – повышенный налог с тех, кто с обязанностями собственника не справляется. Заявки на конкурс можно подать в департамент имущества думы до 2 марта.