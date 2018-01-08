В интервью российскому телеканалу Курлаева рассказала, что собралась снимать фильм про русофобию в Латвии только после того, как из страны был выдворен ее супруг Анатолий Курлаев. Однако журналисты «Ничего личного» утверждают, что еще перед поездкой в Латвию Курлаева запланировала встречи со многими людьми в Риге для своего нового фильма.
Давший интервью российской журналистке экс-министр иностранных дел Янис Юрканс рассказал передаче «Ничего личного», что Курлаева приехала в Латвию снимать фильм о Вике-Фрейберге. Интервью ей также согласились дать бывший член «Согласия» и экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и общественный активист Александр Гапоненко. Планировался и разговор с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).
Перед выдворением Курлаевой журналисты «Ничего личного» заметили, что Курлаева и съемочная группа встретились в Риге возле «Дома Москвы» с евродепутатом Андреем Мамыкиным. Интервью Курлаевой и Мамыкина проходило в баре, который находится на той же улице. После интервью Курлаева пояснила передаче «Ничего личного», что она турист.
На следующий день она была выдворена из Латвии, потому что ее тоже включили в «черный список».
Как уже сообщалось, 2 января из Латвии был выдворен сотрудник российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев, а 4 января — его супруга журналистка Ольга Курлаева.
О Вобле есть, что рассказать и про кладбище, и про пироженые на сотни тысяч евро, и про украденные часы, за которые мразь не расплатилась по закону.« ответить
Кто уже только об этом не рассказывал, клемлеботопуты уже истерли на этой темке все свои ядовитые языки, и клыки.« ответить
Ндравятся-не ндравятся поступки и ходы ВВФ - причем тут российская журналюга, еще и прикрывающая - нет, не свои коленки, - свои намерения???« ответить
Если она, кстати, приличная жена, ей следовало бы самой сразу же вослед за мужем или с ним отправиться-убраться. Нет! Осталась принюхиваться, дабы заработать на сплетнях. Пусть лучше с Собчак и ей подобными наваляшками-неваляшками разбирается.
svoboda slova po Latvijki« ответить
Действительно, закрой свой хутор на замок и чтобы никто ни-ни.)))« ответить
Снимаемый фильм задел чувства вайрующих.« ответить
Красиво сучку выперли...нечего тут в латвии ползать..пусть гадит у себя в россии« ответить
Что, задели чусйтва старой и мерзкой твари? Так ведь журналистка все равно фильм про ЭТО снимет. Как это Canadian shit потом себя чувствовать будет?« ответить
Vaira Vīķe Freiberga neliksies ne zinis. Kas viņai kaut kādi krievi..« ответить
Однако у нас крыса завелась. Уж слишком оперативно ПБ сработала.« ответить