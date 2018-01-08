LETA

Выдворенная из Латвии российская журналистка Ольга Курлаева планировала снимать фильм о Латвии, а главным героем фильма, скорее всего, могла быть экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, сообщает передача «Ничего личного» (Nekā personīga) телеканала TV3.

В интервью российскому телеканалу Курлаева рассказала, что собралась снимать фильм про русофобию в Латвии только после того, как из страны был выдворен ее супруг Анатолий Курлаев. Однако журналисты «Ничего личного» утверждают, что еще перед поездкой в Латвию Курлаева запланировала встречи со многими людьми в Риге для своего нового фильма.

Давший интервью российской журналистке экс-министр иностранных дел Янис Юрканс рассказал передаче «Ничего личного», что Курлаева приехала в Латвию снимать фильм о Вике-Фрейберге. Интервью ей также согласились дать бывший член «Согласия» и экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и общественный активист Александр Гапоненко. Планировался и разговор с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).

Перед выдворением Курлаевой журналисты «Ничего личного» заметили, что Курлаева и съемочная группа встретились в Риге возле «Дома Москвы» с евродепутатом Андреем Мамыкиным. Интервью Курлаевой и Мамыкина проходило в баре, который находится на той же улице. После интервью Курлаева пояснила передаче «Ничего личного», что она турист.

На следующий день она была выдворена из Латвии, потому что ее тоже включили в «черный список».

Как уже сообщалось, 2 января из Латвии был выдворен сотрудник российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев, а 4 января — его супруга журналистка Ольга Курлаева.