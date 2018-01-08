Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге(15)

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LETA
Герман Бергер
22:10 07.01.2018
Наша Латвия / Социум

Выдворенная из Латвии российская журналистка Ольга Курлаева планировала снимать фильм о Латвии, а главным героем фильма, скорее всего, могла быть экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, сообщает передача «Ничего личного» (Nekā personīga) телеканала TV3.

В интервью российскому телеканалу Курлаева рассказала, что собралась снимать фильм про русофобию в Латвии только после того, как из страны был выдворен ее супруг Анатолий Курлаев. Однако журналисты «Ничего личного» утверждают, что еще перед поездкой в Латвию Курлаева запланировала встречи со многими людьми в Риге для своего нового фильма.

 

Давший интервью российской журналистке экс-министр иностранных дел Янис Юрканс рассказал передаче «Ничего личного», что Курлаева приехала в Латвию снимать фильм о Вике-Фрейберге. Интервью ей также согласились дать бывший член «Согласия» и экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов и общественный активист Александр Гапоненко. Планировался и разговор с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом («Согласие»).

 

Перед выдворением Курлаевой журналисты «Ничего личного» заметили, что Курлаева и съемочная группа встретились в Риге возле «Дома Москвы» с евродепутатом Андреем Мамыкиным. Интервью Курлаевой и Мамыкина проходило в баре, который находится на той же улице. После интервью Курлаева пояснила передаче «Ничего личного», что она турист.

 

На следующий день она была выдворена из Латвии, потому что ее тоже включили в «черный список».

 

Как уже сообщалось, 2 января из Латвии был выдворен сотрудник российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев, а 4 января — его супруга журналистка Ольга Курлаева.

LETA / Фото
Комментарии (15)
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ин-на 22:26 07:01:2018

О Вобле есть, что рассказать и про кладбище, и про пироженые на сотни тысяч евро, и про украденные часы, за которые мразь не расплатилась по закону.

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Угу 23:33 07:01:2018

Кто уже только об этом не рассказывал, клемлеботопуты уже истерли на этой темке все свои ядовитые языки, и клыки.

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Зеленоградский 01:59 08:01:2018

Ндравятся-не ндравятся поступки и ходы ВВФ - причем тут российская журналюга, еще и прикрывающая - нет, не свои коленки, - свои намерения???
Если она, кстати, приличная жена, ей следовало бы самой сразу же вослед за мужем или с ним отправиться-убраться. Нет! Осталась принюхиваться, дабы заработать на сплетнях. Пусть лучше с Собчак и ей подобными наваляшками-неваляшками разбирается.

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narod 07:19 08:01:2018

svoboda slova po Latvijki

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To Зеленоградский 07:21 08:01:2018

Действительно, закрой свой хутор на замок и чтобы никто ни-ни.)))

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Учитель 22:40 07:01:2018

Снимаемый фильм задел чувства вайрующих.

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ваняк 01:25 08:01:2018

Красиво сучку выперли...нечего тут в латвии ползать..пусть гадит у себя в россии

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О 01:27 08:01:2018

Что, задели чусйтва старой и мерзкой твари? Так ведь журналистка все равно фильм про ЭТО снимет. Как это Canadian shit потом себя чувствовать будет?

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Latviešu patriots 01:52 08:01:2018

Vaira Vīķe Freiberga neliksies ne zinis. Kas viņai kaut kādi krievi..

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И в Латвии есть НОД 02:42 08:01:2018

Однако у нас крыса завелась. Уж слишком оперативно ПБ сработала.

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