Депортированная Курлаева не осталась в долгу у Латвии, выпустив новый фильм (+ВИДЕО)(4)

Лента новостей
В Турции сошел с трассы автобус со школьниками: 11 погибших Брюс Уиллис продает квартиру в Нью-Йорке за 17 миллионов долларов Вслед за зарплатами канцелярию президента вынудили рассказать и о премиях Депортированная Курлаева не осталась в долгу у Латвии, выпустив новый фильм (+ВИДЕО) Тренер Дукурсов заговорил о заговоре против славных латвийских скелетонистов Растительные масла: какое выбрать — подсолнечное или оливковое? Эстонцев призывают выстроить цепь от алкогольного магазина в Латвии до Таллинна Латвийский фигурист остался в шаге от медали чемпионата Европы (+ВИДЕО) Чакша готова одобрить идею, что рецепты будут выписывать и медсестры
Eще в разделе
Эстонцев призывают выстроить цепь от алкогольного магазина в Латвии до Таллинна Звезда КВН умерла при загадочных обстоятельствах Названа причина смерти музыканта Тома Петти Вот как часто нужно заниматься сексом в вашем возрасте Смывший грехи в Днепре Саакашвили стал звездой соцсетей
Виталий Вавилкин
11:30 20.01.2018
Lifenews / Интересно

Выдворенная из Латвии журналистка Ольга Курлаева решила не оставаться в долгу перед обидчиками, выпустив на телеканале “Россия” cсоответствующий документальный фильм.

«За что и почему с такой подчёркнуто показной жестокостью депортировали российских журналистов Анатолия и Ольгу Курлаевых из Латвии? Чем мог напугать репортаж о стране, о её бывших и действующих правителях? Все секреты и тайные страхи латвийской «элиты» в авторском документальном фильме Ольги Курлаевой «Особенности национальной безопасности». Подавление инакомыслия латвийскими спецслужбами, героизация нацизма, коррупция в высших эшелонах власти, коллаборационизм, закрытие русских школ, русофобия – как официальная политика и многое другое в премьерном показе на телеканале «Россия 24»”, — говорится в описании нового фильма журналистки.

 

Отметим, что премьера состоится сегодня в 18.00 по Латвии, повтор 21-го января в 01.00 и в 18:00.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 11:53 20:01:2018

Стареющая лярва в отместку показала грязные трусы. Значит, правильно её турнули.
И вообще, что все эти портянки лезут на Запад? Сидите внутри мкада, там мягко и тепло, как в заднице

« ответить
Profile_default
быдлу-биомусору 12:15 20:01:2018

Ты умственный и физический урод варзилов, все тебя ненавидят за твой мерзкий вонючий язык. Ты, глист навозный, оскорбляешь всех, кто лучше тебя, а лучше тебя -ВСЕ!
Думаю, что тебе только утопиться надо от такого позора, благо Двина через 100метров от твоего свинарника без удобств. Ты биомусор, а таких надо срочно утилизировать.

« ответить
Profile_default
Однако 12:18 20:01:2018

По словам Курлаева, новогодний отпуск испорчен, ни в какую другую страну он не поедет, поскольку «сыт европейской демократией по горло» и хочет вернуться в Москву, домой.
---------------------------------------------
Интересно, в отпуске, в частной якобы поездке, успели фильм такой снять, прям Штирлиц и радистка КЭТ.

« ответить
Profile_default
Совок 12:09 20:01:2018

А разве это не правда. В бывших совковых странах так и есть!

« ответить

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (5)