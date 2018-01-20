Выдворенная из Латвии журналистка Ольга Курлаева решила не оставаться в долгу перед обидчиками, выпустив на телеканале “Россия” cсоответствующий документальный фильм.

«За что и почему с такой подчёркнуто показной жестокостью депортировали российских журналистов Анатолия и Ольгу Курлаевых из Латвии? Чем мог напугать репортаж о стране, о её бывших и действующих правителях? Все секреты и тайные страхи латвийской «элиты» в авторском документальном фильме Ольги Курлаевой «Особенности национальной безопасности». Подавление инакомыслия латвийскими спецслужбами, героизация нацизма, коррупция в высших эшелонах власти, коллаборационизм, закрытие русских школ, русофобия – как официальная политика и многое другое в премьерном показе на телеканале «Россия 24»”, — говорится в описании нового фильма журналистки.

Отметим, что премьера состоится сегодня в 18.00 по Латвии, повтор 21-го января в 01.00 и в 18:00.