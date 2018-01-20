«За что и почему с такой подчёркнуто показной жестокостью депортировали российских журналистов Анатолия и Ольгу Курлаевых из Латвии? Чем мог напугать репортаж о стране, о её бывших и действующих правителях? Все секреты и тайные страхи латвийской «элиты» в авторском документальном фильме Ольги Курлаевой «Особенности национальной безопасности». Подавление инакомыслия латвийскими спецслужбами, героизация нацизма, коррупция в высших эшелонах власти, коллаборационизм, закрытие русских школ, русофобия – как официальная политика и многое другое в премьерном показе на телеканале «Россия 24»”, — говорится в описании нового фильма журналистки.
Отметим, что премьера состоится сегодня в 18.00 по Латвии, повтор 21-го января в 01.00 и в 18:00.
Стареющая лярва в отместку показала грязные трусы. Значит, правильно её турнули.« ответить
И вообще, что все эти портянки лезут на Запад? Сидите внутри мкада, там мягко и тепло, как в заднице
Ты умственный и физический урод варзилов, все тебя ненавидят за твой мерзкий вонючий язык. Ты, глист навозный, оскорбляешь всех, кто лучше тебя, а лучше тебя -ВСЕ!« ответить
Думаю, что тебе только утопиться надо от такого позора, благо Двина через 100метров от твоего свинарника без удобств. Ты биомусор, а таких надо срочно утилизировать.
По словам Курлаева, новогодний отпуск испорчен, ни в какую другую страну он не поедет, поскольку «сыт европейской демократией по горло» и хочет вернуться в Москву, домой.« ответить
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Интересно, в отпуске, в частной якобы поездке, успели фильм такой снять, прям Штирлиц и радистка КЭТ.
А разве это не правда. В бывших совковых странах так и есть!« ответить