Депутат Cейма: Русский — язык международного сионизма!(25)

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LETA
Герман Бергер
00:36 05.01.2018
Политика / Политики

Александр Кирштейнс, депутат Сейма от Национального объединения, намекнул на то, что протестами против перевода в русских школах образования только на латышский язык руководят агенты мирового сионизма.

Депутат перечисляет фамилии лидеров протеста — Жданок, Гильман, Плинер, недвусмысленно намекая на их еврейское происхождение.

 

Более того, Кирштейнс утверждает, что языками международного сионизма признаются не только идиш и иврит, но и русский и английский языки, цитирует Baltnews.

 

Именно поэтому, по мнению депутата, русскоязычные жители Латвии столь «бесстыдны».

 

В СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», господин депутат носил фамилию «Сливкин».

 

Кирштейнса-Сливкина отличает радикализм во всем, что касается русско-латышских отношений. В частности, недавно он в грубой форме предлагал уничтожить советский памятник.

baltnews.lv / Фото
Комментарии (25)
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Нео 01:03 05:01:2018

Сливкин - «хороший человек»

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ваня 06:08 05:01:2018

Русский папа еврейского происхождения бросил латыху и оставил на память лишь фамилию :)... вот вам типичный портрет латышского националиста.

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Справедливый 06:17 05:01:2018

Без стыда не русскоязычные граждане Латвии,а правительство и Кирштейн в частности.Это же надо до такого додуматься,обьявить русский язык ,который родной для как минимум полвины людей Латвии инстранным!Покажите мне вторую такую страну в мире?Даже в Эстонии всë не так.Нет другой такой страны в мире,где так вольно дышит нацизм!

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сл 07:06 05:01:2018

Не памятники уничтожать , а таких как кирштейнсы !!! Гораздо чище будет земля если не будет такого дерьма .

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Ответ Нео 08:10 05:01:2018

Так вот у кого научился Вальцман когда поменял свою настоящую фамилию на Порошенко, я думаю откуда там идет небольшой латышский запашок, так это оказывается Кирштейнс он же Сливкин пробежался по Украине , это тоже самое как Эйхман а может все таки у него не только были немецкие но и латышско -еврейские корни был исполнителем окончательного решения???? Без обиды граждане евреи вы гениальная нация , но в каждом стаде есть паршивая овца

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Пожалуй, стоит заодно вспомнить троцкого и его компанию, 08:11 05:01:2018

А затем плавненько перейти к И. Христу. С его компанией.

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В СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», господин депутат носил фамилию «Сливкин». 08:30 05:01:2018

В СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», господин депутат носил фамилию «Сливкин».А это с какого боку? Бергер мстит за носатых братьев?

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ИвАн 08:42 05:01:2018

В СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», господин депутат носил фамилию «Сливкин». К чему это? Так Бергер мстит за упоминание носатых братьев?

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Latviešu patriots 01:33 05:01:2018

Kiršteinam taisnība.100% atbalstu.

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Читатель 02:41 05:01:2018

Левый патриотс-прикрыл рот!мнооотчести тут лбдям твой бред читать.

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Xx 05:19 05:01:2018

Это не патриот, это недоносок с твайки. Prozit

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Latviešu patriots 07:22 05:01:2018

Tiešam, nav ko grozit.

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Петя 01:39 05:01:2018

Ну и дебил...

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КЕНТ 01:52 05:01:2018

Ну если такое дepьмо,как Сливкин у аборигенов в депутатах
О чём еще с ними говорить?
Смешные папуасы.

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Бил Гейтс 03:56 05:01:2018

Крепчает маразмом земля Латвии.

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