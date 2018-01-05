LETA

Александр Кирштейнс, депутат Сейма от Национального объединения, намекнул на то, что протестами против перевода в русских школах образования только на латышский язык руководят агенты мирового сионизма.

Депутат перечисляет фамилии лидеров протеста — Жданок, Гильман, Плинер, недвусмысленно намекая на их еврейское происхождение.

Более того, Кирштейнс утверждает, что языками международного сионизма признаются не только идиш и иврит, но и русский и английский языки, цитирует Baltnews.

Именно поэтому, по мнению депутата, русскоязычные жители Латвии столь «бесстыдны».

В СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», господин депутат носил фамилию «Сливкин».

Кирштейнса-Сливкина отличает радикализм во всем, что касается русско-латышских отношений. В частности, недавно он в грубой форме предлагал уничтожить советский памятник.