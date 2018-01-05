Депутат перечисляет фамилии лидеров протеста — Жданок, Гильман, Плинер, недвусмысленно намекая на их еврейское происхождение.
Более того, Кирштейнс утверждает, что языками международного сионизма признаются не только идиш и иврит, но и русский и английский языки, цитирует Baltnews.
Именно поэтому, по мнению депутата, русскоязычные жители Латвии столь «бесстыдны».
В СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», господин депутат носил фамилию «Сливкин».
Кирштейнса-Сливкина отличает радикализм во всем, что касается русско-латышских отношений. В частности, недавно он в грубой форме предлагал уничтожить советский памятник.
Сливкин - «хороший человек»« ответить
Русский папа еврейского происхождения бросил латыху и оставил на память лишь фамилию :)... вот вам типичный портрет латышского националиста.« ответить
Без стыда не русскоязычные граждане Латвии,а правительство и Кирштейн в частности.Это же надо до такого додуматься,обьявить русский язык ,который родной для как минимум полвины людей Латвии инстранным!Покажите мне вторую такую страну в мире?Даже в Эстонии всë не так.Нет другой такой страны в мире,где так вольно дышит нацизм!« ответить
Не памятники уничтожать , а таких как кирштейнсы !!! Гораздо чище будет земля если не будет такого дерьма .« ответить
Так вот у кого научился Вальцман когда поменял свою настоящую фамилию на Порошенко, я думаю откуда там идет небольшой латышский запашок, так это оказывается Кирштейнс он же Сливкин пробежался по Украине , это тоже самое как Эйхман а может все таки у него не только были немецкие но и латышско -еврейские корни был исполнителем окончательного решения???? Без обиды граждане евреи вы гениальная нация , но в каждом стаде есть паршивая овца« ответить
А затем плавненько перейти к И. Христу. С его компанией.« ответить
В СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», господин депутат носил фамилию «Сливкин».А это с какого боку? Бергер мстит за носатых братьев?« ответить
В СМИ сообщалось, что до того, как стать «Кирштейнсом», господин депутат носил фамилию «Сливкин». К чему это? Так Бергер мстит за упоминание носатых братьев?« ответить
Kiršteinam taisnība.100% atbalstu.« ответить
Левый патриотс-прикрыл рот!мнооотчести тут лбдям твой бред читать.« ответить
Это не патриот, это недоносок с твайки. Prozit« ответить
Tiešam, nav ko grozit.« ответить
Ну и дебил...« ответить
Ну если такое дepьмо,как Сливкин у аборигенов в депутатах« ответить
О чём еще с ними говорить?
Смешные папуасы.
Крепчает маразмом земля Латвии.« ответить