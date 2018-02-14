Депутат Госдумы РФ предложил нюхать людей в поисках геев(7)

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Герман Бергер
22:20 13.02.2018
В мире / Россия

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выработать собственные критерии для определения гомосексуальности. Об этом он заявил в эфире НСН.

Он прокомментировал статью в малайзийской газете Sinar Harian, в которой утверждается, что геи отличаются ухоженной бородой и склонностью к выбору брендовой одежды.

 

 

«Видимо, малайзийские гомосеки отличаются от российских. Возможно, там вообще, если ты ходишь в штанах, например, ты уже выглядишь необычно, потому что большинство ходит без штанов. Не знаю национальные традиции Малайзии, может у них с бородой не принято ходить или ухаживать за ней», — заявил он.

 

 

Милонов предложил определять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. «У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них. Это, как правило, чувствуется, от них запах серный исходит, естественно», — поделился он своими наблюдениями.

 

 

В декабре 2017 года Милонов рассказал о верных способах распознать геев. «Например, кинешь его в воду, в какую-нибудь реку. Если он утонул, значит, не гомик. А не утонул, если он там плавает, и ты кидаешь в него камни, а он не тонет, значит, точно ведьма или гомик», — сказал парламентарий.

 

1998 год. Виталий Милонов — либерал, демократ, активист движения за права ЛГБТ:

 

Депутат госдумы Милонов — известный гомофоб и ненавистник рэперов. И тех, и других он предлагает казнить.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 22:33 13:02:2018

Deputāts galīgi nojūdzies! Kā jau visi krievi. Ha Ha Ha

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I.D. 22:49 13:02:2018

У хуторского патриотса ещё и с юмором проблема.Всё за чистую монету принял. Не удивлюсь , если начнёт принюхиваться в поисках себе партнёра :)))

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>>>Latviešu patriots 22:33 13:02:2018 22:37 13:02:2018

для тупохо лаптя обьясняю-это называется торллинг, ну хуторянину этого не понять...xe-xe

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ыыы 22:59 13:02:2018

Latviešu patriots и ваня обнюхивают друг дружку. Kā jau visi geji

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Гражданин LV 22:35 13:02:2018

По ходу Милонову уже в ближайшем будущем может потребоваться принудительная госпитализация в усмирительной рубашке. И как там их таких держат? А ведь он там не один такой...

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Саня 22:41 13:02:2018

ты посмотри на кловнов из рады ))) они там каждый день другу друг мордасы чистят по пьяне

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Саня™ 23:23 13:02:2018

На Димку Навку похож. Брат-близнец?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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