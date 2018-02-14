Он прокомментировал статью в малайзийской газете Sinar Harian, в которой утверждается, что геи отличаются ухоженной бородой и склонностью к выбору брендовой одежды.
«Видимо, малайзийские гомосеки отличаются от российских. Возможно, там вообще, если ты ходишь в штанах, например, ты уже выглядишь необычно, потому что большинство ходит без штанов. Не знаю национальные традиции Малайзии, может у них с бородой не принято ходить или ухаживать за ней», — заявил он.
Милонов предложил определять представителей нетрадиционной сексуальной ориентации по запаху. «У меня, как у старого охотника на демонов, нюх на них. Это, как правило, чувствуется, от них запах серный исходит, естественно», — поделился он своими наблюдениями.
В декабре 2017 года Милонов рассказал о верных способах распознать геев. «Например, кинешь его в воду, в какую-нибудь реку. Если он утонул, значит, не гомик. А не утонул, если он там плавает, и ты кидаешь в него камни, а он не тонет, значит, точно ведьма или гомик», — сказал парламентарий.
1998 год. Виталий Милонов — либерал, демократ, активист движения за права ЛГБТ:
Депутат госдумы Милонов — известный гомофоб и ненавистник рэперов. И тех, и других он предлагает казнить.
Deputāts galīgi nojūdzies! Kā jau visi krievi. Ha Ha Ha« ответить
У хуторского патриотса ещё и с юмором проблема.Всё за чистую монету принял. Не удивлюсь , если начнёт принюхиваться в поисках себе партнёра :)))« ответить
для тупохо лаптя обьясняю-это называется торллинг, ну хуторянину этого не понять...xe-xe« ответить
Latviešu patriots и ваня обнюхивают друг дружку. Kā jau visi geji« ответить
По ходу Милонову уже в ближайшем будущем может потребоваться принудительная госпитализация в усмирительной рубашке. И как там их таких держат? А ведь он там не один такой...« ответить
ты посмотри на кловнов из рады ))) они там каждый день другу друг мордасы чистят по пьяне« ответить
На Димку Навку похож. Брат-близнец?« ответить