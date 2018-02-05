Депутат: Латвия признает однополые браки уже в 2018 году(11)

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Юрис Пуце. Фото LETA
Герман Бергер
22:25 04.02.2018
Политика / Политики

По словам депутата Рижской думы Юриса Пуце, в ближайшие месяцы Европейский суд по правам человека вынесет решение о том, что зарегистрированные за границей браки, в том числе и однополые, должны признаваться и в других странах. А, значит и в Латвии.

Инициатор находящегося на рассмотрении в Сейме законопроекта о сожительстве, депутат Рижской думы Юрис Пуце не питает иллюзий, что парламентское большинство данную инициативу отклонит. В то же время он уверен: несколько месяцев спустя Латвии придется признавать однополые браки, заявил он в эфире передачи «Жизнь сегодня» на LTV7, цитирует LSM.

 

 

По словам Пуце, в ближайшие месяцы Европейский суд по правам человека вынесет решение о том, что зарегистрированные за границей браки, в том числе и однополые, должны признаваться и в других странах.

 

«А это значит, что, к примеру, однополая пора сможет узаконить отношения в Швеции или любой стране, где такие союзы разрешены законодательством. И Латвия будет вынуждена признать этот брак», — заявил Пуце.

 

Напомним, недавно в Сейм подали инициативу о регистрации партнерских отношений, которая предусматривает легализацию как гетеро-, так и гомосексуальных союзов, за которую собрано более десяти тысяч подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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Grazdanka LR 22:32 04:02:2018

A, MI NORMALJNIJE LJUDI,XRISTIANE,NE PRIZNAEM, I NE PRIZNAEM NIKOGDA!!!!

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СССР 22:34 04:02:2018

Правильно! Нет денег на лекарства от паразитов, дай свободу гавномесам давить глистов в анусах друзей. Очко товарища патриоты спасают долбя членом дупло.

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Точно 22:43 04:02:2018

всех пидаров будем звать г0вн0месами, они этого заслужили.

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XXX 22:43 04:02:2018

Отличный способ решить демографическую проблему !

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Grazdanka LR 22:48 04:02:2018

NE PRIZNAEM NEVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Тут как тут 22:52 04:02:2018

ПИДАРАСЫ ВПЕРЁД!
НЕ НУЖНЫ ЛАТВИИ НИ КАТОЛИКИ, НИ ЛЮТЕРАНЕ - ЛАТВИИ НУЖНЫ ПИДАРАСЫ!

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работники МИДа 23:21 04:02:2018

вы не правы, это евроценности!

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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