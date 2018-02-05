Инициатор находящегося на рассмотрении в Сейме законопроекта о сожительстве, депутат Рижской думы Юрис Пуце не питает иллюзий, что парламентское большинство данную инициативу отклонит. В то же время он уверен: несколько месяцев спустя Латвии придется признавать однополые браки, заявил он в эфире передачи «Жизнь сегодня» на LTV7, цитирует LSM.
По словам Пуце, в ближайшие месяцы Европейский суд по правам человека вынесет решение о том, что зарегистрированные за границей браки, в том числе и однополые, должны признаваться и в других странах.
«А это значит, что, к примеру, однополая пора сможет узаконить отношения в Швеции или любой стране, где такие союзы разрешены законодательством. И Латвия будет вынуждена признать этот брак», — заявил Пуце.
Напомним, недавно в Сейм подали инициативу о регистрации партнерских отношений, которая предусматривает легализацию как гетеро-, так и гомосексуальных союзов, за которую собрано более десяти тысяч подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv.
A, MI NORMALJNIJE LJUDI,XRISTIANE,NE PRIZNAEM, I NE PRIZNAEM NIKOGDA!!!!« ответить
Правильно! Нет денег на лекарства от паразитов, дай свободу гавномесам давить глистов в анусах друзей. Очко товарища патриоты спасают долбя членом дупло.« ответить
всех пидаров будем звать г0вн0месами, они этого заслужили.« ответить
Отличный способ решить демографическую проблему !« ответить
NE PRIZNAEM NEVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
ПИДАРАСЫ ВПЕРЁД!« ответить
НЕ НУЖНЫ ЛАТВИИ НИ КАТОЛИКИ, НИ ЛЮТЕРАНЕ - ЛАТВИИ НУЖНЫ ПИДАРАСЫ!
вы не правы, это евроценности!« ответить