Юрис Пуце. Фото LETA

По словам депутата Рижской думы Юриса Пуце, в ближайшие месяцы Европейский суд по правам человека вынесет решение о том, что зарегистрированные за границей браки, в том числе и однополые, должны признаваться и в других странах. А, значит и в Латвии.

Инициатор находящегося на рассмотрении в Сейме законопроекта о сожительстве, депутат Рижской думы Юрис Пуце не питает иллюзий, что парламентское большинство данную инициативу отклонит. В то же время он уверен: несколько месяцев спустя Латвии придется признавать однополые браки, заявил он в эфире передачи «Жизнь сегодня» на LTV7, цитирует LSM.

По словам Пуце, в ближайшие месяцы Европейский суд по правам человека вынесет решение о том, что зарегистрированные за границей браки, в том числе и однополые, должны признаваться и в других странах.

«А это значит, что, к примеру, однополая пора сможет узаконить отношения в Швеции или любой стране, где такие союзы разрешены законодательством. И Латвия будет вынуждена признать этот брак», — заявил Пуце.

Напомним, недавно в Сейм подали инициативу о регистрации партнерских отношений, которая предусматривает легализацию как гетеро-, так и гомосексуальных союзов, за которую собрано более десяти тысяч подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv.