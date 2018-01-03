Ровно две недели назад в новостных лентах латвийских средств массовой информации появилось очередное тревожное сообщение о пропаже человека: на этот раз ушел и не вернулся молодой парень Кришьянис.

На этот раз у истории не оказалось счастливого конца. Отправившись домой пешком ночью после корпоратива, молодой человек попал в беду практически в самом центре Риги. Подробности истории выяснила корреспондент Службы новостей Латвийского радио Светлана Гинтер.

27-летний Кришьянис 16 декабря отправился на работу без машины, заранее зная, что вечер проведет на корпоративе в Старой Риге. Домой рассчитывал добираться на такси. Но к сожалению, вечером в пятницу очень многие рабочие коллективы проводили меропориятия в старом городе, и вызвать такси после часа ночи оказалось практически нереальным.

Молодой человек отправился домой пешком через каменный мост и трагически погиб, оступившись на АБ Дамбе. Оказалось, там нет никаких ограждений. Парня искали родители, добровольцы, спасатели и полиция. Через неделю, 23 декабря, общими усилиями его удалось найти и поднять из воды.

Операторы акустической камеры и сонара для сканирования под водой Роман Качканс и Андрей Чернявский помогли обнаружить тело.

Надо ли что-то менять? Мнение депутатов Рисжской думы разделились. Так, депутат Рижской думы и представитель комитета по развитию города Алексей Росликов считает, что город всегда будет таить опасности, и поделать здесь ничего нельзя.

«Мест в Риге, где человек в состоянии алкогольного опьянения может нанести вред собственному здоровью или, хуже того, погибнуть, как в этом прискорбном случае — довольно-таки много. Поэтому выставить охрану, натянуть батуты — перебор немножко. В городе тысячи [таких] мест, тысячи мест. Если мы везде будем натягивать сетки, батуты выставлять — будет не очень хорошо», — сказал депутат.

Депутат Рижской думы, представитель комитета безопасности Юрис Ярош придерживается иного мнения.

«Конечно, надо обязательно эту печальную ситуацию разобрать. Скорее всего, там нужно [установить ]какое-то ограждение, чтобы не допустить повторения таких случаев», — заключил Ярош.