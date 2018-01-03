Депутат о смерти Кришьяниса: в Риге тысячи мест, где можно умереть пьяным(4)

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Виталий Вавилкин
09:52 03.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Ровно две недели назад в новостных лентах латвийских средств массовой информации появилось очередное тревожное сообщение о пропаже человека: на этот раз ушел и не вернулся молодой парень Кришьянис.

На этот раз у истории не оказалось счастливого конца. Отправившись домой пешком ночью после корпоратива, молодой человек попал в беду практически в самом центре Риги. Подробности истории выяснила корреспондент Службы новостей Латвийского радио Светлана Гинтер.

 

27-летний Кришьянис 16 декабря отправился на работу без машины, заранее зная, что вечер проведет на корпоративе в Старой Риге. Домой рассчитывал добираться на такси. Но к сожалению, вечером в пятницу очень многие рабочие коллективы проводили меропориятия в старом городе, и вызвать такси после часа ночи оказалось практически нереальным.

 

Молодой человек отправился домой пешком через каменный мост и трагически погиб, оступившись на АБ Дамбе. Оказалось, там нет никаких ограждений. Парня искали родители, добровольцы, спасатели и полиция. Через неделю, 23 декабря, общими усилиями его удалось найти и поднять из воды.

 

Операторы акустической камеры и сонара для сканирования под водой Роман Качканс и Андрей Чернявский помогли обнаружить тело.

 

Надо ли что-то менять? Мнение депутатов Рисжской думы разделились. Так, депутат Рижской думы и представитель комитета по развитию города Алексей Росликов считает, что город всегда будет таить опасности, и поделать здесь ничего нельзя.

 

«Мест в Риге, где человек в состоянии алкогольного опьянения может нанести вред собственному здоровью или, хуже того, погибнуть, как в этом прискорбном случае — довольно-таки много. Поэтому выставить охрану, натянуть батуты — перебор немножко. В городе тысячи [таких] мест, тысячи мест. Если мы везде будем натягивать сетки, батуты выставлять — будет не очень хорошо», — сказал депутат.

 

Депутат Рижской думы, представитель комитета безопасности Юрис Ярош придерживается иного мнения.

 

«Конечно, надо обязательно эту печальную ситуацию разобрать. Скорее всего, там нужно [установить ]какое-то ограждение, чтобы не допустить повторения таких случаев», — заключил Ярош.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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KOZA 10:02 03:01:2018

Нам просто надо перестать стесняться своего периеития.
Надо брать пример с просвещённой и Очень культурной Европы.
Напился-вытащил свой член из штанов,наблевал на себя и жди специальных людей,которые тебя до дома сопроводят.В Великобритании все валяются на асфальте с голыми ж о п а м мии ,а их ещё и оберегает специальная полиция.И на утро никаких угрызений совести.

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Совет дедушки Мороза 10:04 03:01:2018

Меньше пить надо, если пить не умеешь.

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KOZA 10:14 03:01:2018

Ну ты х......ню сморозил!а зачем пить,если не напиться и чего-нибудь такого не сморозить.
Кришьянис как раз-таки из тихариков был.Хотел уйти,чтобы никто не догадался и не осудил.А остался бы,устроил дебош,отвезли бы в полицию и был бы ЖИВ!

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? 10:33 03:01:2018

Дерзишь?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)

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