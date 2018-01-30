Парламентарии почти два часа обсуждали итоги работы комиссии по «делу олигархов», попутно перемывая косточки Ингуне Судрабе, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

В минувший четверг в ходе очень горячего и на редкость долгого заседания сейма один из слуг народа был удивительно самокритичен. «Я — идиот, я не понимаю, для чего это все нужно, с какой целью? Я не вижу сухого остатка от всего этого. Можете называть меня идиотом. Спасибо», — выпалил Валдис Калнозолс (Союз зеленых и крестьян).

Так эмоционально Калнозолс отреагировал на действительно абсурдную инициативу ряда правящих депутатов (главным образом из TB — Visu Latvijai!), которые внезапно потребовали снять Ингуну Судрабу с поста председателя парламентской следственной комиссии по «делу олигархов».

Победили в конкуренции с цирком

Напомним, что аналогичная инициатива уже рассматривалась на прошлом пленарном заседании и тогда большинство депутатов ее отклонили. И вот теперь вторая попытка. Абсурдность ситуации в том, что возглавляемая Судрабой комиссии уже завершила свою работу и на этом же заседании в четверг депутаты должны были рассмотреть итоговый доклад комиссии. Какой же смысл снимать начальника той комиссии, которая уже фактически прекратила свою работу?!

Авторы инициативы мотивы своего поведения объясняли, мягко говоря, невнятно: мол, это такой символический жест, дабы сохранить лицо парламента.

Согласитесь, звучит неубедительно, на что остроумно и указал представитель «Согласия» Иварс Зариньш: «Как долго будем из сейма делать цирк? Мне иногда кажется, что решение о том, что в цирке не могут выступать животные, вы в свое время приняли из–за боязни конкуренции! Просто для того, чтобы устраивать цирк здесь, в сейме!».

Сразу же заметим, что и вторая попытка сместить Судрабу провалилась. Ну а цирк тем не менее остался — впереди еще было второе отделения циркового представления под названием «Обсуждение доклада парламентской следственной комиссии по «делу олигархов».

Уголовный процесс, который провалился

Представляя сам доклад, глава комиссии Ингуна Судраба отметила, что в ряде развитых стран, и Латвия тут не исключение, есть экономические группировки, которые борются за свое влияние, за свои интересы. И в этом смысле, подчеркнула депутат, наша страна за эти последние 27 лет неоднократно «делилась и переделилась» в экономическом смысле.

Для нейтрализации этих группировок созданы и действуют специальные учреждения. Одно из них — KNAB — несколько лет назад «с серьезным выражением лица» начало прослушивать разговоры так называемых олигархов. Пять лет назад на основании этих разговоров было начать расследование, которое, как всем уже известно, закончилось ничем. Точнее, завершилось публикацией секретных материалов уголовного процесса в журнале IR!

Говоря о заключительном докладе комиссии, И. Судраба объяснила, что большинство членов комиссии воздержалось от внесения в доклад конкретных фамилий. Причина проста: поскольку уголовный процесс закончился ничем, публикация фамилий конкретных «обвиняемых» могла бы привести к тому, что эти люди просто подали бы на государство в суд и нам всем, налогоплательщикам, пришлось бы за это платить.

Главные выводы в докладе следующие: необходимо повышать профессионализм и качество работы следственных органов, следует улучшить координацию работы между всеми правоохранительными органами, и, в частности, между KNABом и прокуратурой как надзирающим органом. Также следует подумать над поправками в Уголовный закон, с тем чтобы можно было бы привлекать к ответственности за «кражу» (захват) государства.

Кроме того, убеждена госпожа Судраба, следствию необходимо установить, кто же передал оперативные материалы журналистам. При этом самих журналистов привлекать к ответственности не за что — они лишь выполняли свою профессиональную работу.

Удобный миф о «руке Москвы»

Отметим, что оппоненты Судрабы фактически в своих выступлениях повторяли то, что говорили в момент создания комиссии. Мол, Судраба не может быть председателем комиссии, поскольку у нее «конфликт интересов». В чем же этот конфликт? В том, что в ходе переговоров в гостинице «Ридзене» один из предпринимателей заявил Лембергу и Шлесерсу, что, например, реальным кандидатом в премьеры могла бы быть Судраба, ведь ее кандидатура согласована с Москвой.

Конечно, здравый смысл подсказывает: если про тебя за глаза кто–то что–то говорит, то ты за это не можешь нести никакой ответственности. Тем более что Судраба в этих разговорах олигархов не участвовала и де–факто ее никто даже в премьеры не выдвигал.

Но у нас, чтобы стать «прокаженным», достаточно, чтобы кто–то где–то тебя связал с Москвой. И вот уже про «руку Москвы» поет руководитель фракции «Единства» Хосам Абу Мери. А покинувший «Единство» и создавший новую партию «Движение За!» Андрей Юдин обвиняет Судрабу в том, что она все это время пыталась помешать парламентскому расследованию и в итоге работа комиссии получилась неэффективной.

При этом Юдин утверждал, что при большем желании и профессионализме можно было бы довести уголовный процесс по «делу олигархов» до логического конца, то есть до предъявления обвинений подозреваемым. Но не удалось имевшиеся факты процессуально закрепить. Юдин бросил камень и в огород прокуратуры, чьи представители изначально были настроены скептически и требовали более убедительных доказательств от следствия.

Захват государства продолжается!

Примечательно: многие оппозиционные депутаты, комментируя «дело олигархов», напоминали, что и по сей день у нас многие решения обсуждаются и принимаются в секретном режиме, в рамках так называемого коалиционного совета — неофициальном органе, которого нет ни в одном латвийском законе.

«Компетенция совета ни в одном документе не определена, поэтому совет нелегитимен. Таким образом, влияние коалиционного совета тоже можно считать элементом захвата государства», — заявил Игорь Пименов («Согласие»).

Независимый депутат Илмарс Латковскис пошел еще дальше и напомнил, что раз премьер, министры, руководители правящих фракций заседают за одним столом с олигархом Айваром Лембергом и делят деньги налогоплательщиков, то тогда их всех можно с точки зрения стандартов западной демократии называть «ворами в законе»!

В свою очередь, депутат Иварс Зариньш обратил внимание на то, что в докладе черным по белому написано: кража (или разворовывание) государства былы и продолжается до сих пор! При этом депутат привел яркий пример разворовывания страны: система OIK (обязательный закупочный компонент). «Годами в рамках OIK принимались противоправные, не отвечающие интересам населения решения!» — убежден парламентарий.

Следствие закончено. Забудьте

Итак, обсуждением доклада парламентская следственная комиссия по «делу олигархов» закончила свою работу. А что в сухом остатке? Ничего!

Доклад переместится в архив и покроется пылью, как и все предыдущие доклады предыдущих следственных комиссий парламента.

Абик ЭЛКИН.