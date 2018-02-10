Личной вины отстраненной главы детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илоны Балоде в нарушении прав детей в этом медучреждении нет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал однопартиец Балоде, депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс.

По его мнению, правительство уделяет недостаточно внимания проблеме с медицинским персоналом в латвийских больницах, и стационар «Айнажи» — не исключение.

«Я не вижу личной вины члена правления. В прошлые годы министерство больше внимания уделяло строительству, освоению средств, но не персоналу. Это касается и больницы «Айнажи». В Прейли, Саулкрасти, Кулдиге то же самое. Больниц построили много и теперь они стоят пустые, без персонала. Деньги освоены, а работать некому. Государство не уделяет этому практически никакого внимания. Все лежит на клятве Гиппократа», — сказал Шицс.

Напомним, в понедельник, 29 января, госсекретарь Министерства здравоохранения отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илону Балоде.

Омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции рассказал о нарушениях в «Айнажи», которые, по его словам, с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками.