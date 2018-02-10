Депутат: в Латвии работать некому!(18)

Лента новостей
Голландские конькобежки заняли весь пьедестал Украина застряла в лихих 90-х Ученые бьют тревогу: землян ждет засуха и страшная жажда Рисовое масло Россияне о Европе: грязь, бомжи, цыгане, шлюхи и моральные уроды Наталья Водянова в блестящем космическом образе Роковая ошибка США и ЕС Европу пугают новым оружием России Уничтожение российского Су-25 раскололо боевиков
Eще в разделе
Кучинскис решит вопрос русских школ тихо и «без скандалов» Стали известны зарплаты латвийской полиции Латвия за 108 млн евро купит противотанковые ракеты Премьер думает покончить с русскими школами без больших проблем Вейонис вернул поправки о запрете офшорам участвовать в закупках
Герман Бергер
12:51 10.02.2018
Политика / Политики

Личной вины отстраненной главы детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илоны Балоде в нарушении прав детей в этом медучреждении нет. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал однопартиец Балоде, депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс.

По его мнению, правительство уделяет недостаточно внимания проблеме с медицинским персоналом в латвийских больницах, и стационар «Айнажи» — не исключение.

 

«Я не вижу личной вины члена правления. В прошлые годы министерство больше внимания уделяло строительству, освоению средств, но не персоналу. Это касается и больницы «Айнажи». В Прейли, Саулкрасти, Кулдиге то же самое. Больниц построили много и теперь они стоят пустые, без персонала. Деньги освоены, а работать некому. Государство не уделяет этому практически никакого внимания. Все лежит на клятве Гиппократа», — сказал Шицс.

 

Напомним, в понедельник, 29 января, госсекретарь Министерства здравоохранения отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илону Балоде.

 

Омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции рассказал о нарушениях в «Айнажи», которые, по его словам, с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (18)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
шери 13:15 10:02:2018

: в Латвии работать некому!==========вашими ,,молитвами,,

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 13:58 10:02:2018

Latvijā ir pilna kvalificētu personālu, smalkie eksperti ari ir.
Bet jūs tos visus salauza ar savu valodu un vini aizbrauca uz ārzemēm.

« ответить
Profile_default
Халва 14:16 10:02:2018

Если вы такие умные , то почему такие бедные ? Латвия одна из нищих в ЕС.

« ответить
Profile_default
Из Латгалии. 14:00 10:02:2018

Моя приятельнаца, врач- гинеколог живёт в нищете. Но она русская негражданка. А ещё требования по лат. языку. Словом имеем то что имеем.

« ответить
Profile_default
предлагаю 14:31 10:02:2018

подождать что скажет суд Сами садисты никогда не признают свою вину и будут до последнего прикрывать своих садистов-однопартийцев

« ответить
Profile_default
Нет работы 14:33 10:02:2018

За копеики идите сами работать. Сами штаны протираете за 4-5 тыс и за все остальное не платите, а народ в рабов превратили, и еще хотите чтоб копили на пенсию. Прекратите обдирать народ.

« ответить
1234

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)