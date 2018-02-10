По его мнению, правительство уделяет недостаточно внимания проблеме с медицинским персоналом в латвийских больницах, и стационар «Айнажи» — не исключение.
«Я не вижу личной вины члена правления. В прошлые годы министерство больше внимания уделяло строительству, освоению средств, но не персоналу. Это касается и больницы «Айнажи». В Прейли, Саулкрасти, Кулдиге то же самое. Больниц построили много и теперь они стоят пустые, без персонала. Деньги освоены, а работать некому. Государство не уделяет этому практически никакого внимания. Все лежит на клятве Гиппократа», — сказал Шицс.
Напомним, в понедельник, 29 января, госсекретарь Министерства здравоохранения отстранил от должности члена правления Детской психоневрологической больницы «Айнажи» Илону Балоде.
Омбудсмен Юрис Янсонс на пресс-конференции рассказал о нарушениях в «Айнажи», которые, по его словам, с точки зрения прав человека граничат с жестокостью и пытками.
: в Латвии работать некому!==========вашими ,,молитвами,,« ответить
Latvijā ir pilna kvalificētu personālu, smalkie eksperti ari ir.« ответить
Bet jūs tos visus salauza ar savu valodu un vini aizbrauca uz ārzemēm.
Если вы такие умные , то почему такие бедные ? Латвия одна из нищих в ЕС.« ответить
Моя приятельнаца, врач- гинеколог живёт в нищете. Но она русская негражданка. А ещё требования по лат. языку. Словом имеем то что имеем.« ответить
подождать что скажет суд Сами садисты никогда не признают свою вину и будут до последнего прикрывать своих садистов-однопартийцев« ответить
За копеики идите сами работать. Сами штаны протираете за 4-5 тыс и за все остальное не платите, а народ в рабов превратили, и еще хотите чтоб копили на пенсию. Прекратите обдирать народ.« ответить