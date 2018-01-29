Депутат Сейма и секретарь парламентской комиссии по юридическим вопросам Юлия Степаненко прокомментировала тот ажиотаж, который вызвало в обществе подписание Латвией Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин. Депутат обратила внимание на идеологическую подоплеку документа.

На её взгляд, в основе конвенции лежит идеология воинствующего феминизма, искажающая само понятие насилия в семье.

«Мы все знаем, что обижать женщин нельзя. И те, кто против Стамбульской конвенции, не поддерживают насилие над женщинами. Однако конвенция ведет к серьезной трансформации нашего общества. Конечно, наше поколение уже не изменить. Поэтому она ориентирована на детей», — заявила в телефонном разговоре с BaltNews.lv Юлия Степаненко.

По её словам, конвенция предлагает бороться не только с насилием над женщинами, но и со стереотипами, которые лежат в основе традиционного устройства общества. Например, с тем, что мужчина считается защитником, а женщина — матерью. Вместо этого предлагаются другие социальные стереотипы — прогрессивные. Например, что мужчина несет опасность для женщины уже только потому, что он родился мужчиной. Мужчине навязывается комплекс вины по этому поводу. Также, по словам Степаненко, конвенция предлагает защищать не только права женщин, но и тех, кто себя с ними ассоциирует или выполняет социальную роль женщины. Это относится к транссексуалам и трансвеститам. Или, например, если основной доход семье приносит женщина, а мужчина сидит дома с детьми — то согласно Стамбульской конвенции такой мужчина тоже защищен от насилия со стороны этой женщины-добытчицы.

Юлия Степаненко опасается, что ратификация Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин может вернуть латвийскому обществу проблему так называемых «Карлиса и Карлины» (как уже сообщал BaltNews.lv, несколько лет назад Министерство благосостояния разработало «План мероприятий по равноправию полов» и профинансировало издание двух книжек для детских садов «День, когда Карлис был Карлиной» и «День, когда Рута была Рихардом». Герои книжек на один день сменили имя и пол: девочки пошли играть в футбол, а мальчики в куклы и «дочки-матери»).

По словам депутата латвийского Сейма, в настоящий момент в латвийском законодательстве уже достаточно норм, которые позволяют юридически защитить права женщин, уберечь их от насилия в семье и обеспечить их безопасность. При этом Стамбульская конвенция ничего в этом вопросе не изменит, убеждена Юлия Степаненко, так как в странах, где конвенция уже ратифицирована (Степаненко привела в пример Финляндию и Швецию) насилия меньше не стало.

«Легко напечатать брошюры, и повесить плакаты. Но гораздо сложнее бороться с истинными причинами насилия в латвийских семьях — алкоголизмом и материальным неблагополучием. Я вот ещё ни разу не слышала о конвенции по борьбе с алкоголизмом», — иронизирует депутат Сейма.

Также Юлия Степаненко подчеркнула, что конвенция не просто декларативный документ. За её внедрением будут следить международные инстанции, что потенциально может создать проблемы для Латвии, если она проигнорирует требования Стамбульской конвенции.

Стамбульская конвенция о предотвращении насилия в отношении женщин вызвала настоящий раскол в латвийском обществе и руководстве страной. Так, против неё выступили Министерство юстиции Латвии во главе с министром Дзинтаром Расначсом, руководители всех христианских конфессий (глава Римско-католической церкви в Латвии, архиепископ Рижский Збигнев Станкевич, архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс, митрополит Рижский и всея Латвии Александр и епископ Латвийского союза баптистов Петерис Спрогис), депутаты пяти из шести, работающих в Сейме фракций, (Юлия Степаненко («Согласие»), Инга Бите (Латвийский региональный альянс), Силвия Шимфа («От Сердца к Латвии»), Валтерс Дамбе (Союз «зеленых» и крестьян) и Имантс Парадниекс (Национальное объединение)).

Среди сторонников ратификации конвенции оказались — президент Латвии Раймонд Вейонис и латвийское общество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансперсон «Мозаика», а также МИД Латвии, возглавляемый Эдгаром Ринкевичем.

Также нет единства и в рядах латвийских парламентариев. По словам Юлии Степаненко, в Сейме есть две маленькие, но активные группы (сторонников и противников данного документа). Остальные депутаты, по её ощущениям, выражают документу молчаливое одобрение. Просто потому, что не хотят стать «изгоями» и оказаться на месте Дзинтара Расначса, против которого развернулась настоящая очерняющая кампания в прессе, в ходе которой представителя самой национально ориентированной и антироссийской латвийской партии обвинили, в частности, в подверженности российской пропаганде.