Долгий путь к гостайне

Вчера случилось весьма редкое событие в латвийской правовой практике: генпрокурор Эрикс Калнмейерс взял и отменил решение Бюро защиты конституции (БЗК) о невыдаче допуска к гостайне депутату сейма Янису Тутинсу! Заметим, что в подавляющем большинстве случаев генпрокурор соглашается с позицией БЗК и жалобу на невыдачу или непродление допуска отклоняет.

Детектор лжи

На сей раз генпрокурор неожиданно встал на сторону «прокаженного» депутата. Видимо, причин две: во–первых, вероятно, аргументы БЗК оказались не столь убедительными. А во–вторых, сейм именно сейчас заканчивает работу над поправками, которые впредь позволят госслужащим, лишенным допуска к гостайне, обжаловать это решение не только у генпрокурора, но и в суде. Это значит, что скоро у того же депутата Тутинса («Согласие») появится право все равно оспаривать вердикт БЗК в судебном порядке.

Так или иначе, но почти чудо случилось, и теперь шансы Я. Тутинса получить допуск и тем самым право продолжать работать в секретной комиссии парламента по нацбезопасности заметно возросли. Правда, как выяснили коллеги из газеты «Неаткарига», депутату Тутинсу, дабы получить заветный допуск, придется согласиться пройти проверку на детекторе лжи. Если Тутинс даст добро на эту процедуру, то он станет первым парламентарием, который проверялся на детекторе.

Согласитесь, это очень пикантно, когда представитель высшей законодательной власти в стране, имеющий мандат от народа, вынужден еще и проходить в какой–то степени унизительную процедуру.

Верю — не верю

Заметим, что в нынешнем сейме это не единственный депутат, которому не дали или не продлили допуск к гостайне — так, допуск не был продлен Янису Урбановичу, Сергею Мирскому, не был выдан допуск Ромуалдсу Ражуксу, Романсу Наудиньшу, все еще не получила допуск и Ингуна Судраба.

Отсутствие допуска для депутата означает, что он не имеет права участвовать в работе секретной комиссии по нацбезопасности, он не может присутствовать на тех закрытых заседаниях ответственных комиссий (чаще всего — комиссии по иностранным делам или комиссии по обороне и внутренним делам), на которых рассматриваются вопросы, составляющие государственную тайну.

Для чиновников же неполучение допуска фактически означает завершение карьеры на госслужбе.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.