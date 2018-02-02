Депутата отправят на детектор!(7)

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Zubova
15:30 01.02.2018
газета Сегодня / Политика

Долгий путь к гостайне

Вчера случилось весьма редкое событие в латвийской правовой практике: генпрокурор Эрикс Калнмейерс взял и отменил решение Бюро защиты конституции (БЗК) о невыдаче допуска к гостайне депутату сейма Янису Тутинсу! Заметим, что в подавляющем большинстве случаев генпрокурор соглашается с позицией БЗК и жалобу на невыдачу или непродление допуска отклоняет.

 

Детектор лжи

 

На сей раз генпрокурор неожиданно встал на сторону «прокаженного» депутата. Видимо, причин две: во–первых, вероятно, аргументы БЗК оказались не столь убедительными. А во–вторых, сейм именно сейчас заканчивает работу над поправками, которые впредь позволят госслужащим, лишенным допуска к гостайне, обжаловать это решение не только у генпрокурора, но и в суде. Это значит, что скоро у того же депутата Тутинса («Согласие») появится право все равно оспаривать вердикт БЗК в судебном порядке.

 

Так или иначе, но почти чудо случилось, и теперь шансы Я. Тутинса получить допуск и тем самым право продолжать работать в секретной комиссии парламента по нацбезопасности  заметно возросли. Правда, как выяснили коллеги из газеты «Неаткарига», депутату Тутинсу, дабы получить заветный допуск, придется согласиться пройти проверку на детекторе лжи. Если Тутинс даст добро на эту процедуру, то он станет первым парламентарием, который проверялся на детекторе.

 

Согласитесь, это очень пикантно, когда представитель высшей законодательной власти в стране, имеющий мандат от народа, вынужден еще и проходить в какой–то степени унизительную процедуру.

 

Верю — не верю

 

Заметим, что в нынешнем сейме это не единственный депутат, которому не дали или не продлили допуск к гостайне — так, допуск не был продлен Янису Урбановичу, Сергею Мирскому, не был выдан допуск Ромуалдсу Ражуксу, Романсу Наудиньшу, все еще не получила допуск и Ингуна Судраба.

 

Отсутствие допуска для депутата означает, что он не имеет права участвовать в работе секретной комиссии по нацбезопасности, он не может присутствовать на тех закрытых заседаниях ответственных комиссий (чаще всего — комиссии по иностранным делам или комиссии по обороне и внутренним делам), на которых рассматриваются вопросы, составляющие государственную тайну.

 

Для чиновников же неполучение допуска фактически означает завершение карьеры на госслужбе. 

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 15:37 01:02:2018

Я думаю, что всех тех, кто находится на высших постах в государстве следует пропускать через этот детектор.
Уверяю вас, станет намного чище вокруг и очень многим станет дышать легче.
Такова философия выбора.
А иначе никак, иначе это только так как есть у нас сейчас.

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Ты суслика видишь? 15:52 01:02:2018

Да даже как кандидатов без обязательной проверки на детекторе допускать нельзя априори! А заодно ещё у психиатра проверку пусть пройдут и АйКью тест пересдадут! :)

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Latviešu patriots 16:21 01:02:2018

Если есть подозрения - расстрел.

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вова 16:44 01:02:2018

Когда уходят тоже на детектор ,узнать сколько набрал.

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вова 16:42 01:02:2018

На момент истины к Ринкевичу депутатов отправлять нужно.

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Lid 17:08 01:02:2018

Nikomu iz cinovnikov net veri. Vse dolzni proiti takuju proverku .I cem ranjse, tem lucse.

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Grisa 20:42 01:02:2018

aboltinja repse freiberga skele godmanis kristopans ocenj ocenj xotjat posledovatj primeru.....

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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