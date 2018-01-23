Оппозиции в Рижской думе не нравится способ выявления факта «продажной любви»

«Вы что тут, решили перед всеми присутствующими надо мной поиздеваться?!» — не выдержав, спросил у депутата от Новой консервативной партии Юты Стрике человек в погонах — начальник Рижской полиции самоуправления Юрис Лукасс. Так шеф муниципальной полиции отреагировал на вопрос Ю. Стрике о том, что еще не могут (не имеют права) делать муниципальные стражи порядка.

Это не наши методы

Все началось с обсуждения на комитете Рижской думы по безопасности вопроса о борьбе с проституцией в столице. Ю. Стрике была недовольна тем способом, с помощью которого стражи порядка выводят путан на чистую воду, то есть доказывают факт оказания сексуальных услуг за деньги. Способ этот — контрольная закупка!

Да, чтобы доказать, что под видом массажного салона работает самый настоящий бордель, полицейские вынуждены идти на эксперимент — играть роль клиентов. И в самый горячий момент… предъявлять ксиву и затем уже составлять протокол.

Депутат и экс–замначальника KNAB Юта Стрике с такими методами работы категорически не согласна. «Насколько далеко полицейские могут заходить, выполняя свои обязанности, и что он ни в коем случае не должен делать?

Например, категорически запрещено в интересах службы употреблять наркотики. Совершенно невозможно представить, что полицейский вправе покупать сексуальные услуги», — сокрушалась Юта Стрике и спрашивала у шефа полиции: «А ваши работники в качестве эксперимента для выявления торговцев наркотиками тоже употребляют наркотические средства?»

На это представители полиции самоуправления пояснили оппозиционному депутату, что борьбой с наркоторговлей занимается исключительно госполиция. Что же касается проституции, то муниципальная полиция в данном случае борется с теми, кто нарушает соответствующие правила Кабинета министров и правила Рижской думы. Иными словами, полиция самоуправления борется с административными правонарушениями. Уголовные же деяния — прерогатива госполиции. Хотя зачастую именно по следам действий муниципальной полиции госполиция, расследуя деятельность жриц любви, начинает и уголовные процессы — в отношении сутенеров.

Пожалейте путан

Если же говорить о самой контрольной закупке, то, как заверили представители муниципальной полиции, стражи порядка вовсе не занимаются под видом клиентов с путанами сексом. Весь эксперимент заканчивается еще до процесса любви: достаточно уже того, что работница массажного салона предлагает клиенту секс за плату и отводит его в соответствующее помещение для любовных утех. Без такого эксперимента накрыть массажный салон и всю цепочку бизнеса продажный любви практически невозможно.

Между тем еще один оппозиционный депутат Мартиньш Бондарс заявлял, что сам эксперимент является аморальным и унизительным для проституток, которые и так находятся в очень плохом социальном положении. Ведь не от хорошей же жизни они вынуждены этим делом заниматься… Представители социального центра «Марта» настаивали на том, что наказывать нужно не жриц любви, а их клиентов, как, например, это происходит в скандинавских странах.

Но муниципальная полиция, как известно, законы не принимает, она только их выполняет. А закона о регулировании проституции в Латвии до сих пор нет. Лишь во второй половине этого года МВД обещает представить соответствующий законопроект правительству, а потом и сейму.

Абик ЭЛКИН.