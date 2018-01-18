Депутатов замучил кадровый зуд (1)

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газета Сегодня
18:30 17.01.2018
газета Сегодня / Политика

Парламент нынешнего созыва на последок займется переделом постов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

XII сейму осталось работать, за вычетом длительных летних каникул, около полугода. Но это обстоятельство, судя по всему, не помешает депутатам в ближайшие недели заняться кадровыми играми. 

 

Прежде всего парламентариям предстоит выбрать нового председателя самой секретной комиссии сейма — по нацбезопасности. Как известно, этот пост стал вакантным после того, как от депутатского мандата отказалась Солвита Аболтиня. В кресло шефа комиссии мечтают сесть представитель «Единства» Инесе Либиня–Эгнере и депутат от Регионального объединения Янис Рукс.

 

Председателя выбирают сами члены комиссии. Но дело в том, что в комиссии, по существу, осталось всего пять депутатов, поскольку представитель «Согласия» Янис Тутинс не получил допуска к гостайне и уже дал понять, что в голосовании скорее всего принимать участие не будет. Но уже на этой неделе состав комиссии может сократиться до четырех депутатов, поскольку член комиссии Ринголдс Балодис вышел из фракции «От сердца — Латвии», тем самым развалив саму фракцию. А в комиссии по нацбезопасности могут работать только представители фракций. Это значит, что Балодис потеряет возможность быть членом комиссии по нацбезопасности. Рукс останется единственным представителем оппозиции в комиссии и наверняка проиграет в кадровой игре. Комиссию возглавит вице–спикер сейма И. Либиня–Эгнере из «Единства». 

 

Но и это еще не все. Стул зашатался и под депутатом от теперь уже бывшей фракции «От сердца — Латвии» Гунаром Кутрисом. Он занимает должность заместителя секретаря президиума парламента. Поскольку за ним уже нет фракции, то и его могут зачистить из президиума парламента, усадив в это кресло депутата от Регионального объединения: эта фракция вообще не представлена в президиуме. 

 

Что же касается фракции «От сердца — Латвии», то поскольку в ней осталось только четыре депутата, то фракция перестает существовать: депутатов выкидывают из фракционных помещений, сокращается и должность консультанта. Ингуна Судраба, Романс Межецкис, Гунарс Кутрис и Айварс Мейя становятся независимыми депутатами. Они тем самым теряют и возможность от имени фракции выступать каждую неделю по радио, рассказывая о завершившемся пленарном заседании. Да, печальна судьба политической организации Судрабы…

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 18:46 17:01:2018

Sudraba ir kremļa agente. Tā kā viņas problēmas uz pašas sirdsapziņas.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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