Парламент нынешнего созыва на последок займется переделом постов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

XII сейму осталось работать, за вычетом длительных летних каникул, около полугода. Но это обстоятельство, судя по всему, не помешает депутатам в ближайшие недели заняться кадровыми играми.

Прежде всего парламентариям предстоит выбрать нового председателя самой секретной комиссии сейма — по нацбезопасности. Как известно, этот пост стал вакантным после того, как от депутатского мандата отказалась Солвита Аболтиня. В кресло шефа комиссии мечтают сесть представитель «Единства» Инесе Либиня–Эгнере и депутат от Регионального объединения Янис Рукс.

Председателя выбирают сами члены комиссии. Но дело в том, что в комиссии, по существу, осталось всего пять депутатов, поскольку представитель «Согласия» Янис Тутинс не получил допуска к гостайне и уже дал понять, что в голосовании скорее всего принимать участие не будет. Но уже на этой неделе состав комиссии может сократиться до четырех депутатов, поскольку член комиссии Ринголдс Балодис вышел из фракции «От сердца — Латвии», тем самым развалив саму фракцию. А в комиссии по нацбезопасности могут работать только представители фракций. Это значит, что Балодис потеряет возможность быть членом комиссии по нацбезопасности. Рукс останется единственным представителем оппозиции в комиссии и наверняка проиграет в кадровой игре. Комиссию возглавит вице–спикер сейма И. Либиня–Эгнере из «Единства».

Но и это еще не все. Стул зашатался и под депутатом от теперь уже бывшей фракции «От сердца — Латвии» Гунаром Кутрисом. Он занимает должность заместителя секретаря президиума парламента. Поскольку за ним уже нет фракции, то и его могут зачистить из президиума парламента, усадив в это кресло депутата от Регионального объединения: эта фракция вообще не представлена в президиуме.

Что же касается фракции «От сердца — Латвии», то поскольку в ней осталось только четыре депутата, то фракция перестает существовать: депутатов выкидывают из фракционных помещений, сокращается и должность консультанта. Ингуна Судраба, Романс Межецкис, Гунарс Кутрис и Айварс Мейя становятся независимыми депутатами. Они тем самым теряют и возможность от имени фракции выступать каждую неделю по радио, рассказывая о завершившемся пленарном заседании. Да, печальна судьба политической организации Судрабы…

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.