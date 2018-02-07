Как образцовая больница превратилась в дом скорби, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Пустынный крохотный городок на берегу холодного моря и психиатрическая больница в нем, где мучают детей, — такие декорации, достойные фильма ужасов, возникают в связи с обвинениями омбудсмена в адрес государственного ООО «Айнажская детская псиихоневрологическая больница». Возбуждено уголовное дело, член правления больницы Илона Балоде отстранена от должностных обязанностей.

Что не увидели министры и дипломаты

Воскресный выпуск передачи Nekā Personīga показал, что Айнажи служили местом «ссылки» трудновоспитуемых подростков из детских домов — тех, кто плохо учился и нарушал распорядок, направляли на трехмесячное «исправление». А там уже и специфические медикаменты, и фиксация, продолжавшаяся порой неделями. Крупным планом были продемонстрированы узилища, напоминающие пожарные шланги… При этом на сотню пациентов в больнице имелся всего один врач–психиатр, и то работающий не на полную ставку! Неудивительно, что в больнице имели случаи насилия между малолетними пациентами, в т. ч. и сексуального. Всем этим сейчас займутся следственные органы.

Парадоксально, но вся эта история произошла в медучреждении, которое несколько лет назад считалось образцово–показательным. Новое здание стационара было построено за 3 миллиона латов, из которых 2,5 миллиона — фонды ЕС. Адресную помощь, помимо этого, оказывал больнице Stichting Hulp Letland Foundation Aid Latvia–Holland. В Айнажи регулярно гостили министры здоровья, иностранные дипломаты. Было на что полюбоваться: бассейн 8 на 12 метров, иппотерапия (лечение с помощью лошадей).

Мандаты, зарплаты и орден

«Многое зависит от меня, — говорила глава больницы И. Балоде местной прессе. — Ибо деньги надо не только требовать, но и доказывать их необходимость».

Отличница здравоохранения, сертифицированный педиатр, семейный врач, специалист по уходу за здоровьем Балоде в 2011 году была удостоена ордена Трех Звезд.

Попутно развивалась и политическая карьера врача. В 2001 и 2005 годах И. Балоде (1965) была избрана в местную думу по списку «Мы — Айнажи», а после того, как городок по территориальной реформе присоединили к Салацгривскому краю, трижды — в 2009, 2013 и 2017 годах — становилась депутатом данного самоуправления. Вначале от Народной партии, а затем от Объединения регионов.

Постепенно росло также материальное обеспечение доктора Балоде. Согласно декларации за 2016 год, поданной в Службу госдоходов, на главном рабочем месте она получала в среднем 2 229,09 евро в месяц, что для видземской глубинки более чем солидная сумма.

Вообще очень характерная для нашей республики история: некое учреждение и его руководитель возвышаются, а затем следует скандал. Серийные нарушения прав ребенка в закрытом учреждении — не лучшая рекомендация для имиджа Латвии, потому, надо полагать, соответствующие инстанции вцепятся в Илону Балоде по–серьезному.

Наступит ли для нее политическая ответственность — неясно. Ведь Объединение регионов само нынче переживает кризис.

Николай КАБАНОВ.