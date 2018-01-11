Депутаты научат судей демократии(1)

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газета Сегодня
17:00 11.01.2018
газета Сегодня / Политика

Фемиде дадут срок, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Юридическая комиссия сейма неожиданно поддержала позицию президента. Отметим, что это происходит далеко не всегда. Так, напомним, прошлой осенью парламентское большинство дружно отклонило инициативу Раймонда Вейониса об автоматическом гражданстве детям неграждан. А вот теперь комиссия сейма прислушалась к мнению главы государства — правда, не по вопросу гражданства. 

 

Еще в конце прошлого года президент отказался подписывать поправки к Закону о судебной власти, которые отменяли временные ограничения на занятие руководящих должностей в судах. А именно: судьи могли назначаться председателями районных и окружных судов сколько угодно раз — вплоть до ухода судьи на пенсию. Глава государства посчитал, что подобное отсутствие временных рамок противоречит демократическим принципам. Достаточно сказать, что на многих других должностях нельзя находиться более двух сроков подряд, то есть максимум 8–10 лет. Так, два срока подряд можно работать президентом, генпрокурором, председателем Госконтроля, даже ректором вуза можно быть только два срока подряд. 

 

В среду парламентарии большинством голосов с этой позицией Р. Вейониса согласились, и соответствующий проект о сохранении ограничений для председателей судов будет передан на рассмотрение пленарного заседания сейма. Скорее всего позиция юридической комиссии получит поддержку большинства депутатов и председатели судов смогут на этой должности работать только два срока. А потом снова станут рядовыми судьями. 

 

Абик ЭЛКИН.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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ничему не учит 18:41 11:01:2018

так за это брюссель польшу имеет,за лишение суда независимости и подчинению правящей партии

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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