Только за время осенней сессии парламента к административной ответственности были привлечены 10 депутатов Сейма, а один депутат успел отличиться уже зимой, сообщает Grani.lv.

Сейм Латвии в 2016 году принял поправки к Конституции, предусматривающие отказ от иммунитета депутатов парламента в случае совершения ими административных правонарушений. Иммунитет у депутатов остался лишь в отношении уголовных дел. Кроме того, парламент постановил один раз в течение сессии сообщать имена проштрафившихся чиновников.

На этот раз самым злостным нарушителем оказался Артусс Кайминьш, которого в течение осенней парламентской сессии дважды наказывали — первый штраф он получил за то, что не указал в своей декларации должностного лица за 2016 год заем в размере 13 тысяч евро. За это Служба государственных доходов обязала его уплатить 25 евро. Стоит отметить, что максимальный штраф за такое нарушение составляет 350 евро.

Еще один штраф Кайминьшу выписали за превышение скорости.

Отличились также парламентарий Асколдс Клявиньшс и председатель Парламентской комиссии по мандатам, этике и заявлениям Виталий Орлов.

Парламентариев оштрафовали за то, что они проигнорировали требования самоуправлений о приведении в порядок принадлежащих им земельных участков — депутаты не скашивали по осени траву в своих владениях в Лиепае и Бабитском Крае.

Имантс Парадниекс умудрился потерять паспорт и получил штраф за халатное хранение документа, удостоверяющего личность.

А депутаты Елена Лазарева, Айварс Мейя, Андрис Морозов, Эдгарс Путра, член правления «Центра согласия» Янис Урбанович и парламентский секретарь Янис Труповниекс оказались нарушителями скоростного режима. Им также были выписаны штрафы за превышение скорости.

В ходе зимней сессии парламента проштрафился пока что только один слуга народа — Ингмарс Лидака. Во время заседания, на котором рассматривался бюджет на 2018 год, Лидака нажал кнопку для голосования вместо своего отсутствующего коллеги. Это заметил телезритель и написал письмо с жалобой председателю Парламентской комиссии по мандатам и этике Орлову.

Лидака вину признал, но пояснил, что Юрис Вецтиранс, за которого он проголосовал, лично просил нажать кнопку вместо него, поскольку сам Вецтиранс в это время находился в соседнем зале и общался со школьниками и учителями Мадонской школы, которые приехали в Сейм на экскурсию.

Получивший предупреждение Лидака отметил, что на итоги голосования его действия никак не повлияли, но заверил, что впереть не допустит такого поведения.