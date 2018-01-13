Державин перед смертью записал видео с прощанием(1)

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Виталий Вавилкин
20:45 13.01.2018
Lifenews / Знаменитость

В программе «Сегодня вечером» на Первом канале показали последнее интервью Михаила Державина. Актер в коротком видеоролике попрощался со зрителями.

В студии гости Юлии Меньшовой и Максима Галкина вспоминали телешоу советских времен. Не обошлось без знаменитого «Кабачка «13 стульев».

 

Державин в «Кабачке» играл роль пана ведущего. Каждый выпуск телешоу начинался с его выхода и заканчивался его прощальными словами. Специально для программы Первого канала несколько недель назад Михаила Державина попросили рассказать о своей работе в «Кабачке».

 

«Когда записывали этот ролик с Державиным, никто не знал, что это будет последнее его телеинтервью», – отметил Максим Галкин.

 

Судя по кадрам из программы «Сегодня вечером» актер чувствовал себя не очень хорошо. Он выглядел сильно постаревшим и изможденным. При этом в своем коротком видеообращении Державин много улыбался.

 

«Я вел в течение 14 лет программу, которую обожали в советском союзе, потому до этой программы такой программы не было даже в Советском союзе. В день снимали по две передачи. Утром, потом мчались в театр, где зрители нас называли как называли нас именами сегодняшнего эфира «Кабачок 13 стульев». Мне кричали – пан Ведущий», – рассказал он.

 

В заключении Державин произнес слова, которыми завершал каждый выпуск «Кабачка». По случайному стечению обстоятельств, эта речь стала последним прощанием актера со зрителями. «Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Настало время попрощаться с вами и сказать вам: «Всего вам доброго», – сказал Михаил Державин.

Напомним, народный артист скончался 10 января в возрасте 81 года. В последнее время у Михаила Державина обострились проблемы с сердцем. Похоронят актера 15 января на Новодевичьем кладбище в Москве.

 

dni.ru / Фото
Комментарии (1)
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:-( 22:52 13:01:2018

Царствие небесное и земля пухом. Он прожил достойную жизнь.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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