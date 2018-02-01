Десант НЛО

Кораблей с инопланетянами было много — не меньше десяти. Приземлились они на льду замерзшего озера. Лед здесь уже встал, и ходить по нему было безопасно. Но как же были неосмотрительны гости из космоса — покинули свои звездолеты и отправились изучать нашу жизнь, не оставив никакой охраны возле стоящих на опорах кораблей!

Этим обстоятельством воспользовался находившийся поблизости «юный натуралист» газеты «СЕГОДНЯ». То есть я. Так как никого из пришельцев поблизости не оказалось, то улегся рядом и стал изучать материальную часть, заодно и делать снимки, чтобы потом представить заинтересованным службам обширный отчет с иллюстрациями о первом контакте с инопланетянами.

Поразил материал, из которого были изготовлены космические суда — прозрачный и прочный. Внутри кораблей не просматривалось никакое оборудование, вероятно, обшивка была своего рода и защитной шторкой от внешних взглядов. Сами НЛО, скорее всего, были сделаны на каком–то промышленном оборудовании — по их сходству между собой угадывалось серийное производство, хотя некоторые из них были чуть крупнее остальных.

Очень жаль, что пилоты куда–то разбежались. А то можно было бы взять у них интервью, да еще и стать первым землянином, которому удалось пообщаться с пришельцами. Э–эх, не получилось…

Впрочем, не получилось вообще все. Потому что моя идея о приземлении НЛО была вымыслом. А «тарелки» оказались кусками льда, которые после понижения уровня воды в озере остались держаться на торчащих из воды веточках. Во время потепления мои «НЛО» обветрились, подтаяли, приняв форму зависших на «опорах» овалов.

Интересно, если корабли, были размером чуть более моего кулака, то какими могли стать их пилоты? Вполне может быть, что они окажутся какими–нибудь гномиками или вообще бактериями, которых невооруженным глазом и не увидеть.

Впрочем, может, еще при нашей жизни контакт с ними случится. Тогда и вспомним мою выдумку о пришельцах и их кораблях. А пока будем жить мечтами о предстоящей встрече.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.