На Филиппинах сгорел торговый центр: почти 40 погибших

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Виталий Вавилкин
08:10 24.12.2017
В мире

Не менее 25 человек погибли, оказавшись запертыми при пожаре в здании одного из торговых центров города Давао на Филиппинах, сообщил сайт Minda News.

Пожар начался вечером в пятницу, запертых людей пытались спасти до 3:30 субботы по местному времени. Примерно в это время президент страны Родриго Дутерте объявил о нулевых шансах на спасение. Количество жертв оценивается от 25 до 35 человек.

 

В субботу президент Дутерте, мэр города Сара Дутерте, вице-мэр Паоло Дутерте и архиепископ Давао Ромуло Валлес встретились с семьями погибших. Встреча прошла в ресторане неподалеку от догорающего торгового центра. Родственники запертых людей почти потеряли надежду после того, как пропала возможность связаться с ними по мобильному телефону.

 

Пожар начался на третьем этаже торгового центра. Причина возгорания пока неизвестна.

interfax.com.ua / Фото
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Андрей Шведов
18.12.2017

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