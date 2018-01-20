Детали нового фильма Тарантино

Постепенно фильм обрастает новыми деталями. Майк Флеминг из Deadline раскрыл несколько подробностей о персонаже ДиКаприо. Он действительно играет телевизионного актера, но называть его «стареющим» ошибочно. По словам Флеминга, в период с 1958 по 1963 год у главного героя было собственное вестерн-шоу Bounty Law.
Попытки попасть в кино увенчались провалом, и в 1969 году, во время расцвета движения хиппи, ему остается лишь появляться в небольших ролях в чужих сериалах. Между делом он подумывает уехать в Италию, где как раз стали популярными вестерны. События, связанные с сектой Чарльза Мэнсона, по-прежнему происходят на заднем плане и служат фоном для основной истории.
Сейчас Тарантино продолжает подбирать актеров. В частности, пока неизвестно, кто сыграет каскадера-дублера героя ДиКаприо. Предположительно, режиссер «Джанго освобожденного» пригласит на эту роль Брэда Питта или Тома Круза, но, если верить Флемингу, для звезды франшизы «Миссия невыполнима» припасена вторая главная мужская роль.
9-й фильм все чаще сравнивают с «Криминальным чтиво», где отдельные истории пересекались в разных точках сюжета. Если новый проект Тарантино сохранит такую же структуру, то в будущем нас ждет еще больше подробностей.
Съемки фильма должны начаться в июне 2018 года. Премьера запланирована на 9 августа 2019 года.
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