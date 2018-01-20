Детали нового фильма Тарантино

12 января появилась новость, что Леонардо ДиКаприо сыграет главную роль в 9-м фильме Квентина Тарантино. Из общего описания сюжета, которое было доступно уже несколько месяцев, было известно, что действие развернется в Лос-Анджелесе конца 1960-х, а главный герой картины — стареющая телезвезда, мечтающая пробиться в кинобизнес.

Постепенно фильм обрастает новыми деталями. Майк Флеминг из Deadline раскрыл несколько подробностей о персонаже ДиКаприо. Он действительно играет телевизионного актера, но называть его «стареющим» ошибочно. По словам Флеминга, в период с 1958 по 1963 год у главного героя было собственное вестерн-шоу Bounty Law.

Попытки попасть в кино увенчались провалом, и в 1969 году, во время расцвета движения хиппи, ему остается лишь появляться в небольших ролях в чужих сериалах. Между делом он подумывает уехать в Италию, где как раз стали популярными вестерны. События, связанные с сектой Чарльза Мэнсона, по-прежнему происходят на заднем плане и служат фоном для основной истории.

Сейчас Тарантино продолжает подбирать актеров. В частности, пока неизвестно, кто сыграет каскадера-дублера героя ДиКаприо. Предположительно, режиссер «Джанго освобожденного» пригласит на эту роль Брэда Питта или Тома Круза, но, если верить Флемингу, для звезды франшизы «Миссия невыполнима» припасена вторая главная мужская роль.

9-й фильм все чаще сравнивают с «Криминальным чтиво», где отдельные истории пересекались в разных точках сюжета. Если новый проект Тарантино сохранит такую же структуру, то в будущем нас ждет еще больше подробностей.

Съемки фильма должны начаться в июне 2018 года. Премьера запланирована на 9 августа 2019 года.