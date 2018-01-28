Детали нового сезона «Игры престолов»

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Анатолий Тарасов
21:15 27.01.2018
Кино / Новости кино

В интервью с изданием Metro Мэйси Уильямс поделилась подробностями о финальном 8 сезоне «Игры престолов», в частности рассказав о развитии её героини Арьи Старк и назвав примерную дату выхода заключительных серий шоу.

«Мы заканчиваем съёмки в декабре, а первые эпизоды увидят свет на HBO уже в апреле [2019-го]. Да, на постпродакшн этих масштабных серий уйдёт четыре месяца, и в окончательной версии монтажа нужно уместить очень многие вещи. Никто не хочет спешить с созданием восьмого сезона. Наша обязанность перед зрителями и фанатами ‒ выложиться по полной и сделать грандиозный финал», ‒ заявила Уильямс.

 

Актриса продолжает: «Что же касается Арьи, то я очень хочу, чтобы она наконец-то обрела покой. Развитию её истории всегда способствовали печальные, запутанные и агрессивные вещи. Надеюсь, ей удастся снова найти своё собственное “я” и избавиться от гнева и жажды мести, которые сопровождали Арью в течение всего сюжета. Я хочу, чтобы она была счастлива».

 

Режиссёрами шести заключительных эпизодов выступают Мигель Сапочник, Дэвид Наттер, а также сами шоураннеры Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс. Точный хронометраж финальных серий на данный момент не утверждён.

Vesti.lv / Фото
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