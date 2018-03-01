Детские бикини вызвали панику среди покупательниц

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Виталий Вавилкин
18:20 01.03.2018
Lifenews / Интересно

Бикини для младенцев британского производителя детской одежды Primark сочли «бесстыдными», пишет Mirror. Пятидолларовые открытые купальники для девочек от полутора до восьми лет всегда продавались в магазинах Primark.

Однако покупательницы возмутились ими только сейчас, назвав купальники бесполезными, поскольку они недостаточно защищают тело от солнца.

 

«Давайте отложим бикини до времени, когда у девочек вырастет грудь и они будут осознанно выбирать себе одежду. Дайте детям побыть детьми», — призывает благотворительная организация Kidscape. «Мы очень встревожены тем, что магазины делают деньги на продаже “взрослой» одежды, такой как бикини и бюстгальтеры, маленьким детям», — говорит основатель Kidscape Лорен Сигер-Смит.

 

Primark не согласился с обвинениями и заявил, что модели купальников разработаны в соответствии с рекомендациями Британской Торговой Ассоциации и подходят заявленному возрасту.

 

В феврале сеть универсальных магазинов TK Maxx сняла с продажи детские футболки с девушками в бикини. Принт на футболках марки Quiksilver возмутил покупательницу, и она высказала свое недовольство в социальной сети Twitter, назвав картинку «непристойной». На рисунке изображены четыре женщины в открытых купальниках, а также надпись Sweet Paradise («Сладкий рай»).

 

«Если вы хотите, чтобы ваш 12-летний сын вырос женоненавистником — обращайтесь к Quiksilver и TK Maxx», — написала Джина Кендалл в Twitter.

 

Жалобы одной клиентки оказалось достаточно для того, чтобы изъять всю партию маек из всех торговых центров сети TK Maxx в Великобритании. TK Maxx поблагодарил покупательницу за замечание и пообещал незамедлительно принять соответствующие меры.

 

Lenta.Ru / Фото
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