Детские сады в Новом году: ремонты и повышение зарплат

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09:40 28.12.2017
Наш город / Наш город

В бюджете Риги на следующий год важное место уделено образованию, в том числе и дошкольному. В рамках программы повышения энергоэффективности будут утеплены здания:

— детсада «Пуците»,

— детсада «Саулите»,

— 42-го,79-го, 145-го и 167-го.

 

Будет восстановлен исторический фасад 68-го детсада.

 

Кухонные блоки будут заменены в:

 

— 272-м детсаде «Перлите»,

— детсаде «Звайгзните»,

— 62-м детсаду,

— 97-м детсаду,

— 112-м детсаду.

 

Продолжится благоустройство территорий детских садов:

 

— в 275-м саду «Аустриня»,

— «Дзирнавиняс»,

— в «Дзинтариньш»,

— в «Камените»,

— в «Маритес»,

— в «Саулстарини»,

— в 7-м детсад,

-125-м детсаду,

— 160-м детсаду,

— 193-м детсаду,

— 215-м детсаду,

— 233-м детсаду,

— 256-м детсаду.

 

Рижская дума повысит зарплаты помощникам воспитателей (няням) столичных детских садов, а также техническим работникам (поварам, делопроизводителям и пр.). Педагогам дошкольных детских учреждений, как и их коллегам в школах, самоуправление будет оплачивать полисы страхования здоровья.

 

Дума продолжит софинансирование частных детских садов. Сумма софинансирования составит миллион евро.

Vesti.lv / Фото

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