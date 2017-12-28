Детские сады в Новом году: ремонты и повышение зарплат

— детсада «Пуците»,
— детсада «Саулите»,
— 42-го,79-го, 145-го и 167-го.
Будет восстановлен исторический фасад 68-го детсада.
Кухонные блоки будут заменены в:
— 272-м детсаде «Перлите»,
— детсаде «Звайгзните»,
— 62-м детсаду,
— 97-м детсаду,
— 112-м детсаду.
Продолжится благоустройство территорий детских садов:
— в 275-м саду «Аустриня»,
— «Дзирнавиняс»,
— в «Дзинтариньш»,
— в «Камените»,
— в «Маритес»,
— в «Саулстарини»,
— в 7-м детсад,
-125-м детсаду,
— 160-м детсаду,
— 193-м детсаду,
— 215-м детсаду,
— 233-м детсаду,
— 256-м детсаду.
Рижская дума повысит зарплаты помощникам воспитателей (няням) столичных детских садов, а также техническим работникам (поварам, делопроизводителям и пр.). Педагогам дошкольных детских учреждений, как и их коллегам в школах, самоуправление будет оплачивать полисы страхования здоровья.
Дума продолжит софинансирование частных детских садов. Сумма софинансирования составит миллион евро.