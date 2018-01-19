Дэвид и Виктория Бекхэм оделись в едином стиле на показ Louis Vuitton

Виктория и Дэвид Бекхэм были в числе главных гостей на прошедшем в Париже показе Louis Vuitton, где дизайнер Ким Джонс представил свою последнюю коллекцию в должности креативного директора мужской линии бренда. Британская супружеская чета прибыла в столицу Франции заранее и остановилась в отеле Ritz.

На фэшн-шоу Louis Vuitton Виктория и Дэвид пришли со старшим сыном Бруклином, причем все трое в этот день в своем гардеробе отдали дань мужскому стилю. Виктория выбрала для выхода горчичного оттенка брюки, бежевое пальто и полосатую рубашку, которую надела поверх водолазки, что делает не впервые.

На этой неделе Дэвид признался в интервью ES Magazine, что они с женой перестали покупать друг другу экстравагантные вещи, потому что приходится экономить.

«Сейчас мы экономим, потому что у нас много детей — так что не позволяем себе быть экстравагантными», – сказал британский футболист.