Девушка бросила работу и отправилась заниматься йогой по всему свету

Екатерина Теренина устала от постоянной гонки в жестоком мире офисной цивилизации, бросила работу и родной Иркутск, и начала путешествовать, чтобы исполнить свою давнюю мечту и увидеть мир.

Инструктору по йоге Екатерине всего 24 года, а она уже стала звездой в социальных сетях. Девушка обрела популярность благодаря своему Instagram-аккаунту, в котором публикует снимки в различных позах из йоги на фоне живописных мест планеты.

Покинуть Иркутск она решилась в 2015 году: «Я устала от работы, у меня не было личной жизни, я находилась в состоянии апатии. Моя самооценка была ниже некуда, физически я была раздавлена, попала в какое-то депрессивное состояние. В один момент я решила что-то изменить».

Екатерина рассказывает, что решение далось нелегко: «Не хватало смелости уйти, потому что фитнес-клуб, в котором я работала, обеспечивал меня стабильным заработком».

Сначала девушка хотела переехать в США, но визу получить не удалось, поэтому Екатерина полностью изменила маршрут и отправилась в Таиланд.

«Мое настроение мгновенно улучшилось, когда я отправилась в путь. Я начала хорошо спать по ночам, купалась в море, встретила так много новых людей! Я стала свободнее, увереннее в себе, ценю каждые моменты своей жизни, даже не самые удачные — они все равно куда-то нас приведут в итоге», — рассказывает девушка.

Единственное, что создает проблемы в таком образе жизни, — это постоянные переезды: «Я живу на чемоданах», — говорит Екатерина. Тем не менее, девушка наслаждается множеством преимуществ, в том числе возможностью совершенствоваться духовно и физически.

Екатерина уже побывала в Непале, Испании, Таиланде, Черногории и Италии.