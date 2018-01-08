Девушка делает платья из оберточной бумаги от новогодних подарков

«Меня вдохновляют нетрадиционные или перерабатываемые материалы, из которых можно сшить одежду», — признается Оливия.
Каждое из этих платьев состоит из оберточной бумаги, лент, бантов и блесток – в общем, всего, чем украшают коробки с подарками на Новый год и Рождество.
За пять лет у Оливии собралась большая коллекция платьев. Возможно, они вдохновят и других людей на то, чтобы не выбрасывать упаковку от подарков.
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