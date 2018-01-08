Девушка делает платья из оберточной бумаги от новогодних подарков

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Эта идея пришла ей в голову пять лет назад. Художник по костюмам Оливия Мирс из Северной Каролины (США) была увлечена поисками экологичных материалов для создания платьев. Был конец декабря, и, глядя на последствия всеобщего празднования Рождества, Оливия поняла: нужно использовать оберточную бумагу!