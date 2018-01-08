Девушка делает платья из оберточной бумаги от новогодних подарков

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Люблю!
20:45 08.01.2018
Люблю! / Дом и быт

Эта идея пришла ей в голову пять лет назад. Художник по костюмам Оливия Мирс из Северной Каролины (США) была увлечена поисками экологичных материалов для создания платьев. Был конец декабря, и, глядя на последствия всеобщего празднования Рождества, Оливия поняла: нужно использовать оберточную бумагу!

«Меня вдохновляют нетрадиционные или перерабатываемые материалы, из которых можно сшить одежду», — признается Оливия.

 

 

Каждое из этих платьев состоит из оберточной бумаги, лент, бантов и блесток – в общем, всего, чем украшают коробки с подарками на Новый год и Рождество.

 

 

За пять лет у Оливии собралась большая коллекция платьев. Возможно, они вдохновят и других людей на то, чтобы не выбрасывать упаковку от подарков.

 

 

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
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