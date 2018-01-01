Девушка вышла замуж и умерла(3)

Лента новостей
Лидеры мира демонстрируют щедрость Назван самый богатый человек планеты НАТО вводит в заблуждение Откажитесь от водки! Пьянство ведет к гомофобии Американские ракеты угрожают Польше Великобритания отворачивается от газа России Евро ждет катастрофический обвал Самые ожидаемые фильмы 2018 года Девушка вышла замуж и умерла
Eще в разделе
Откажитесь от водки! Пьянство ведет к гомофобии Ясновидящие: Европа будет сожжена Басков готовится к подлому удару от Лопыревой Собчак записала “президентское” поздравление для россиян (+ВИДЕО) Канун Нового года: что нельзя делать 31 декабря
Анатолий Тарасов
19:44 01.01.2018
Lifenews / Люди

Американка из штата Коннектикут вышла замуж за несколько часов до смерти от рака, сообщает издание Sun.

Как отмечается, Дэвид Мошер собирался сделать своей невесте Хезер Линдси предложение в декабре 2016 года. Когда ей диагностировали рак молочной железы, жених не отступился от своих намерений.

 

Хезер в течение года боролась с болезнью, а в конце 2017-го вышла замуж. Но 18 часов спустя, 22 декабря, она скончалась в больнице.

 

Подруга невесты отметила смелость Хезер, заявив, что ее любовь давала ей силы не бояться смерти.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 20:56 01:01:2018

Amerikānis malacis. Īsts cilvēks. Nav jau krievs.

« ответить
Profile_default
ну блин 21:17 01:01:2018

ты и идиот!

« ответить
Profile_default
Виктория 22:02 01:01:2018

Как стыдно читать в комментариях: krievs, krievs! Так пишут очень злые люди. Почему такие злые комментарии не удаляют?

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (11)