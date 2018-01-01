Как отмечается, Дэвид Мошер собирался сделать своей невесте Хезер Линдси предложение в декабре 2016 года. Когда ей диагностировали рак молочной железы, жених не отступился от своих намерений.
Хезер в течение года боролась с болезнью, а в конце 2017-го вышла замуж. Но 18 часов спустя, 22 декабря, она скончалась в больнице.
Подруга невесты отметила смелость Хезер, заявив, что ее любовь давала ей силы не бояться смерти.
Amerikānis malacis. Īsts cilvēks. Nav jau krievs.« ответить
ты и идиот!« ответить
Как стыдно читать в комментариях: krievs, krievs! Так пишут очень злые люди. Почему такие злые комментарии не удаляют?« ответить