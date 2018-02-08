Протоиакон РПЦ Андрей Кураев уличил РПЦ и лично Владимира Гундяева (патриарха Кирилла) в «спутанном» отношении к вопросу прав ЛГБТ-людей.

С одной стороны, церковь последовательно выступает против однополых браков и гомосексуалов, а с другой — не обратила никакого внимания на утверждение новой формы справки по смене пола.

«Всё крайне спутано. Потому что только что принят закон, который явно противоречит христианской этике. То есть закон принят еще в 1997 году, по-моему, а только сейчас вышел приказ Минздрава о том, как его применять. Инструкция, разрешающая перемену пола. И, соответственно, официальное оформление, то есть смена паспортов и прочее. Я, честно говоря, не слышал протеста со стороны патриархии» — сказал 54-летний Андрей Кураев в эфире радио «Эхо Москвы». Так он проиллюстрировал выборочную степень участия РПЦ в законодательном процессе и ее влияния на власть при рассмотрении «неких законопроектов о семье или о тех же отношениях к геям».

Кураев высказал мнение, что между властью и верхушкой РПЦ есть какие-то «договоренности». «Но громко вопия о чем-то на одних трибунах, патриархия смущенном молчит, когда происходят какие-то реальные вещи. То же самое, кстати, суррогатное материнство, которое до сих пор запрещено в Западной Европе. У нас оно спокойно разрешено и ничего» — возмутился Кураев.

РПЦ и ее верхушка является едва ли не самым мощным источником гомофобной риторики в России. С 2003 года нынешний глава РПЦ Владимир Гундяев (патриарх Кирилл) более 130 раз негативно высказывался в адрес ЛГБТ-сообщества, цитирует GY.

24 января 2018 года 20-летним хождениям российских трансгендеров по судам пришел конец. Минюст со второй попытки утвердил приказ Минздрава о выдаче справок по смене пола.