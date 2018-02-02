Диана Шурыгина восстановит девственность (видео)(5)

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Vesti.lv
13:10 02.02.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Скандально известная Диана Шурыгина объявила, что хочет восстановить девственность с помощью пластической операции. Об этом она заявила на программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

В эфире были показаны кадры визита Шурыгиной к пластическому хирургу. С ним Диана обсудила подробности гименопластики — операции по восстановлению девственной плевы. Особенно Шурыгину интересовало, почувствует ли что-то «молодой человек» во время секса после операции.

 

Получив ответы на интересующие её вопросы и выяснив цену процедуры, Диана Шурыгина отметила, что, скорее всего, она реализует запланированное.

 

Муж Дианы Шурыгиной Андрей назвал все полной чушью и сказал, что это просто сценарий программы. Диана не собирается восстанавливать девственность, потому что это глупо — состоять в официальном браке и проводить такую операцию.

 

«Глупость невероятная. Это все постановочные кадры по сценарию, когда снимали для YouTube— канала «Шуры-муры», хотели сделать не по-настоящему, ради прикола, что Диана восстановила девственность. Это было еще в мае—июне, но мы не стали этот кусок никуда вставлять. А Малахов эти старые кадры использует сейчас в программе. Впрочем, как и другие кадры, где Диана крутится на пилоне, ходит на венские балы и многое другое. Она не живет такой жизнью. Это все было заранее построено и спланировано».

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Janka 13:23 02:02:2018

video kak vosstanavlivaet davstvennostj gde?

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qwe 14:06 02:02:2018

Офигеть новость! Кто это прошмандовка вообще такая? Нашли о чём писать. Звезда мля.

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Вестям. Дожились. 14:11 02:02:2018

До чего опустились журналисты. если их можно так назвать.

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И в Латвии есть НОД 15:20 02:02:2018

Пиарят шкуру. Молодым девушкам россионское СМИ разжижает мозги, делая ложного кумира.

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Хм 15:40 02:02:2018

в жoпy ещё вшей себе гименопластику,дypa извpaщeнская!

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)

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