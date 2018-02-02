Скандально известная Диана Шурыгина объявила, что хочет восстановить девственность с помощью пластической операции. Об этом она заявила на программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

В эфире были показаны кадры визита Шурыгиной к пластическому хирургу. С ним Диана обсудила подробности гименопластики — операции по восстановлению девственной плевы. Особенно Шурыгину интересовало, почувствует ли что-то «молодой человек» во время секса после операции.

Получив ответы на интересующие её вопросы и выяснив цену процедуры, Диана Шурыгина отметила, что, скорее всего, она реализует запланированное.

Муж Дианы Шурыгиной Андрей назвал все полной чушью и сказал, что это просто сценарий программы. Диана не собирается восстанавливать девственность, потому что это глупо — состоять в официальном браке и проводить такую операцию.

«Глупость невероятная. Это все постановочные кадры по сценарию, когда снимали для YouTube— канала «Шуры-муры», хотели сделать не по-настоящему, ради прикола, что Диана восстановила девственность. Это было еще в мае—июне, но мы не стали этот кусок никуда вставлять. А Малахов эти старые кадры использует сейчас в программе. Впрочем, как и другие кадры, где Диана крутится на пилоне, ходит на венские балы и многое другое. Она не живет такой жизнью. Это все было заранее построено и спланировано».