Die Welt: к 2022 году от ЕС останется Германия, Бенилюкс и страны Балтии (8)

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24СМИ
Тимур Пушкарев
10:30 26.01.2018
В мире / Евросоюз

Берлин, 20 января 2022 года: Канцлер ФРГ Маркус Зёдер (Markus Söder) заверяет, что его правительственная коалиция из ХДС/ХСС, АдГ и СвДП не будет выходить из Европейского союза. Сообщество семерых — Германия, страны Бенилюкса и государства Прибалтики —является, по его словам, стабильным и привержено общей валюте.

 С отказом правительства от меркелизма, глобализма и красно-зеленого благодушия, говорит министр иностранных дел Алис Вайдель (Alice Weidel), возникли хорошие условия для сближения с Панславянским союзом, Содружеством христианских наций на Востоке и с Европейской зоной свободной торговли под руководством Великобритании.

 

Однако, по ее словам, отношения со Средиземноморским союзом по-прежнему остаются напряженными. АдГ твердо придерживается своего требования о запрете на въезд граждан южноевропейских стран до тех пор, пока они не оплатят свои долги перед Европейским центральным банком.

 

 Министр образования Марко Бушманн (Marco Buschmann) от СвДП защищает свою акцию по обмену школьных учебников, которая «должна, наконец, стереть все следы мышления 68-го года». В конечном счете свобода — это вам не салфетки вышивать, говорит он. Между тем Катя Киппинг (Katja Kipping) и Андреа Налес (Andrea Nahles) выбираются председателями «Объединенных левых/СДПГ». Своей целью они называют 25% голосов на следующих выборах в бундестаг. «И тогда мы врежем АдГ и войдем в правительство, бац!», — кричит Налес под выкрики недовольства молодых социалистов.

 

Другие новости: В Киеве Владимир Путин избран пожизненным президентом Панславянского союза. Аннексию Грузии Путин оправдывает тем, что в этой стране родился Сталин, герой всех славян. Заявки на вступление Болгарии и Сербии будут «благосклонно изучены». Энергетический поворот в Германии является, по его словам, «разумной политикой», которую он поддержит «дружественной ценой» на газ.

 

Из московской эмиграции Дональд Трамп пишет в Твиттере о «предателях» в Конгрессе. Президент США Том Хэнкс (Tom Hanks) предлагает Китаю «стратегическое партнерство». В секретной статье США заявляют о своем соблюдении нейтралитета в случае российско-китайской войны. В ответ Китай обязуется не признавать вступившие в Конфедерацию государства. В Техасе Стив Бэннон (Steve Bannon) призывает к «крестовому походу против Соединенных Штатов Голливуда».

 

Исследователи общественного мнения объясняют высокую популярность бывшего канцлера Ангелы Меркель тем, что люди испытывают «тоску по старым добрым временам до выборов 2017 года».

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (8)
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Janka 10:41 26:01:2018

ostanetsa hozjaeva i obsluga.
vsjakie poljaki i drugie kto prerekaetsa hozjainu ne nuzni. sluga dolzen bitj poslusnim i vipolnjatj prikazi bez prerekanij.

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точно 11:07 26:01:2018

главное, что всех чиновников дармоедов разгонят. управление будет из Берлина.
Останется только обслуга, впрочем, как и было до 40-го года.

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точно 11:09 26:01:2018

главное, что всех чиновников дармоедов разгонят. управление будет из Берлина.
Останется только обслуга, впрочем, как и было до 40-го года..

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Немцы поглупели? 10:49 26:01:2018

С избранием Мерхель немцы останутся со своей "ностальгией" ещё на 20 лет. Прогресс им не грозит. Они даже не заметят, когда начнётся разрушение Германии, как когда-то СССР.

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Ну да 10:53 26:01:2018

А разрушение Германии начнётся, благодаря сателлитам-прибалтам.

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Да ну 10:59 26:01:2018

Зато в Прибалтике будет немецкий единственным государственным языком.

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Ты суслика видишь? 11:06 26:01:2018

В Прибалтике давно нету стран!
Это классические колонии, при чём сразу двух господ! :)

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123 11:12 26:01:2018

Улыбнуло! :-)

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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