Die Welt: мировые политические элиты немощны как никогда(4)

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Тимур Пушкарев
15:01 02.01.2018
В мире / Евросоюз

На рубеже 2017-го и 2018-го годов мире сложилась очень опасная ситуация, пишет Die Welt. Многие конфликты могут привести к серьёзным экзистенциальным противоречиям и спровоцировать войну. При этом мировые политические элиты сейчас очень слабы и не способны справиться с кризисами, негодует автор статьи Михаэль Штюрмер.

Ситуация в мире давно не была такой сложной, противоречивой и опасной, как в начале 2018 года, пишет Die Welt. Политические элиты слабы как никогда и не способны справиться с кризисными ситуациями, сокрушается автор.

 

В местах раскола Европы и на пограничных территориях, особенно на трансатлантической дуге обороны, немецкие политики уже давно выступают ниже своей весовой категории и не оправдывают ожиданий, которые возлагают на них соседи. После выборов в бундестаг 24 сентября Германия в кратчайшие сроки из фактора стабильности стала фактором дестабилизации, подчёркивает немецкий журналист.

 

По сравнению с нынешней ситуацией годы холодной войны были относительно стабильным периодом, пишет Die Welt. Тогда у сверхдержав были основания для «совместного формирования будущего, поиска сфер взаимопонимания и культивирования смежных интересов».

 

Сейчас многое из этого утрачено, а главное — люди не осознают опасности, что, казалось бы, вполне разрешимые конфликты — в Крыму и на востоке Украины — и вопросы, связанные с санкциями и ответными штрафными мерами России, увеличением количества ядерного вооружения, кибератаками и гибридной войной, могут привести к серьёзным экзистенциальным противоречиям и спровоцировать войну.

 

Российские лидеры ещё не оправились от крушения Советского Союза, продолжает издание. НАТО же проводит политику расширения на Восток, которая в долговременной перспективе невозможна без поддержки США. Америке же всё труднее справляться с возложенными на неё задачами, а в Китае, напротив, крепнет дух геополитического соперничества. Эти процессы изменят мир и не пощадят народы Запада, предвещает Штюрмер.

 

«Глобализация не знает пощады, не оставляет путей для отступления и не предлагает скидок», — поясняет автор статьи.

 

На рубеже 2017-го и 2018 года в мире сложилась очень опасная ситуация, резюмирует Die Welt. Впрочем, она всегда была напряжённой. На Земле постоянно шли бои за восстановление баланса или установление гегемонии. Происходили экономические и валютные кризисы. Сотни лет религия была главным «ресурсом для массовой мобилизации». Теперь же гибридные войны и кибератаки стали новым средством для достижения старых целей.

 

Впрочем, всегда предпринимались и попытки договориться, наладить отношения и добиться мира — правда, обычно он длился недолго, заключает Штюрмер.

baltnews.lv / Фото РИА Новости
Комментарии (4)
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Ты суслика видишь? 15:22 02:01:2018

А "конфликты — в Крыму и на востоке Украины — и вопросы, связанные с санкциями и ответными штрафными мерами России, увеличением количества ядерного вооружения, кибератаками и гибридной войной" - это не к России вопрос, а к тем, кто это развязал - к США, НАТО и ЕС! :)

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Latviešu patriots 15:30 02:01:2018

Par notiekošo Krimā un Donbasā vaina ir jāuzņemas Krievijai.

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Ты суслика видишь? 15:59 02:01:2018

Зв всё это ответственны именно твои заокеанские хозяева и никто больше! Они и сами этого не отрицают, но валят со своей больной башки на здоровую!
А для тебя, записного русофоба и призмоголового дегенерата, могу сказать одно - скоро тебя будут судить, готовься!

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Janek 19:25 02:01:2018

Германия окупированное государство может и хорошая экономика но немцы никто а канцлер назначаемый. Сколько Меркель во власти?

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (5)