Die Welt: у Европы нет «фиги» для Путина. Как быть?(15)

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Герман Бергер
18:12 19.02.2018
В мире / Евросоюз

В мире сложилась очень напряжённая политическая ситуация, пишет Die Welt. Вновь пробудились «демоны» холодной войны — и Европа не сможет справиться в одиночку, заменив собою США. Решение проблемы автор статьи Михаэль Штюрмер видит в разработке новой дальновидной восточной политики без табуированных тем.

«Отказ от правды, отказ от Запада, отказ от миропорядка», — так описывает нынешнюю ситуацию в мире немецкий журналист Михаэль Штюрмер на страницах Die Welt. Опытные дипломаты, такие как председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, даже говорят об угрозе войны. Системы безопасности в том виде, в котором они сформировались после Второй мировой войны, больше не существуют, а ведь они были гарантией баланса и стабильности и внушали чувство спокойствия всем соседям Германии, констатирует автор.

 

Сегодня же возникает вопрос о будущем и эффективности НАТО, которое не даёт возродиться «старым демонам» и служит противовесом России, властные элиты которой так и не смирились с утратой статуса великой державы, продолжает издание. Трансатлантический альянс всегда был не только оборонительным союзом, но и обществом с едиными ценностями. Его твёрдым ядром остаётся пункт о коллективной защите: один за всех и все за одного. «Но насколько твёрдое это ядро сейчас?» — задаётся вопросом Штюрмер.

 

Нынешняя ситуация в мире очень напряжённая, констатирует автор. Россия «активно вооружается и ведёт гибридную войну», стремясь переписать историю. Китай тоже претендует на статус мировой державы. А арабо-исламский мир «сотрясают воинственно религиозные судороги».

 

Миропорядок стал всего лишь словом без реального значения. При этом Европе нечего противопоставить Путину. Европейцы ждут чуда, надеясь, что будет установлен статус-кво, но равновесие сил нарушено. При этом наибольшую опасность представляет конфронтация между Россией и Западом. Бывший президент США Рональд Рейган давно предупреждал, что Россия — это «раненый медведь гризли: сильный, непредсказуемый и злопамятный».

 

Не стоит полагать, что Европа сможет заменить США, убеждён автор. По его словам, это «иллюзия»: Великобритания мыслит в трансатлантических категориях, Франция — в ядерных, а Германия жаждет мира, который ещё долгое время не наступит. Но для мирного разрешения конфликта необходима новая дальновидная восточная политика. «Без всяких запретов», — подчёркивает Штюрмер.

 

Нужно найти компромисс по всем спорным вопросам, касающимся и антироссийских санкций, и ситуации на востоке Украины, учитывая интересы безопасности всех вовлечённых сторон, советует журналист. «Одной военной логикой мир не спасти», — убеждён Штюрмер.

ИНО TV / Фото
Комментарии (15)
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dave 18:46 19:02:2018

Нужно время чтобы наладить отношения с РФ.Для начала надо избавиться от второсортных русофобов которые наводят смуту в Европе.

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Так и есть 20:12 19:02:2018

Надо этих русофобов увольнять по статье "Предательство и измена родине", что и есть на самом деле, а в правительстве почти все предатели. Всё продали и разворовали.

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дед 18:49 19:02:2018

совершенно невозможно воспринимать западных экспертов как экспертов - обыные пропагандисты. Так себя запугали, что и сами уже верят, что они цивилизованные. Обычное зомбированное быдло.
Россия стремится переписать историю? Где? Когда? Это вы переписываете историю. Сплошная ложь и лицемерие. Европа без США ничего не сможет? Ну конечно, как же вы без хозяина? Холопство уже в крови. Ни грамма своих мозгов, одни рефлексы

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Нынешняя ситуация в мире очень напряжённая, констатирует автор 19:32 19:02:2018

Продолжайте пресмыкаться перед пиндосами

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писец приближается 19:57 19:02:2018

Это ужасно! Европа, как старая бабка, медленно соображает, а заокеанский ковбой склоняет её на дружбу-любовь. Когда старая клюшка останется у "разбитого корыта", будет поздно. Ковбой выгонит её из собственного дома. Вот так примерно сегодня и происходит. Трамп "ломает" Меркелиху, а эта старая идиотка почти не сопротивляется.
Её надо срочно гнать, иначе писец будет не только Германии, но и всей Европе.

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вывод 20:03 19:02:2018

Меркелиха себя исчерпала, её надо срочно убирать, иначе пиндосы возьмут власть в Европе и всем нам будет хана.

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писец приближается 20:04 19:02:2018

Меркелиха себя исчерпала, её надо срочно убирать, иначе пиндосы возьмут власть в Европе и всем нам будет хана..

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Ivan 19:52 19:02:2018

Немцам нечего бояться, немцы не празднуют нацистские праздники, в ФРГ ваффен сс героизировать невозможно - сразу тюрьма. Конечно с канцлершей немецкой просто беда, когда отправят в пансионат одинокую старуху жизнь немцев будет налаживаться, и в европе тоже. Чудовищная ложь и всеевропейский политический подлог разорвали разваливающийся евросоюз вклочья, конечно, пытаются взад оттанцовывать, но без потерь не получится, только в течении половины года и только одна область Италии потеряла 1 500 000 000 €, прибалты были в нищете а стали латыши-нацисты супернищими попрошайками. Европейцы нагнулись и ползут в сторону РФ с покаянной, но как говорится нацистов к нацистам, а полезных Российской Федерации к полезным.

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однако 20:08 19:02:2018

Это что то из другой реальности. Не пора ли к доктору обратится?

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биомусору 20:15 19:02:2018

урод-юродивый "однако", тебе тут слова не давали.

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дебилу верзилову 20:17 19:02:2018

урод юродивый, тебе тут слова не давали.

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однако 20:21 19:02:2018

Запомни, заруби себе на носу, биомусор - ты здесь никто и никто никогда, не у тебя, не у тебе подобных, разрешения не на что и никогда спрашивать не будет. Слейся в унитаз, лишнехромосомный!

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однако 20:33 19:02:2018

Российские компании могут пострадать от повышения в США пошлин на импорт стали
Им будет сложно переориентироваться на другие рынки, — передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Ранее министерство торговли США предложило ввести заградительные пошлины на импорт алюминия и стали, поскольку считает, что эти поставки угрожают национальной безопасности.

Пиндосы на оружейном рынке на треть объёма контрактов торпеднули Россию, ща взялись за металлический рынок.
Это какая-то жесть стальная.

Российские пенсионеры могут пострадать...
- Пенсии будут выдавать стальными болванками.....а может прутьями, на оградки пойдут.....
А если без стёба, то конечно, все свои убытки, воткнут в тарифы ЖКХ

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однако 20:38 19:02:2018

«Промсвязьбанк» готовится к американским санкциям
По словам источника РБК, главным риском является потенциальный запрет на операции в долларах, поэтому банк может включить в договор с клиентами пункт, позволяющий переводить долларовые счета в рублевые. В январе банк был выбран в качестве опорного для обслуживания оборонных предприятий.

А нафига оборонным предприятиям банк у которого нет денег (мы же не про деревянные фантики) на которые можно купить у пиндосов и гейропейцнв технологии, у китайцев электронику, бабло на загран-командировки и ремонт частных (рукоблудителей этой оборонки) самолётов и яхт?
За что, спрашивается, гондурасить на Колыме?

Кажется, клиентам стоит подыскать другое место для своих долларов, а то курс для обмена 1:1 будет.

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однако 20:44 19:02:2018

Президент Владимир Путин продлил на год амнистию капиталов
Документ опубликован на Портале правовой информации. Амнистию продлили с 1 марта этого года по 28 февраля 2019 года. За время ее действия граждане могут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной, административной и налоговой ответственности. Под амнистию также попадут счета в иностранных банках, если они были заведены до 1 января этого года.

Не от хорошей жизни это. Не несут - подальше перепрятывают, однако и никто не хочет возвращаться.
Ой,беда беда...

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (17)

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