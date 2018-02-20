«Отказ от правды, отказ от Запада, отказ от миропорядка», — так описывает нынешнюю ситуацию в мире немецкий журналист Михаэль Штюрмер на страницах Die Welt. Опытные дипломаты, такие как председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, даже говорят об угрозе войны. Системы безопасности в том виде, в котором они сформировались после Второй мировой войны, больше не существуют, а ведь они были гарантией баланса и стабильности и внушали чувство спокойствия всем соседям Германии, констатирует автор.
Сегодня же возникает вопрос о будущем и эффективности НАТО, которое не даёт возродиться «старым демонам» и служит противовесом России, властные элиты которой так и не смирились с утратой статуса великой державы, продолжает издание. Трансатлантический альянс всегда был не только оборонительным союзом, но и обществом с едиными ценностями. Его твёрдым ядром остаётся пункт о коллективной защите: один за всех и все за одного. «Но насколько твёрдое это ядро сейчас?» — задаётся вопросом Штюрмер.
Нынешняя ситуация в мире очень напряжённая, констатирует автор. Россия «активно вооружается и ведёт гибридную войну», стремясь переписать историю. Китай тоже претендует на статус мировой державы. А арабо-исламский мир «сотрясают воинственно религиозные судороги».
Миропорядок стал всего лишь словом без реального значения. При этом Европе нечего противопоставить Путину. Европейцы ждут чуда, надеясь, что будет установлен статус-кво, но равновесие сил нарушено. При этом наибольшую опасность представляет конфронтация между Россией и Западом. Бывший президент США Рональд Рейган давно предупреждал, что Россия — это «раненый медведь гризли: сильный, непредсказуемый и злопамятный».
Не стоит полагать, что Европа сможет заменить США, убеждён автор. По его словам, это «иллюзия»: Великобритания мыслит в трансатлантических категориях, Франция — в ядерных, а Германия жаждет мира, который ещё долгое время не наступит. Но для мирного разрешения конфликта необходима новая дальновидная восточная политика. «Без всяких запретов», — подчёркивает Штюрмер.
Нужно найти компромисс по всем спорным вопросам, касающимся и антироссийских санкций, и ситуации на востоке Украины, учитывая интересы безопасности всех вовлечённых сторон, советует журналист. «Одной военной логикой мир не спасти», — убеждён Штюрмер.
Нужно время чтобы наладить отношения с РФ.Для начала надо избавиться от второсортных русофобов которые наводят смуту в Европе.« ответить
Надо этих русофобов увольнять по статье "Предательство и измена родине", что и есть на самом деле, а в правительстве почти все предатели. Всё продали и разворовали.« ответить
совершенно невозможно воспринимать западных экспертов как экспертов - обыные пропагандисты. Так себя запугали, что и сами уже верят, что они цивилизованные. Обычное зомбированное быдло.« ответить
Россия стремится переписать историю? Где? Когда? Это вы переписываете историю. Сплошная ложь и лицемерие. Европа без США ничего не сможет? Ну конечно, как же вы без хозяина? Холопство уже в крови. Ни грамма своих мозгов, одни рефлексы
Продолжайте пресмыкаться перед пиндосами« ответить
Это ужасно! Европа, как старая бабка, медленно соображает, а заокеанский ковбой склоняет её на дружбу-любовь. Когда старая клюшка останется у "разбитого корыта", будет поздно. Ковбой выгонит её из собственного дома. Вот так примерно сегодня и происходит. Трамп "ломает" Меркелиху, а эта старая идиотка почти не сопротивляется.« ответить
Её надо срочно гнать, иначе писец будет не только Германии, но и всей Европе.
Меркелиха себя исчерпала, её надо срочно убирать, иначе пиндосы возьмут власть в Европе и всем нам будет хана.« ответить
Меркелиха себя исчерпала, её надо срочно убирать, иначе пиндосы возьмут власть в Европе и всем нам будет хана..« ответить
Немцам нечего бояться, немцы не празднуют нацистские праздники, в ФРГ ваффен сс героизировать невозможно - сразу тюрьма. Конечно с канцлершей немецкой просто беда, когда отправят в пансионат одинокую старуху жизнь немцев будет налаживаться, и в европе тоже. Чудовищная ложь и всеевропейский политический подлог разорвали разваливающийся евросоюз вклочья, конечно, пытаются взад оттанцовывать, но без потерь не получится, только в течении половины года и только одна область Италии потеряла 1 500 000 000 €, прибалты были в нищете а стали латыши-нацисты супернищими попрошайками. Европейцы нагнулись и ползут в сторону РФ с покаянной, но как говорится нацистов к нацистам, а полезных Российской Федерации к полезным.« ответить
Это что то из другой реальности. Не пора ли к доктору обратится?« ответить
урод-юродивый "однако", тебе тут слова не давали.« ответить
урод юродивый, тебе тут слова не давали.« ответить
Запомни, заруби себе на носу, биомусор - ты здесь никто и никто никогда, не у тебя, не у тебе подобных, разрешения не на что и никогда спрашивать не будет. Слейся в унитаз, лишнехромосомный!« ответить
Российские компании могут пострадать от повышения в США пошлин на импорт стали« ответить
Им будет сложно переориентироваться на другие рынки, — передает ТАСС со ссылкой на Минпромторг. Ранее министерство торговли США предложило ввести заградительные пошлины на импорт алюминия и стали, поскольку считает, что эти поставки угрожают национальной безопасности.
Пиндосы на оружейном рынке на треть объёма контрактов торпеднули Россию, ща взялись за металлический рынок.
Это какая-то жесть стальная.
Российские пенсионеры могут пострадать...
- Пенсии будут выдавать стальными болванками.....а может прутьями, на оградки пойдут.....
А если без стёба, то конечно, все свои убытки, воткнут в тарифы ЖКХ
«Промсвязьбанк» готовится к американским санкциям« ответить
По словам источника РБК, главным риском является потенциальный запрет на операции в долларах, поэтому банк может включить в договор с клиентами пункт, позволяющий переводить долларовые счета в рублевые. В январе банк был выбран в качестве опорного для обслуживания оборонных предприятий.
А нафига оборонным предприятиям банк у которого нет денег (мы же не про деревянные фантики) на которые можно купить у пиндосов и гейропейцнв технологии, у китайцев электронику, бабло на загран-командировки и ремонт частных (рукоблудителей этой оборонки) самолётов и яхт?
За что, спрашивается, гондурасить на Колыме?
Кажется, клиентам стоит подыскать другое место для своих долларов, а то курс для обмена 1:1 будет.
Президент Владимир Путин продлил на год амнистию капиталов« ответить
Документ опубликован на Портале правовой информации. Амнистию продлили с 1 марта этого года по 28 февраля 2019 года. За время ее действия граждане могут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной, административной и налоговой ответственности. Под амнистию также попадут счета в иностранных банках, если они были заведены до 1 января этого года.
Не от хорошей жизни это. Не несут - подальше перепрятывают, однако и никто не хочет возвращаться.
Ой,беда беда...