Диета «6 лепестков». Меню на каждый день и мнение эксперта

Особая монодиета от прославленного шведского диетолога Анны Юхансон, позволяющая разнообразно питаться и при этом худеть!

Каждый «лепесток» — это один день диеты. Чтобы она принесла максимальный эффект, соблюдать ее нужно исключительно в заявленном порядке! Для чего? Таким образом, чередуя белковые и углеводные дни, ты активизируешь обмен веществ.

1 лепесток – рыба

2 лепесток – овощи

3 лепесток – курица

4 лепесток – злаки

5 лепесток – творог

6 лепесток – фрукты

Нужен дополнительный психологический стимул? Вырежи из плотного листа бумаги симпатичную «ромашку» с шестью лепестками. Раскрась их в яркие цвета и подпиши. Поставь на видном месте свой «диетический» цветок! Отрывай лепестки по мере прохождения диеты и хвали себя за стойкость и силу воли! Можешь на каждом лепестке подписывать, сколько граммов удалось потерять за день. За неделю можно легко потерять пять килограммов! Это вполне допустимая потеря веса для организма. И никакого голодания, что важно.

Диета 6 лепестков: 1 день, рыба

Лучше всего, если она будет приготовлена на пару или на гриле. Хочешь рыбной ухи? Пожалуйста! Только не добавляй в суп ничего, кроме соли и щепотки приправ. Даже морковь будет считаться нарушением принципа монодиеты.

Диета 6 лепестков: день 2, овощи

Есть их можно в любом виде: сыром, отварном, тушеном, гриль. В общем, проще пареной репы! Не запрещен даже картофель, если не злоупотреблять. Добавь его в овощное рагу, например, в сочетании с перцем и баклажанами. Овощные соки? Да, на здоровье! И, конечно же, можно овощные супы.

Диета 6 лепестков: день 3, куриная грудка

И снова в рационе сытный белок! Куриное филе можно готовить на гриле, в духовке или на пару. Куриный бульон — тоже отличное решение! Соль и приправы не запрещены, но, пожалуйста, не переусердствуй — соль способствует отекам.

Диета 6 лепестков: день 4, злаки

И снова налегаем на сложные углеводы. В каком виде едим злаки? Можно готовить каши, только (внимание!) не на молоке, а на воде. В идеале крупы нужно накануне промыть и замочить на ночь — так они лучше усвоятся.

Диета 6 лепестков: день 5, творог

Творожная диета восполнит запасы минералов. Только не бери слишком жирный творог! 5% — это оптимальный вариант. Выбирай настоящий фермерский, а не «творожный продукт» с кучей добавок. Молоко и кефир тоже можно включить в рацион.

Диета 6 лепестков: день 6, фрукты

Самый легкий для многих — именно фруктовый день! Похрусти яблочком, запеки грушу с щепоткой корицы, пей фруктовые соки (правда, их лучше разбавлять водой). Помни только, что в бананах и винограде много сахара. Не увлекайся!

Мнение эксперта, врача-психотерапевта Михаила Гаврилова

«Диета «6 лепестков» хороша тем, что в принципе голодать на ней не придется. Все дни вполне себе сытные. В данной диете сочетаются дни с пониженной калорийностью и дни, в которых калорийность чуть выше. Что это дает? Прежде всего, так удается разогнать обмен веществ и ускорить похудение.

Минусы диеты. Монодни могут спровоцировать обострение пищевой непереносимости на продукты, если таковая имеется. Важно следить, чтобы в дни с пониженной калорийностью она не падала до 500 ккал (доказанный факт, что такой дефицит «сажает» работу щитовидной железы). Важно соблюсти порог хотя бы в 800-900 ккал.

Комментарии по дням

Первый день. Рыба — продукт белковый и достаточно сытный. Я бы порекомендовал съедать ее не меньше 800 г — так точно голодать не придется. Один день на белковых продуктах поможет справиться с отечностью (протеин связывает и выводит воду).

Второй день. Овощи — ценный источник клетчатки, которую мы все не доедаем. Поэтому вполне можно один день обойтись без белковых продуктов. Сутки на растительных продуктах это и детокс, и помощь в выведении жира (пищевые волокна связывают жировые молекулы). Людям с заболеваниями ЖКТ я не рекомендую увлекаться сырыми овощами, дабы не спровоцировать обострение проблемы. Лучше их припускать или варить. И не забывайте пить больше воды! При увеличении клетчатки в рационе это важно.

День третий. Опять белковый — на этот раз на столе курица, около 800 г. Важно отметить, что белковые дни можно практиковать людям со здоровыми почками.

День четвертый. Злаки в принципе не лучший продукт для худеющих. Я разрешаю своим пациентам есть их в небольших количествах. Не больше 100-120 г и желательно в первой половине дня. С калориями в этот день вы рискуете перебрать.

День пятый. Творог в принципе с большой натяжкой можно назвать диетическим продуктом. На молочку у взрослых людей часто развивается пищевая непереносимость, которая мешает потере веса. Сутки на этом продукте могут ее спровоцировать.

День шестой. Фрукты, казалось бы, продукт со всех сторон полезный. Но не забывайте, что в них содержится фруктоза, которая хоть и не влияет на выработку инсулина, но зато легко откладывается в жир. Замечу, что два крупных яблока, общим весом в 500 г могут покрыть суточную норму по простым сахарам!.