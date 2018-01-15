ДиКаприо сыграет в фильме Тарантино

Леонардо ДиКаприо стал первым официальным участником каста нового фильма Квентина Тарантино, где ему предстоит сыграть «стареющего актёра». Также стало известно, что Тарантино написал одну из ролей специально для Аль Пачино, однако тот ещё не дал своего согласия на съёмки в проекте.

В центре внимания окажется телевизионный актёр, на счету которого лишь один хитовый сериал. Герой всеми силами пытается пробиться в кинобизнес вместе со своим помощником, работающим дублёром. Сюжет разворачивается на фоне ряда событий, в том числе связанных с Чарльзом Мэнсоном и его последователями из коммуны «Семья», жестоко убившими актрису Шэрон Тэйт (жену режиссёра Романа Полански). Предполагается, что Шэрон Тэйт станет своеобразным «связующим звеном» между несколькими историями (согласно сообщениям инсайдеров, по своей структуре фильм напоминает «Криминальное чтиво»). Местом действия выбран Лос-Анджелес образца 1969 года ‒ время заката движения хиппи, который и ознаменовали убийства Мэнсона.

На главную мужскую роль претендует Том Круз (Брэд Питт уже успел от неё отказаться), а Марго Робби Тарантино предлагает сыграть Шэрон Тэйт, но договор с актрисой пока не заключён. Продюсированием займутся Дэвид Хеймэн (франшиза «Гарри Поттер»), Шэннон МакИнтош («Джанго освобожденный») и Джорджия Касандес («Омерзительная восьмерка»).

Старт съёмочного процесса намечен на лето этого года. Права на финансирование и дистрибуцию ленты получили Sony Pictures, готовые предоставить Тарантино необходимый бюджет в $100 миллионов. Это будет первый фильм режиссера, созданный без участия Miramax / The Weinstein Company и погрязшего в сексуальных скандалах Харви Вайнштейна.

Мировая премьера картины запланирована на 9 августа 2019 года.