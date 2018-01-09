«Динамо» — «Нефтехимик»: история про кражу амуниции

Матч чемпионата КХЛ с участием рижского «Динамо» и нижнекамского «Нефтехимика» 4 января, который завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев льда, получил неожиданное продолжение. А точнее — завершился весьма странной историей.

Итак, после финальной сирены и перед традиционным рукопожатием команд голкипер хозяев Янис Калниньш снял блокер (блин) и оставил его у своих ворот (приветствуют соперника, как известно, в большинстве своем правой рукой, и, чтобы ее освободить от блина, вратарь и оставил его у своих ворот). Так вот пока Калниньш благодарил соперника за игру, а зрителей за поддержку, вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов подъехал к его воротам и забрал блин, а затем, уехав с площадки, бросил его болельщикам на трибуны.

Казалось бы, ничего страшного. Но… Калниньш вернулся за блином к своим воротам, однако ничего не обнаружил. Рижский клуб уже обратился через социальные сети к болельщикам, чтобы они вернули амуницию Янису.

На видеозаписи, кстати, видно, что блин забрал кто–то из юных болельщиков, став обладателем эксклюзивного сувенира. Но для Калниньша это потеря, которая вышла ему боком. Не дождавшись части своей экипировки, он вышел на следующий матч с новым комплектом, который его и подвел. Сетка ловушки не выдержала броска игрока «Салавата Юлаева» чуть ли не из средней зоны, из–за чего уфимцы смогли забросить курьезную шайбу. Так что вся эта история имела последствия, и весьма неприятные, ведь динамовцы в следующем матче уступили (3:4 в овертайме).

Кстати, тренер вратарей и бывший партнер Ежова по тольяттинской «Ладе» Эдгар Масальскис уже намекнул, что Ежов всегда отличался такими странными поступками. Есть у него такая фишка — разыгрывать своих коллег. Правда, тут надо предъявлять претензии скорее к болельщику, который забрал блин себе, вместо того чтобы вернуть вратарю.

А вот как на эту ситуацию смотрит сам Янис Калниньш: «Остается только улыбнуться и идти дальше. А что сейчас поделаешь? А тут еще этот курьезный гол. Разумеется, если бы заметил дыру в ловушке до матча, то поменял бы ее. А так — бросок, и шайба нашла щель. Неприятно. В «Формуле–1» взрывается резина, а в хоккее не выдерживает ловушка. У меня был новый комплект. Обычно его примеряю три–четыре тренировки, но тут была другая ситуация. Одна часть амуниции украдена, другая не выдержала броска… Не суждено мне в ней сыграть.

Вратарь «Динамо» не понимает, куда делся его блин в предыдущей игре.

— Поблагодарил соперника, вернулся к воротам, а блина там уже не было. Но сильно не расстроился, так как подумал, что кто–то из партнеров его забрал. Чуть позже наши люди просмотрели запись и увидели, что Ежов забрал. Не знаю, как он выглядит, а то бы поговорил с ним.

После того как детали инцидента прояснились, в «Нефтехимике» быстро выложили 500 евро на приобретение для динамовского вратаря нового комплекта.

И еще одна новость, гораздо более позитивная, которая касается рижского «Динамо». Лучшим новичком прошедшей недели в КХЛ признан нападающий нашей команды Фрэнкс Разгалс, в двух домашних матчах отметившийся голом (это его третья шайба КХЛ). Разгалс завершил эти игры с нулевым показателем полезности, в среднем проводил на льду 11 минут 59 секунд и нанес пять бросков по воротам.

Владимир ИВАНОВ.