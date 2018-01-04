«Динамо» (Рига) — «Нефтехимик»: новый год в КХЛ рижане начинают с победы

После небольшого перерыва и поездки на Кубок Шпенглера в Швейцарию, хоккеисты рижского «Динамо возобновили свое выступление в чемпионате КХЛ. Январь месяц для команды Гирта Анкипанса – ударный: десять матчей, из которых восемь на льду «Арена Рига». Первый в этой серии пришелся на дуэль с нижнекамским «Нефтехимиком». Итог – 2:1 в пользу рижан.

Последние дни перед новым годом сильно изменили турнирную таблицу, особенно ее подвал на Западе. «Слован», который занимает в турнирной таблице Западной конференции 12-е место, все же оторвался от рижан. У словаков – 47 очков, у рижан до этой встречи было 38, правда, с двумя матчами в запасе. Но задачу догнать идущую впереди команду из Братиславы никто ведь не отменял?

Первый период у хозяев льда не заладилсяоднозначно. Мало того, что команда Андрея Назарова на 3-й минуте открыла счет (Олег Пиганович), так еще динамовцы потеряли своего главного снайпера нынешнего сезона Микса Индрашиса. И что прикажете делать? На 9-й минуте в одном из эпизодов его жестко, ударом в колено, встретил Никита Филатов, за что нападающий «Нефтехимика» получил матч-штраф (5+20 минут, то есть удаление до конца игры). К счастью, лежащий на льду Индрашис быстро восстановился, поднялся и ушел в раздевалку. А уже во втором периоде он сидел на трибунах в окружении других хоккеистов «Динамо», которые не играли в этот вечер (Кристап Зиле, Оскар Батня, Эдгар Кулда и другие). Хорошо, что к первому перерыву гости не смогли увеличить свое преимущество, хотя по броскам нижнекамцы смотрелись явно предпочтительнее (16-6). Спасибо, как всегда, Янису Калниньшу...

Во втором периоде рижан выручила, прежде всего, игра в большинстве: два удаления у соперника – два гола. Сначала Фрэнк Разгалс переиграл голкипера гостей Илью Ежова при игре «пять на четыре», а чуть позже шайбу, пущенную от синей линии канадским защитником Карлом Столлери, удачно подправил его земляк Брендон Макмиллан -2:1 на 30-й минуте. Второй период полностью остался за динамовцами. Страшно представить, что творилось в раздевалке гостей во втором перерыве...

В третьем периоде игра, за которой воочию наблюдали 5000 зрителей, заметно оживилась. Инициатором выступил, разумеется, «Нефтехимик» — четвертая команда Востока, которая до приезда в Ригу имела 82 очка (сравните – сколько у рижан). У Яниса Калниньша работы в последние 20 минут хватало с избытком, но и хозяева льда могли еще раз добиться успеха. Чего стоят выгоднейшие моменты, которые упустили герои второго периода Разгалс (он был признан у победителей лучшим игроком встречи) и Макмиллан. В последние пять минут рижане в основном защищались (снова эти необязательные удаления...), но смогли-таки добиться своей 14-й победы в сезоне. Гостей не спасла даже замена вратаря на шестого полевого игрока. Отличный матч, красивая победа «Динамо», да еще над таким серьезным соперником!

Итак, победа 2:1 и у рижан уже 41 очко. В субботу, 6 января, следующая домашняя игра. Соперник – уфимский «Салават Юлаев» латвийского защитника Оскара Бартулиса (начало – в 17 часов).

Матчи чемпионата КХЛ с участием «Динамо» (Рига) в январе-марте 2018-го

Январь

4 января: «Динамо» (Рига) — «Нефтехимик» (Нижнекамск)

6 января: «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа)

8 января: «Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи)

10января: «Динамо» (Рига) — «Ак Барс» (Казань)

18 января: «Динамо» (Рига) — «Амур» (Хабаровск)

20января: «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск)

22января: «Динамо» (Рига) — «Югра» (Ханты-Мансийск)

24января: «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига)

26 января: «Йокерит» (Хельсинки) — «Динамо» (Рига)

28 января: «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки)

Февраль

27 февраля: «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига)

Март

1 марта: «Динамо» (Рига) — «Йокерит» (Хельсинки)