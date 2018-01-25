«Динамо» умудряется проигрывать даже «мертвецам»

Это был редчайший шанс для хоккеистов рижского «Динамо» наконец–то прервать безвыигрышную серию в чемпионате КХЛ, которая составляла пять поражений кряду, и наконец–то порадовать своих болельщиков победой.

Увы, но даже в игре с худшей командой Восточной конференции рижане оказались беспомощны и несостоятельны, уступив ханты–мансийской «Югре» в овертайме 1:2.

Судя по всему, не суждено команде Гиртса Анкипанса уйти с последнего места не только в Западной конференции, но и во всей лиге. На спасение остается пять игр регулярного сезона, и впереди соперники — не мальчики для битья. В ближайшие дни латвийский клуб ждут два выездных матча с московским «Спартаком» (24 января) и финским «Йокеритом» (26–го числа), а 28 января состоится игра с клубом из Хельсинки, только на льду «Арена Рига». И чего ждать от этих матчей? В том–то и дело, что ничего.

«Югра» на самом деле одной ногой «стоит в могиле» (скорее всего, этот клуб вместе с тольяттинской «Ладой» обречен на исключение из состава КХЛ после нынешнего сезона), но гости показали куда более содержательную игру. А вот хозяева площадки были в своем репертуаре. Да, в самой концовке первого периода финский защитник «Динамо» Ансси Салмела открыл счет в этом мачте, но в третьем игра резко изменилась, и свои условия диктовали уже гости. Все решилось в овертайме, когда чешский защитник Ондржей Витасек принес «Югре» победу — 2:1.

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс снова нес какую–то чепуху: «Начали игру очень хорошо. Так, как мы хотим играть, то есть быстро и агрессивно. Такая игра позволяла нам набирать очки, в том числе против больших команд. Но на данном этапе эта игра все же ушла. Будем что–то менять. Надеюсь, те, кто хочет остаться, продолжат работать».

Главный тренер «Югры» Анатолий Емелин дал такой краткий комментарий после матча в Риге: «Поздравляю команду с победой. Но начали мы матч медленно. Можно сказать, что два периода играли плохо. В третьем периоде смогли прибавить, сравняли счет, а потом победили в овертайме».

Рижское «Динамо» проиграло шестой матч подряд, а вот «Югра» смогла прервать серию из четырех поражений. Более того, в последний раз ханты–мансийская команда побеждала в Риге в 2012 году. Динамовцы Риги остаются на последнем, 13–м месте в Западной конференции — у нашей команды 44 очка (14 побед и 37 поражений) после 51 матча. У «Югры» теперь 48 очков, и она ушла с последнего места в Восточной конференции, опережая «Ладу» Артиса Аболса. У «Слована», который идет впереди нас на 12–й позиции, на 11 очков больше и на один матч проведено больше. Но все равно не верится уже, что рижане смогут подняться со дна. Это наша карма…

Илья Брызгалов: «Не знал, что рижское «Динамо» ещё существует»

Бывший вратарь сборной России, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов, который после завершения своей профессиональной карьеры остался в Северной Америке и сейчас работает экспертом, всегда очень оригинально и небанально отвечает на вопросы журналистов. В одном из своих последних интервью «Спорт–Экспрессу» он косвенно затронул и тему латвийского хоккея, поделившись своим мнением о нападающем Николае Жердеве.

— Слышали, что недавно рижское «Динамо» расторгло контракт с Николаем Жердевым?

— Я даже не знал, что Жердев еще играет. И не знал, что рижское «Динамо» еще существует. Даже если еще играет, то зачем себе засорять этой темой мозги? Не стоит это внимания. Кому–то это интересно вообще?

— Так ведь талант большой. Человек с сильнейшего драфта в истории, давшего хоккею кучу олимпийских чемпионов, где был выбран под четвертым номером. Обидно, что не реализовал потенциал.

— Мне нисколько не обидно. Вы запустите голосование у себя на веб–сайте: «Волнует ли вас судьба Николая Жердева?» И узнаете, что думают читатели. Варианты ответа: а) Да; б) Нет; в) Мне нет дела до этого (Брызгалов стучит по горлу). Третьих будет больше всего. Надо чувствовать настроение народа.

Владимир ИВАНОВ.