«Динамо» впадает в спячку

Нынешний сезон в чемпионате КХЛ — особенный, олимпийский, а потому и в календаре такие огромные паузы: ближайшие матчи регулярного сезона пройдут только в конце февраля. У рижских динамовцев остаются два матча на спасение, чтобы покинуть последнее место в сводной турнирной таблице.

Это выездная игра в Минске с белорусскими одноклубниками 27 февраля и домашняя игра с финским «Йокеритом» 1 марта. Так что команда Гирта Анкипанса «впадает в спячку».

Отдыхать всё равно будет некогда

На самом деле все игроки даже в это время будут задействованы. Так, например, часть из них окажется в распоряжении сборной Латвии и Боба Хартли, так как 4 февраля на льду «Арена Рига» состоится проверочная игра Латвия — Канада. А еще в середине будущего месяца «Динамо» примет участие в выставочном турнире, который с участием команд Швейцарии, Чехии и России пройдет в Давосе. Да и тренировки никто не отменял… Так что эти четыре недели для наших хоккеистов пролетят незаметно.

Ну а затем снова чемпионат КХЛ, в двух последних матчах которого рижане встречались с «Йокеритом». В первом случае в Хельсинки динамовцы взяли верх — 4:2, во втором дома уступили со счетом 1:2. То есть все как всегда — неровно, нестабильно и неубедительно.

Рига и Хельсинки обменялись победами

В матче на Hartwall Arena все решилось буквально на последних минутах, когда при счете 2:2 Микелис Редлих реализовал двойное большинство «пять на три» — 3:2. Хозяева льда тут же заменили вратаря на шестого полевого игрока, но Миксу Индрашису только этого и надо было — 4:2 (гол в пустые ворота). Эта была не просто 15–я победа в сезоне, а та, которая прервала безвыигрышную серию рижан, составлявшую семь матчей.

Через день команды вновь сошлись, только уже в Риге. На этот раз третья команда Запада дурака не валяла, на глазах у 7500 зрителей взяв реванш со счетом 2:1. При счете 0:2 на 44–й минуте Микелис Редлих в первый раз за игру смог перехитрить голкипера гостей Карри Ряме, но на то, чтобы сравнять результат, у рижан сил уже не хватило. А это значит, что в Западной конференции по итогам сезона наше «Динамо» уже точно не догонит братиславский «Слован» и останется на последнем, 13–м месте. А вот вообще уйти с последнего, 27–го места в лиге у рижан шанс еще остается — на Востоке те же 47 очков у тольяттинской «Лады» латвийского специалиста Артиса Аболса (сейчас этот клуб впереди нас, так как у него больше побед в основное время — 8 против 11), у ханты–мансийской «Югры» — 48. И всем командам остается провести по два матча.

Ненужные удаления набили оскомину

«В первом периоде «Йокерит» был лучше, им удалось взять инициативу в свои руки. К сожалению, мы получили совершенно ненужные удаления, одним из которых они воспользовались. Мы смогли забросить одну шайбу, но этого недостаточно, — отметил после матча защитник рижского «Динамо» Ансси Салмела. — Этот матч был похож на прошлую нашу встречу с ними в Хельсинки. Борьба была такой же. Против финской команды интересно играть. Жаль, что сегодня не смогли одержать победу».

Защитник «Йокерита» Сами Леписто также поделился впечатлениями после победы над рижским «Динамо»: «Нам нужна была победа перед перерывом, особенно с учетом того, что сегодня собралось очень много болельщиков. Матч получился очень хорошим для нас, здорово, что мы едем домой с победой. В первых двух периодах мы могли забивать еще, но не смогли, поэтому было тяжело. Борьба шла до самого конца».

Гегерис — лучший новичок КХЛ

А тем временем КХЛ определила лучших игроков недели. Наряду с вратарем «Амура» Юхой Метсолой защитником этой же хабаровской команды Максимом Кондратьевым и нападающим «Спартака» Александром Хохлачевым лучшим новичком был признан защитник «Динамо» Эмилс Гегерис, в трех матчах забросивший три шайбы.

Китайский «Куньлунь» провалился

Регулярный чемпионат КХЛ еще не доигран. Но для одной команды он уже завершен. Все 56 встреч провел китайский «Куньлунь», за который выступал латвийский защитник Артур Кулда. В отличие от прошлого сезона в этом азиатский клуб остался без плей–офф. Но и это еще не все. Средняя посещаемость пекинского «Кунлуня», проводившего домашние матчи в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ в Шанхае, составила жалкие 2319 зрителей. Этот показатель является худшим в лиге в текущем сезоне. В ноябре прошлого года «Кунлунь» установил антирекорд КХЛ, когда на домашний матч против «Салавата Юлаева» (2:3) пришли всего 400 человек. По итогам сезона китайский клуб занял 12–е место в Восточной конференции и не попал в плей–офф.

Если внимательно взглянуть на турнирную таблицу, вплоть до конца февраля спать спокойно не могут в шести клубах и на Западе, и на Востоке — на два оставшихся места в плей–офф претендуют по три команды. В Западной конференции это столичные «Динамо» Мартиньша Карсумса и «Спартак» плюс череповецкая «Севнерсталь», в Восточной шансы на участие в Кубке Гагарина сохраняют «Сибирь» (Новосибирск), «Авангард» (Омск) и «Амур» (Хабаровск).

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Положение команд, Западная конференция (матчи, победы, поражения, шайбы, очки):

1. СКА54468223–92136

2. ЦСКА544311169–83121

3. «Йокерит»543222145–102100

4. «Локомотив»543420144–12496

5. «Торпедо»542826112–12187

6. «Сочи»542826126–13384

7. «Спартак»542826149–14182

8. «Динамо» (М)552827131–13580

9. «Северсталь»542628127–14379

10. «Динамо» (Мн)542430105–12270

11. «Витязь»542034125–15563

12. «Слован»541737112–18055

13. «Динамо» (Р)54153999–14747

Владимир ИВАНОВ.