Динамовцам понравилось в Давосе

Руководство рижского «Динамо» здраво рассудило — нечего в паузе чемпионата КХЛ, которая вызвана проведением Олимпиады в Южной Корее, сидеть дома и только тренироваться. Оперативно была подыскана возможность проводить матчи, пусть и товарищеские, пишет газета «Сегодня».

И так вышло, что второй раз за последние месяцы наша команда отправилась в Швейцарию, где примет участие в одном из международных турниров — Davos Hockey Summit (в первый раз это был Кубок Шпенглера). Первая игра у рижан запланирована уже сегодня. Соперник — один из лидеров Восточной конференции первенства КХЛ магнитогорский «Металлург».

Два матча на исправление ситуации

Вообще ситуация, в которой оказались игроки рижского «Динамо», остается незавидной. Нашей команде уже точно не получится уйти с последнего места в турнирной таблице Западной конференции. У подопечных Гирта Анкипанса после 54 матчей 47 очков и 13–я позиция. Идущий на 12–м месте братиславский «Слован» имеет в своем активе 55 баллов. Так что догоняй не догоняй, ничего не получится. Но это не значит, что нужно опускать руки.

Во всяком случае, шанс уйти с последнего места во всей лиге пока есть — у худших команд Востока тольяттинской «Лады» Артиса Аболса и ханты–мансийской «Югры» положение примерно такое же (47 и 48 очков соответственно). Так что исправить ситуацию еще можно. Даже несмотря на то, что в регулярном чемпионате КХЛ динамовцам остается провести только два матча уже после Игр–2018 в Пхенчхане — 27 февраля на выезде с минским «Динамо» и 1 марта дома на льду «Арена Рига» с финским «Йокеритом». Разбежаться не получится, но взять максимально возможные 6 очков — вполне.

Последние события в чемпионате КХЛ вообще не должны расстраивать болельщиков «Динамо». Скорее — наоборот. Чего стоит, к примеру, незабываемая игра на открытом воздухе с минским «Динамо» на катке у 84–й рижской средней школы, в которой белорусы взяли верх 3:2, но которая запомнится атмосферой. «Зимняя классика», надо признать, удалась 20 января на все 100 процентов. И все равно наша команда не сдается, на постоянной основе набирает очки, сражается в каждом матче. Другое дело, что, как говорится, поезд уже ушел. Но все равно на льду игроки «Динамо» бьются без остатка.

Причем не только опытные хоккеисты, но и молодые. Неслучайно, к примеру, лучшим новичком последней недели января был признан форвард Эмилс Гегерис, в трех матчах чемпионата КХЛ забросивший три шайбы. А еще КХЛ сформировала рейтинг лучших силовых приемов января. Так вот, силовой прием форварда рижского «Динамо» Виталия Павлова в игре с «Йокеритом» был поставлен на первое место.

Когда на команду КХЛ приятно смотреть

«Наша цель — выбраться оттуда, где мы сейчас находимся. С этим мы боремся весь сезон. Думаю о каждой игре. О каждой смене», — исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Гирт Анкипанс настроен решительно.

А вот краткий комментарий по итогам сезона главы совета рижского «Динамо» Юриса Савицкиса:

— Всегда, когда команда проигрывает, это не одна ошибка, а совокупность неправильных решений: поначалу мы хотели дать шанс нашему великому в прошлом игроку Сандису Озолиньшу стать тренером, но получилось как получилось — он оказался не готов взять на себя эти обязанности. Это во–первых. Во–вторых, мы не очень угадали с иностранными игроками, на которых надеялись. К тому же в первых играх получили травмы ведущие хоккеисты команды, и нам пришлось перестраивать тройки и пятерки, которые наигрывались на предсезонке. Все это привело к тому, что когда начались игры в КХЛ, все было совсем неудачно, хотя подготовительный этап был проведен хорошо. С приходом Анкипанса появился почерк, характер — команда значительно усилила свою игру по всем позициям. У нас много молодых игроков, которые поначалу не были готовы к уровню КХЛ, но сейчас постепенно подтягиваются, команда растет, сейчас на нее приятно смотреть, поэтому не обсуждается, что смена тренера пошла на пользу. Даже те матчи, которые мы проиграли, были хорошего уровня, команда ожила.

Поездка в Швейцарию на три спарринга

Рижское «Динамо» остается базовой командой для многих сборных нашей страны. Например, часть игроков клуба в составе сборной Латвии в эти дни выступит на турнире Euro Ice hockey Challenge в Дании, куда главный тренер Боб Хартли пригласил защитника Гунтиса Галвиньша, нападающих Рихарда Букартса и Эдгара Кулду. Латвийская сборная в те же дни, когда будет проходить турнир в Швейцарии, померится силой с национальными командами Австрии (15 февраля), Франции (16 февраля) и Дании (17 февраля).

Если же говорить о турнире в Давосе, то Гирт Анкипанс взял в Швейцарию двух вратарей, восемь защитников и 15 нападающих. В составе — все здоровые. Нет только травмированных Кришьяниса Редлиха и Колтона Гиллиса, трех игроков, вызванных в сборную Латвии и о которых говорилось выше, плюс канадского защитника Карла Столлери, который в составе Кленовых листьев выступает на Олимпиаде в Пхенчхане.

Сегодня — игра против магнитогорского «Металлурга», 16–го числа — с чешским клубом «Тршинец», и, наконец, 17 февраля — с местным «Давосом». Перед выступлением в этом турнире динамовцы провели трехдневный сбор (по две тренировки в день), после чего намечен однокруговой турнир.

Таким образом, на турнире в Давосе сыграют: вратари — Янис Калниньш и Мантас Армалис, защитники — Александр Ерофеев, Увис Балинскис, Кристап Зиле, Нериюс Алишаускас, Ансси Салмела, Георгий Пуяц, Паулс Сварс и Александр Смирнов, нападающие — Лаурис Дарзиньш, Микс Индрашис, Микелис Редлих, Гинтс Мейя, Дэнни Кристо, Никита Евпалов, Роберт Липсбергс, Эмилс Гегерис, Оскар Батня, Марис Бичевскис, Рейнис Лейниекс, Брэндон Макмиллан, Виталий Павлов, Гунар Скворцов и Фрэнк Разгалс.